Kết quả bóng đá Arkadag - Al Nassr: Khác biệt hiệp 1, nuôi hy vọng cho Ronaldo (Cúp C2 châu Á)

Sự kiện: AFC Cup Cristiano Ronaldo

Al Nassr vẫn chưa giành danh hiệu nào kể từ khi siêu sao Ronaldo gia nhập. Vì thế, ông lớn của bóng đá Saudi Arabia đánh giá cao AFC Champions League Two, dù đây chỉ là sân chơi hạng hai cấp độ châu lục.

Siêu sao Cristiano Ronaldo đình công 2 trận vừa qua. Vì thế, anh không đủ thể trạng để cùng các cầu thủ Al Nassr hành quân đến Turkmenistan, làm khách trên sân của Arkadag trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two. Dù vậy, với những ngôi sao triệu đô trong đội hình, Al Nassr vẫn được đánh giá cao hơn so với đội chủ nhà.

Arkadag và&nbsp;Al Nassr thi đấu nỗ lực

Arkadag và Al Nassr thi đấu nỗ lực

Hiệp đầu tiên cho thấy điều đó, bởi Al Nassr là đội nhập cuộc chủ động. Ngay cả khi không có siêu sao Ronaldo trong đội hình, đội bóng Saudi Arabia vẫn tạo ra những cơ hội đáng chú ý.

Phút 19, Angelo thực hiện đường kiến tạo để Al Hamdan dứt điểm thành bàn, đưa Al Nassr vượt lên. Khoảng thời gian sau đó, hai đội chơi ăn miếng trả miếng nhưng hiệp 1 kết thúc mà không có thêm bàn thắng.

Sang hiệp hai, Al Nassr duy trì thế trận áp đảo. Họ cầm bóng nhiều, dứt điểm cũng không tí nhưng bàn thắng lại lảng tránh. Về phần Arkadag, họ tạo ra quá ít cơ hội và đành chấp nhận thất bại 0-1 trước Al Nassr. 

Kết quả này giúp Al Nassr có cơ hội lớn để giành vé vào tứ kết AFC Champions League Two. Ở trận lượt về, họ chỉ cần không thua Arkadag là đủ điều kiện đi tiếp. 

Tỷ số chung cuộc: Arkadag 0-1 Al Nassr (H1: 0-1)

Ghi bàn (kiến tạo)

Al Nassr: Al Hamdan 19' (Angelo)

Đội hình thi đấu

Arkadag: Caryyev, Mammedov, Annagulyyev, Saparow, Sapargulyyev, Beknazarow, Hojayew, Gurbanow, Ballakow, Hydyrow, Durdyyew

Al Nassr: Bento, Boushal, Al Sharari, Al Amri, Al Najdi, Angelo, Al Hassan, Yahya, Al Hamdan, Ghareeb, Abdulkareem

Ronaldo thắng lớn: Sắp đá bay ghế Chủ tịch Al Nassr, bao giờ CR7 trở lại sau vụ đình công?
Ronaldo thắng lớn: Sắp đá bay ghế Chủ tịch Al Nassr, bao giờ CR7 trở lại sau vụ đình công?

Cristiano Ronaldo gây sốc với việc đình công, không thi đấu 2 trận gần nhất của CLB Al Nassr. Kết quả của cuộc đình công này đem đến tín hiệu tích cực...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/02/2026 21:36 PM (GMT+7)
