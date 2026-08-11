Julian Alvarez gây sự trong ngày đầu trở lại Atletico, làm căng đòi sang Barca

Ngay trong ngày đầu tiên hội quân tại Atletico Madrid sau kỳ nghỉ hậu World Cup, tiền đạo Julian Alvarez đã gây sự tại đội bóng. Chân sút người Argentina này tỏ ra không hài lòng khi không được chuyển sang Barcelona trước sự quan tâm của đội đương kim vô địch La Liga.

Alvarez tập luyện tại Atletico

Từ đầu mùa hè, sự quan tâm của Barca cho Alvarez đã được đồn trên các mặt báo nhưng bị Atletico Madrid thẳng thừng bác bỏ đi kèm với một số lời cảnh báo pháp lý. Trong khi đó, Alvarez ngay trước khi dự World Cup đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng anh có dự định xin rời đội bóng.

Trong thời gian World Cup diễn ra, Barca vẫn xúc tiến việc đàm phán với Alvarez thông qua người đại diện, nhưng Atletico từ chối bán chân sút này với bất cứ giá nào. Đội bóng áo sọc Trắng – Đỏ yêu cầu Barcelona muốn chuyển nhượng thì phải làm theo đúng quy trình thay vì gây áp lực qua truyền thông, đồng thời nhấn mạnh rằng Alvarez có hợp đồng với CLB và anh phải tuân thủ hợp đồng đó.

Sau kỳ nghỉ hè, Alvarez đã trở lại trong ngày thứ Hai 10/8 vừa qua để kiểm tra y tế với Atletico trước khi tập trở lại. Tuy nhiên Alvarez có ý định nói chuyện với HLV trưởng Diego Simeone để đề đạt nguyện vọng chuyển sang Barcelona, hy vọng rằng ông thầy đồng hương sẽ nói đỡ cho mình với các quan chức CLB.

Tuy nhiên theo tin từ nhà báo Juan Poqui, HLV Simeone hiện không có mặt ở Madrid mà đang đi nghỉ ở đảo Ibiza. CEO Miguel Gil Marin được cho là cũng không đến CLB trong ngày hôm đó, khiến Alvarez nổi giận và nói cho những người có mặt rằng anh sẽ đình công nếu tiếp tục xảy ra tình trạng này. Alvarez có vẻ đã nghĩ rằng HLV Simeone và các quan chức Atletico khác cố ý né tránh mình bằng cách “đi nghỉ mát” rất đúng thời điểm.

HLV Diego Simeone

Trong khi đó, nhà báo Jose Felix Diaz tại Madrid cho hay Atletico Madrid đang có lập trường khá cứng rắn với Alvarez. Giám đốc thể thao Mateu Alemany đang đi công tác lo việc chuyển nhượng, nhưng trước khi đi ông này dặn các thuộc cấp phải làm rõ cho Alvarez biết không phải anh muốn đi là được, và nếu Alvarez giở trò thì Atletico không ngán kiện ra tòa vì vi phạm hợp đồng lao động. Thậm chí Alvarez có thể phải đưa ra lời xin lỗi để được tập trở lại bình thường cùng toàn đội.

Cũng theo Jose Felix Diaz, Atletico Madrid vẫn để ngỏ chút khả năng bán Alvarez nhưng họ sẽ không chấp nhận mức giá nào thấp hơn 150 triệu euro, con số mà Barcelona không định trả. Về phần Barca, họ đã tính đến phương án dự phòng, khi có tin Georges Mikautadze của Villarreal là mục tiêu thay thế.