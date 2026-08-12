"Đi xem mắt" hộ bạn thân, cô gái xinh đẹp "trói tim" luôn tay đua F1 triệu đô

Một tối chủ nhật đi “chữa cháy” cho buổi hẹn của bạn thân đã vô tình thay đổi cuộc đời Carmen Montero Mundt. Cô gái Tây Ban Nha khi ấy mới 18 tuổi không thể ngờ mình sẽ gặp George Russell và trở thành hôn thê của tay đua F1 sau 6 năm bên nhau.

Carmen Montero Mundt khoe nhẫn đính hôn sau màn cầu hôn của Russell

Buổi hẹn định mệnh và sự “ngây ngô” đắt giá

Năm 2020, Carmen rời Jerez, miền Nam Tây Ban Nha, tới London học ngành tài chính. Khi ấy, cô gần như không biết gì về thế giới F1.

Một lần, bạn cùng phòng rủ Carmen đi ăn tối với một chàng trai mới quen. Để buổi hẹn bớt ngượng, người này rủ thêm một người bạn. Đó chính là George Russell, khi ấy đang là tài năng trẻ của đội đua Williams.

Điều thú vị là Carmen thậm chí không biết Russell là ai. Nhớ lại cuộc gặp, cô từng chia sẻ: “Đó là một tối Chủ nhật, tôi đi chỉ vì nghĩ sẽ giúp bạn mình bớt sượng sùng. Nhưng rồi tôi nhận ra anh chàng đi cùng lại vô cùng hài hước”.

Sự vô tư ấy nhanh chóng khiến Russell chú ý. Sau buổi tối hôm đó, tay đua người Anh chủ động xin số điện thoại của Carmen và mời cô tới nhà riêng tại White City, nơi anh tự tay nấu ăn cho cô.

Từ cô sinh viên tài chính đến ngôi sao ở paddock

Mối quan hệ của hai người dần trở nên nghiêm túc khi sự nghiệp Russell đi lên. Sau khi chuyển sang Mercedes, tay đua người Anh thường xuyên có Carmen bên cạnh tại các chặng đua.

Cô trở thành gương mặt quen thuộc trong paddock (khu vực hậu trường dành cho các đội đua, tay đua, kỹ sư, nhân viên và khách), nhưng không chỉ được chú ý nhờ danh xưng bạn gái tay đua F1. Carmen có nền tảng tài chính, phát triển công việc riêng và sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội.

Russell từng nói về vai trò của bạn gái: “F1 là một thế giới điên rồ và đôi khi rất cô độc. Có Carmen đồng hành, giúp tôi ngắt kết nối với áp lực công việc sau mỗi chặng đua”.

Carmen đồng hành cùng Russell trong thế giới tốc độ F1

6 năm bên nhau và chiếc nhẫn 22 tỷ đồng

Carmen và Russell cùng trải qua những giai đoạn khó khăn. Đầu năm 2026, cô phải phẫu thuật viêm ruột thừa khẩn cấp, trong khi Russell cũng từng gặp vấn đề thể lực sau những chặng đua khắc nghiệt.

Sau 6 năm bên nhau, tay đua Mercedes cuối cùng đã cầu hôn Carmen. Ngày 9/8/2026, cặp đôi công khai khoảnh khắc đính hôn trên mạng xã hội.

Điểm nhấn là chiếc nhẫn kim cương vàng Fancy Vivid Yellow cắt oval trên tay Carmen. Các chuyên gia ước tính viên đá nặng khoảng 8-10 carat, trị giá tới 750.000 bảng Anh, tương đương hơn 22 tỷ đồng.

Từ một cô gái đi ăn tối chỉ để giúp bạn thân bớt ngượng, Carmen Montero Mundt giờ đã trở thành hôn thê của George Russell.

Những hình ảnh đẹp về cặp đôi gây sốt làng đua F1