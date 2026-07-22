Vén màn vụ Alvarez đòi sang Barcelona giá 100 triệu euro: Ai mới là kẻ hai mặt?

Công khai đòi ra đi ngay tại World Cup

Cách đây gần 1 tháng, Julian Alvarez tự biến mình thành tâm điểm của sự chú ý khi xác nhận muốn rời Atletico Madrid trong cuộc phỏng vấn tại World Cup 2026. Hành động ấy bị nhiều người đánh giá là thiếu tôn trọng đội bóng đã bỏ 75 triệu euro để mua cầu thủ này về từ Man City.

Julian Alvarez công khai đòi ra đi ngay tại World Cup 2026

Trước trận chung kết World Cup hai ngày, giám đốc điều hành của Atletico Madrid, Miguel Angel Gil Marin, đăng đàn tuyên bố Julian Alvarez không phải là để bán, dù lời đề nghị có là 150 triệu euro hay 200 triệu euro đi chẳng nữa. Lời phát biểu ấy giống như đóng sầm cánh cửa rời Atletico Madrid của tiền đạo người Argentina.

Câu hỏi được đặt ra là tại sao Julian Alvarez lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy? Mới đây, nguồn tin thân cận của tiền đạo người Argentina tiết lộ một phiên bản khác của câu chuyện này.

Phiên bản khác của câu chuyện

Theo đó, Julian Alvarez đã đề đạt nguyện vọng chuyển sang Barcelona hồi tháng 2 với Gil Marin. Đôi bên đạt thỏa thuận miệng rằng nếu đội chủ sân Camp Nou hỏi mua với giá hợp lý, Atletico Madrid sẽ đồng ý để Julian Alvarez rời đi. Trong suốt quãng thời gian sau đó, HLV Simeone cùng những thành viên cấp cao của Atletico có trao đổi và thống nhất về vấn đề này.

Alvarez được Atletico Madrid hứa cho chuyển sang Barcelona từ tháng 2

Họ cũng yêu cầu Alvarez giữ kín câu chuyện và thực hiện nghĩa vụ của cầu thủ. Julian Alvarez tin tưởng và cống hiến hết mình. Tiền đạo người Argentina thậm chí còn nhiều lần tiêm thuốc giảm đau để thi đấu nhưng HLV Diego Simeone không quan tâm. Đó là lý do cầu thủ này mất khá nhiều thời gian để chữa trị chấn thương trước thềm World Cup.

Thực tế, Alvarez muốn rời đi là bởi Atletico Madrid liên tục hứa suông về bản hợp đồng mới. Thế nhưng khi Barcelona gửi lời đề nghị trị giá 100 triệu euro, Atletico Madrid lại từ chối thẳng thừng. Thậm chí, họ còn đăng đàn chế giễu lời đề nghị này khiến cho Alvarez cảm thấy bị xúc phạm và thất hứa. Đó là lý do cầu thủ này công khai đăng đàn đòi rời đi.

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Trong khi Gil Marin tuyên bố Alvarez không phải là để bán nhưng Atletico Madrid vẫn đang thực hiện giao dịch với đội bóng khác. Gần nhất, họ đạt thỏa thuận với Arsenal với lời đề nghị 50 triệu euro kèm Viktor Gyokeres. Tuy nhiên, “Pháo thủ” không thể thuyết phục Alvarez bởi cầu thủ này chỉ muốn sang Barcelona.

Ngoài ra, Atletico Madrid cũng đang đàm phán và đưa tiền đạo người Argentina làm điều khoản trao đổi với PSG. Đó là điều khiến cho Alvarez cực kỳ tức giận. Atletico Madrid đơn giản chỉ là không muốn bán tiền đạo này cho Barcelona.

Đây mới chỉ là lời nói từ phía tiền đạo người Argentina. Liệu đây có phải sự thật hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp. Trong khi đó, tương lai của Alvarez sẽ tiếp tục là đề tài nóng trong những ngày tới đây.