Alvarez gây áp lực với Atletico, sẵn sàng bỏ tập để được sang Barcelona

Tương lai đầy dấu hỏi của Alvarez

Tương lai của Julián Álvarez đang là đề tài được nhiều người quan tâm vào lúc này. Giữa thời điểm World Cup diễn ra, tiền đạo người Argentina đã đăng đàn tuyên bố: “Tôi đã nói chuyện với những người tôi cần phải nói chuyện. Tôi nghĩ điều tốt nhất cho tất cả là một vụ chuyển nhượng và tôi muốn thực hiện giấc mơ của mình".

Julian Alvarez mơ sang Barcelona ngay hè này

Giấc mơ của Julián Álvarez là gì? Đó là gia nhập Barcelona ngay trong mùa hè này. Đội chủ sân Camp Nou đã đạt thỏa thuận cá nhân với tiền đạo người Argentina. Họ cũng đã gửi lời đề nghị trị giá 100 triệu euro tới Atletico Madrid nhưng bị từ chối thẳng thừng.

Nguồn tin của tờ Sport cho biết đội chủ sân Metropolitano không có ý định để cầu thủ chủ chốt của mình sang đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Hiện tại, Alvarez cảm thấy mình bị lừa dối bởi từng nhận được lời hứa từ ban lãnh đạo Atletico rằng CLB sẽ ngồi vào bàn đàm phán nếu có một lời đề nghị hợp lý.

Vấn đề nằm ở chỗ ý hiểu của đôi bên khác nhau. Alvarez cho rằng bản thân nói rõ ý định là chỉ tới Barcelona mà thôi. Trong khi đó, Atletico Madrid cho rằng họ có thể tiếp nhận bất kỳ lời đề nghị nào được cho là hợp lý. Bởi vậy, đội bóng này đã ngồi vào bàn đàm phán với Arsenal khi “Pháo thủ” hứa trả 80 triệu euro kèm Gyokeres.

Tuy nhiên, thương vụ này đổ bể do Alvarez không đồng ý sang Arsenal. Cầu thủ này đã gửi lời yêu cầu tới ban lãnh đạo Atletico Madrid lần thứ hai để khẳng định ý tưởng chuyển sang Barcelona thi đấu nhưng chưa được hồi âm.

Tình huống "căng như dây đàn"

Hiện tại, Atletico Madrid đưa ra yêu cầu Alvarez hội quân với các đồng đội vào ngày 10/8 chứ không đả động gì đến tương lai. Đây là điều khiến cầu thủ người Argentina cảm thấy tức giận. Nguồn tin thân cận với Alvarez tiết lộ cựu sao Man City sẵn sàng bỏ tập để bày tỏ quan điểm của mình. Cầu thủ này sẵn sàng trả lời báo chí một lần nữa để nhấn mạnh quan điểm.

Trong khi đó, Barcelona sẽ tạm thời "án binh bất động" bởi tình trạng hiện nay giữa Atletico Madrid và Alvarez đang căng như dây đàn. Đội chủ sân Camp Nou không muốn bị mang tiếng là “dậu đổ bìm leo” bởi vẫn muốn giữ quan hệ với Atletico Madrid. Chỉ khi Alvarez xử lý xong với đội bóng chủ quản, Barcelona mới đưa ra lời đề nghị tiếp theo.