Mùa hè bận rộn của Arsenal: Arteta "ngồi trên đống lửa", tấp nập người đến kẻ đi

Áp lực đổ dồn lên Mikel Arteta

Từ vị thế dẫn đầu Ngoại hạng Anh với khoảng cách 9 điểm trên bảng xếp hạng, việc đánh rơi chức vô địch lúc này sẽ được xem như “cú ngã đau” của Arsenal. Họ từng hướng đến “cú ăn 4”, nhưng đã gục ngã ở chung kết League Cup và tứ kết FA Cup. Dù vẫn còn thi đấu tại Champions League, nhưng khả năng vô địch của Arsenal là không cao nếu họ không tìm lại phong độ.

Arteta và Arsenal đang đứng trước nguy cơ trắng tay ở mùa giải này

Với tất cả những gì Arteta đã làm để đưa Arsenal trở lại vị thế thế lực, việc không giành được Ngoại hạng Anh mùa này sẽ bị xem là một trong những thất bại lớn nhất lịch sử giải đấu.

Trong 6 năm dẫn dắt, Arteta đã chi gần 1 tỷ bảng cho chuyển nhượng, và không nhiều đội bóng trong lịch sử tiêu nhiều đến vậy mà lại không mang về thêm danh hiệu lớn tương xứng với giá trị đầu tư.

Ở giai đoạn đầu mùa, hầu hết đều đồng thuận rằng Arsenal sở hữu đội hình mạnh và có chiều sâu nhất Ngoại hạng Anh. Nếu điều đó là đúng, thì việc không thể vô địch phải thuộc trách nhiệm của Arteta và cách ông quản lý đội hình.

Đây không phải lời kêu gọi sa thải Arteta. Ông vẫn còn 1 năm hợp đồng, và Arsenal chắc chắn sẽ không sa thải ông, thậm chí có thể gia hạn. Tuy nhiên, thực tế là vị thế của ông có thể bị suy giảm nghiêm trọng.

Arteta có nguy cơ trở thành nhân vật gây tranh cãi trong mắt đối thủ, với những tiếng chế giễu kiểu “Second Again, Ole Ole”, trong khi một bộ phận CĐV Arsenal cũng đang dần mất kiên nhẫn.

Làm sao Arteta có thể nâng tinh thần các cầu thủ nếu họ không thể cán đích? Nếu thất bại, Arsenal sẽ tiếp tục bị gán mác “thiếu bản lĩnh”, “yếu tâm lý” và thiếu khả năng lãnh đạo.

Áp lực lúc này hoàn toàn đổ dồn lên Arteta. Thành công là thước đo duy nhất, và Arsenal cùng người hâm mộ đã ủng hộ ông đến mức tối đa, thậm chí chấp nhận cả những trận đấu kém thuyết phục với niềm tin vào sự kiểm soát và kết quả cuối cùng. Nếu không vô địch, ngay cả sự chấp nhận đó cũng trở nên vô nghĩa.

Không ai phủ nhận những gì Arteta đã làm. Khi ông đến vào tháng 12/2019, Arsenal là tập thể hỗn loạn. Ông đã giành FA Cup ngay mùa đầu, tái thiết đội hình, khôi phục mối quan hệ với người hâm mộ và đưa “Pháo thủ” trở lại nhóm cạnh tranh.

Nhưng Arsenal vẫn là CLB lớn. “Pháo thủ” đã trải qua 22 năm không vô địch Ngoại hạng Anh. Họ không phải một đội bóng nhỏ yếu.

Nếu Arteta không thể đưa Arsenal cán đích ở ngôi số 1 Ngoại hạng Anh mùa này, có lẽ ông sẽ không bao giờ làm được nữa. Họ đã có cơ hội vàng, nhưng đang có dấu hiệu đánh mất nó.

5 sao có thể rời Arsenal

Trong khi tương lai của Arteta sẽ được định đoạt vào mùa hè, Arsenal vẫn sẽ sẵn sàng hoạt động mạnh trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ. Josh Kroenke, con trai của chủ sở hữu Stan Kroenke và đồng chủ tịch, đã có mặt tại London vào cuối tháng Hai, trong chuyến đi được cho là nhằm cập nhật trực tiếp kế hoạch cho kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Lewis Skelly không còn được sử dụng thường xuyên ở mùa này

Arsenal đã chi khoảng 250 triệu bảng ở mùa hè năm ngoái để tăng chiều sâu đội hình với 7 bản hợp đồng chính thức. Tuy nhiên, có quan điểm cho rằng đội hình hiện tại không còn cần mức độ bổ sung lớn tương tự.

Ở chiều đến, bộ phận tuyển trạch, do giám đốc thể thao Andrea Berta dẫn dắt, dự kiến sẽ tập trung vào một hậu vệ đa năng, một tiền vệ trung tâm và một cầu thủ chạy cánh trái.

Dù kế hoạch chuyển nhượng đã được xác lập, đội ngũ tuyển trạch của Arsenal cũng hiểu rằng họ có thể phải phản ứng linh hoạt trước diễn biến thị trường và những cơ hội bất ngờ.

Ở chiều đi, chắc chắn sẽ có những sự ra đi nhằm cân bằng tài chính sau khoản chi lớn mùa hè năm ngoái, đồng thời đáp ứng các quy định mới về “tỷ lệ chi phí đội hình” của Ngoại hạng Anh.

Trong số những cái tên có thể được đưa vào danh sách chuyển nhượng có hai tài năng trẻ Myles Lewis Skelly và Ethan Nwaneri, dù cả hai vừa ký hợp đồng dài hạn vào mùa hè trước.

Ethan Nwaneri đang nhận được sự quan tâm từ Dortmund, đội bóng có lịch sử thành công trong việc chiêu mộ các tài năng trẻ người Anh. Một số CLB tại Ngoại hạng Anh cũng đang theo dõi sát sao cầu thủ 19 tuổi này.

Myles Lewis Skelly cũng đang thu hút sự quan tâm từ nhiều đội bóng thuộc nửa trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Do cả hai đều trưởng thành từ học viện Arsenal, mọi khoản phí thu về từ việc bán họ sẽ được tính là “lợi nhuận thuần” trên báo cáo tài chính, vì không có phí chuyển nhượng ban đầu để khấu trừ, yếu tố mang lại lợi ích tài chính đáng kể.

Các nguồn tin nội bộ cho biết Arsenal sẽ chỉ xem xét những đề nghị có thể mang về tổng cộng tối thiểu 100 triệu bảng cho bộ đôi này.

Ngoài ra, Gabriel Jesus, Ben White và Gabriel Martinelli cũng nằm trong nhóm cầu thủ mà Arsenal sẵn sàng lắng nghe đề nghị chuyển nhượng trước mùa giải mới.

Đáng chú ý, đội trưởng Martin Odegaard sẽ bước vào hai năm cuối hợp đồng vào mùa hè này, điều có thể làm dấy lên những câu hỏi về tương lai của tiền vệ người Na Uy.

Bộ ba Newcastle lọt tầm ngắm của Arsenal

Về các bản hợp đồng mới, Arsenal đang dành sự quan tâm cho hậu vệ cánh Tino Livramento của Newcastle. Trong bối cảnh “Chích chòe” nhiều khả năng sẽ phải bán ít nhất một trụ cột trong mùa hè này, đội bóng thành London đang theo dõi sát sao tình hình của tuyển thủ Anh.

Arsenal cũng có sự quan tâm nhất định tới hai đồng đội của Livramento là tiền vệ Sandro Tonali và cầu thủ chạy cánh Anthony Gordon, những cái tên từng được đội chủ sân Emirates cân nhắc nghiêm túc vào mùa hè 2024.

Riêng trường hợp của Livramento, việc hậu vệ 23 tuổi trải qua mùa giải bị gián đoạn bởi chấn thương được cho là yếu tố quan trọng trong quá trình Arsenal đánh giá mức độ theo đuổi thương vụ.

Song song đó, Arsenal cũng đã được giới thiệu về hậu vệ Oscar Mingueza của Celta Vigo, người sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa giải.

Ở hàng công, “Pháo thủ” vẫn duy trì sự quan tâm tới tiền đạo Julian Alvarez của Atletico Madrid. Tuy nhiên, mức độ đầu tư cho thương vụ này được cho là sẽ phụ thuộc vào việc hoặc Viktor Gyokeres hoặc Kai Havertz rời Emirates trước khi Arsenal đẩy mạnh đàm phán.

Ở chiều ngược lại, Arsenal cũng được dự đoán sẽ kích hoạt điều khoản mua đứt hậu vệ Piero Hincapie sau bản hợp đồng cho mượn, với mức phí vào khoảng 45 triệu bảng.

Dù có vô địch Ngoại hạng Anh hay không, mùa hè tại Emirates được dự báo sẽ vô cùng bận rộn và đầy biến động, khi Arsenal chuẩn bị đồng thời tái cấu trúc đội hình và nâng cấp lực lượng cho chặng đường tiếp theo.