MU đại chiến Liverpool: Fernandes hướng tới kỷ lục & vị thế số 1 Ngoại hạng Anh

Fernandes hướng tới kỷ lục

MU sẽ chạm trán Liverpool vào “Super Sunday” cuối tuần này, và Fernandes chỉ cần thêm 1 pha kiến tạo nữa để cân bằng kỷ lục do Kevin De Bruyne (mùa 2019/20, Man City) và Thierry Henry (mùa 2002/03, Arsenal) nắm giữ. Với 4 vòng đấu còn lại, cơ hội để tiền vệ người Bồ Đào Nha vượt qua cột mốc này là rất rõ ràng.

Rõ ràng, đây là cột mốc mà Fernandes đang nhắm tới. Trong suốt 34 năm lịch sử của Premier League, chưa từng có cầu thủ nào vượt mốc 20 pha kiến tạo trong một mùa giải.

Đội trưởng của MU thậm chí không tung ra cú dứt điểm nào trong trận thắng Brentford 2-1 hôm 28/4, thay vào đó tập trung hoàn toàn vào việc kiến tạo cho đồng đội. Kết quả, Benjamin Sesko đã tận dụng thành công một trong năm cơ hội mà Fernandes tạo ra, giúp tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ còn kém kỷ lục đúng 1 pha kiến tạo.

Nếu Matheus Cunha kịp bình phục chấn thương nhẹ ở hông để góp mặt trước Liverpool, tiền đạo người Brazil nhiều khả năng sẽ là người hưởng lợi lớn nhất từ “sự vị tha đầy toan tính” của Fernandes. Theo thống kê từ Opta, Cunha đã nhận tới 19 cơ hội từ các tình huống bóng sống do Fernandes tạo ra, nhiều nhất mà một cầu thủ nhận được từ một đồng đội trong chiến dịch Ngoại hạng Anh mùa này.

Kể từ khi gia nhập Old Trafford từ Sporting Lisbon vào tháng 1/2020, Fernandes luôn là nguồn sáng tạo chủ lực, nhưng mùa giải năm nay chứng kiến phong độ bùng nổ nhất của anh với 19 pha kiến tạo, con số cao nhất trong một mùa.

Nếu duy trì hiệu suất hiện tại ở các trận còn lại (gặp Sunderland, Nottingham Forest và Brighton sau Liverpool), Fernandes hoàn toàn có thể khép lại mùa giải với 22 đường kiến tạo.

Chân chuyền số 1 Ngoại hạng Anh

Thống kê cho thấy sự vượt trội của Fernandes so với phần còn lại. 19 kiến tạo của anh gần gấp đôi so với những người xếp sau như Rayan Cherki (Man City) và Jarrod Bowen (West Ham), cùng dừng ở mốc 10.

Khoảng cách tương tự cũng xuất hiện ở chỉ số tạo cơ hội: Fernandes có tới 114 lần tạo cơ hội, vượt xa Dominik Szoboszlai (Liverpool) và Declan Rice (Arsenal), những người cùng có 61. Theo thống kê của Opta, tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng dẫn đầu về số “cơ hội lớn” được tạo ra với 28 lần.

Khả năng xử lý "bóng chết" là yếu tố quan trọng trong thành công của Fernandes mùa này: 10/19 kiến tạo đến từ đá phạt và phạt góc, trong khi con số tương ứng của Henry và De Bruyne ở các mùa kỷ lục lần lượt chỉ là 2 và 3.

Dẫu vậy, Fernandes không chỉ nguy hiểm ở các tình huống cố định. Anh vẫn dẫn đầu giải đấu về số cơ hội tạo ra từ bóng sống, cho thấy sự toàn diện trong vai trò “nhạc trưởng”.

Dù kiến tạo phụ thuộc vào khả năng dứt điểm của đồng đội, Fernandes cũng đứng đầu về chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA), thước đo phản ánh chất lượng cơ hội tạo ra. Thực tế, anh đang sở hữu xA cao nhất trong số mọi cầu thủ kể từ khi ra mắt Ngoại hạng Anh.

Liverpool hiểu rõ mối đe dọa này. Chính đường chuyền một chạm đẳng cấp của Fernandes, thực hiện bằng má trong chân phải ở pha bóng hai sau một quả phạt góc, đã tạo điều kiện để Harry Maguire ghi bàn quyết định giúp MU đánh bại Liverpool 2-1 ngay tại Anfield hồi tháng 10 năm ngoái.

Chỉ cần thêm 1 khoảnh khắc như vậy vào cuối tuần này, Fernandes không chỉ cân bằng kỷ lục tồn tại suốt 23 năm, mà còn củng cố vị thế ứng viên hàng đầu cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa” của Ngoại hạng Anh.

Dấu ấn Carrick

Kể từ khi Michael Carrick được MU bổ nhiệm tạm quyền vào giữa tháng 1, Fernandes đã có tới 11 pha kiến tạo chỉ sau 13 trận tại Ngoại hạng Anh. Không chỉ là thành tích cao nhất trong số các cầu thủ ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu trong cùng giai đoạn, con số này còn ngang bằng tổng số kiến tạo mà ngôi sao trẻ Lamine Yamal của Barcelona thực hiện trong cả mùa giải La Liga.

Điểm đáng chú ý là phần lớn các đường kiến tạo gần đây của Fernandes đến từ khu vực hành lang phải ở 1/3 sân cuối, vị trí mà trước đó anh hiếm khi xuất hiện khi phải đá như một trong hai tiền vệ trung tâm trong hệ thống có phần gò bó của Ruben Amorim. Sau khi thay đổi sơ đồ, Carrick đã đưa đội trưởng của MU trở lại vai trò số 10 sở trường.

“Tôi di chuyển rất nhiều vào khu vực đó dưới thời Carrick. Ông ấy không muốn tôi chỉ bó hẹp ở trung lộ, nên thường yêu cầu tôi tìm kiếm những khoảng trống”, Fernandes chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Opta.

Chính điều chỉnh chiến thuật tinh tế của Carrick đã mở ra cơ hội để Fernandes hướng tới một cái kết lịch sử tại Ngoại hạng Anh. Khi chiến dịch vẫn còn 4 vòng đấu, “nhạc trưởng” người Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể tiếp tục tỏa sáng, và thậm chí bắt đầu viết lại các kỷ lục ngay ở trận đại chiến giữa MU và Liverpool vào Chủ nhật tới.