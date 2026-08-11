Indonesia tuyên bố triệu tập đội hình mạnh nhất dự FIFA ASEAN Cup

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir, khẳng định nước này sẽ có lực lượng mạnh nhất cho giải đấu ASEAN Cup do FIFA tổ chức. Tại ASEAN Cup 2026, đội bóng xứ vạn đảo không thể triệu tập những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, góp phần khiến đội bóng buộc phải dừng bước ngay tại vòng bảng.

“Theo lịch trình, FIFA ASEAN Cup được tổ chức vào tháng 9 và tháng 10. Indonesia chắc chắn sẽ triệu tập đầy đủ các cầu thủ giỏi nhất để thi đấu. Đội tuyển của chúng ta khi đó có thể đạt sức mạnh tối đa. Nhưng chúng ta phải theo dõi sát sao tình hình để xem có cầu thủ nào chấn thương hay không”, ông Thohir tuyên bố.

Tổng thư ký PSSI, ông Yunus Nusi, cũng nhấn mạnh việc đội tuyển Indonesia có khoảng 14 cầu thủ không tham dự ASEAN Cup 2026, phần lớn là những cái tên đang thi đấu ở nước ngoài. Giải đấu này không nằm trong lịch thi đấu chính thức của FIFA, vì vậy các câu lạc bộ không có nghĩa vụ nhả cầu thủ cho đội tuyển quốc gia.

Indonesia có thể sở hữu lực lượng mạnh nhất cho giải đấu ASEAN Cup do FIFA tổ chức. (Ảnh: Bola)

“PSSI không thể ép cầu thủ dự ASEAN Cup 2026. Đồng thời, chúng tôi muốn duy trì sự hợp tác và mối quan hệ tốt đẹp với các câu lạc bộ chủ quản, vì vậy chúng tôi không ép họ phải tham dự ASEAN Cup”, ông nói.

Yunus Nusi thậm chí cho rằng kết quả của Indonesia tại ASEAN Cup có thể đã khác nếu đội tuyển sở hữu đầy đủ lực lượng: “Có 14 cầu thủ mà chúng tôi vẫn tạo điều kiện để họ không phải tham dự ASEAN Cup. Tôi cũng có thể hình dung rằng nếu họ góp mặt, tất nhiên chúng ta có thể đạt được thành tích tốt hơn”.

PSSI không công bố cụ thể danh sách 14 cầu thủ được nhắc đến. Tuy nhiên, hàng loạt ngôi sao chủ chốt vắng mặt ở giải đấu được xác định là Maarten Paes, Emil Audero, Elkan Baggott, Justin Hubner, Calvin Verdonk, Kevin Diks, Jay Idzes, Mathew Baker, Dean James, Nathan Tjoe-A-On, Joey Pelupessy, Ole Romeny, Adrian Wibowo và Miliano Jonathans.

Thay vào đó, HLV John Herdman chủ yếu sử dụng lực lượng đang chơi bóng tại Indonesia. Một số cầu thủ nhập tịch hoặc gốc Indonesia như Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, Shayne Pattynama, Sandy Walsh và Jordi Amat vẫn góp mặt.

Ông Yunus Nusi khẳng định PSSI muốn những trụ cột vắng mặt tại ASEAN Cup duy trì trạng thái thể lực tốt nhất để sẵn sàng trở lại đội tuyển quốc gia.

“Đây cũng là vấn đề liên quan đến thể diện của đất nước chúng ta bởi giải đấu mang tên FIFA. Chúng tôi cũng không muốn họ gặp chấn thương”, ông Yunus Nusi nói.

FIFA ASEAN Cup được tổ chức tách biệt với ASEAN Championship (hay ASEAN Cup), giải vô địch Đông Nam Á truyền thống do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á điều hành. Đây là lần đầu FIFA trực tiếp quản lý và tổ chức một sân chơi dành cho các đội tuyển trong khu vực.