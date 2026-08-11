FIFA ASEAN Cup 2026 gây sốc: Bản quyền 80 tỷ đồng, Việt Nam và Thái Lan có dám mua?

Việt Nam, Thái Lan cùng “đau đầu” vì bản quyền

Theo Ball Thai Stand, FIFA được cho là đang chào bán bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026 tại Thái Lan với mức giá khoảng 3 triệu USD, tương đương gần 99 triệu baht. Gói bản quyền này bao gồm toàn bộ các trận đấu của giải, trong đó có 13 trận thuộc Premier và 7 trận thuộc Division 2.

Chưa có đài truyền hình nào ở Việt Nam và Thái Lan sở hữu bản quyền truyền hình FIFA ASEAn Cup 2026.

Mức giá nói trên hiện chưa nhận được sự hưởng ứng từ các đài truyền hình Thái Lan. Theo những thông tin được công bố, chưa có đài nào tại xứ Chùa vàng sẵn sàng bỏ ra số tiền gần 100 triệu baht để sở hữu bản quyền. Tại Việt Nam, tình hình cũng không sáng sủa hơn. Gói bản quyền truyền hình của FIFA ASEAN Cup 2026 trên lãnh thổ Việt Nam cho toàn bộ các trận đấu của hạng Premier, bao gồm cả bảng A và bảng B, đang được chào bán với giá khoảng 3 triệu USD, tương đương hơn 78 tỷ đồng.

Con số này được xem là rào cản lớn đối với các đơn vị truyền hình. Bên cạnh khoản phí bản quyền, đơn vị sở hữu còn phải bỏ thêm kinh phí cho sản xuất, truyền dẫn và vận hành các chương trình liên quan đến giải đấu. Bài toán khiến các nhà đài phải cân nhắc là khả năng thu hồi số tiền đầu tư. Với mức bản quyền lên tới hàng chục tỷ đồng, nguồn thu từ quảng cáo và thương mại phải đủ lớn mới có thể giúp đơn vị mua quyền tránh nguy cơ thua lỗ.

Dù vậy, thị trường Việt Nam vẫn đang có tín hiệu tích cực. Một đơn vị truyền hình lớn trong nước được cho là đang đàm phán để sở hữu bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026. Hai bên hiện vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Điều đáng chú ý là FIFA ASEAN Cup 2026 chỉ còn khoảng một tháng nữa sẽ khởi tranh. Nếu quá trình đàm phán không được đẩy nhanh, nguy cơ người hâm mộ Việt Nam gặp khó khăn trong việc theo dõi trực tiếp giải đấu là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

ĐT Việt Nam có thể đá ở sân cách Jakarta 150 km

Trong lúc bài toán bản quyền chưa được giải quyết, Indonesia đã chính thức xác định hai sân vận động đăng cai FIFA ASEAN Cup 2026. Theo công bố của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) tại cuộc họp ở Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia ngày 10/8, sân Gelora Bung Karno ở Jakarta và Si Jalak Harupat tại Bandung sẽ là hai địa điểm tổ chức giải.

ĐT Việt Nam nhiều khả năng sẽ thi đấu các trận vòng bảng tại Si Jalak Harupat. Đây là sân nằm ở Kabupaten Bandung, Tây Java, trong khi sân Gelora Bung Karno với sức chứa khoảng 77.000 chỗ ngồi nhiều khả năng được ưu tiên cho chủ nhà Indonesia và các trận đấu quan trọng, trong đó có khả năng tổ chức trận chung kết.

Việc được thi đấu tại Bandung có thể mang đến lợi thế nhất định cho thầy trò HLV Kim Sang Sik, đặc biệt ở điều kiện thời tiết. Bandung nằm trên cao nguyên Priangan, ở độ cao khoảng 768 m so với mực nước biển. Nhờ vị trí địa lý này, thành phố có khí hậu mát mẻ hơn đáng kể so với nhiều khu vực khác của Indonesia, với nhiệt độ trung bình khoảng 22-26 độ C.

Bandung vì thế còn được biết đến với biệt danh "Paris của Java". Nếu so sánh với Việt Nam, điều kiện khí hậu ở đây có nhiều nét tương đồng với Đà Lạt, dù thành phố cao nguyên của Việt Nam nằm ở độ cao lớn hơn nên nhiệt độ thường thấp hơn.

Đây là điểm đáng chú ý với ĐT Việt Nam trong bối cảnh FIFA ASEAN Cup 2026 có mật độ thi đấu khá dày. Thời tiết dễ chịu tại Bandung có thể giúp các cầu thủ thuận lợi hơn trong việc duy trì thể lực và hồi phục giữa các trận đấu.

FIFA ASEAN Cup 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 23/9 đến 3/10 tại Indonesia, với các đội được chia thành Premier và Division 2. Ở Premier, 8 đội được chia thành hai bảng. Bảng A gồm chủ nhà Indonesia, Malaysia, Singapore và Ấn Độ. Bảng B có Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan.