Đình Bắc trước kỷ lục lịch sử bóng đá Đông Nam Á

ASEAN Cup 2026 là lần đầu tiên Nguyễn Đình Bắc ra mắt giải đấu lớn nhất khu vực.

Tiền đạo 22 tuổi của Công an Hà Nội FC ngay lập tức gây ấn tượng với cú hat-trick bàn thắng trận ra quân gặp Timor Leste và cú đúp vào lưới Campuchia sau đó, bên cạnh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận ở 2 trận đấu kể trên.

Đình Bắc có cơ hội lập kỷ lục lịch sử bóng đá Đông Nam Á

Trước vòng bán kết, Đình Bắc với 5 pha lập công đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ASEAN Cup 2026.

Đáng chú ý, hai đối thủ bám đuổi ngay phía sau là Baker (Indonesia) và Win Tun (Myanmar) cùng 4 bàn đều đã hết cơ hội. Cạnh tranh lúc này là các cầu thủ có mặt bán kết như Paulo (Malaysia, 3 bàn), Fandi (Singapore, 3 bàn), Teerasak, Khamyok, Burapha (Thái Lan, cùng 2 bàn), Hoàng Hên, Xuân Son (cùng 2 bàn)...

Với cục diện này, Đình Bắc đang nắm cơ hội lớn giành danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 và trở thành cầu thủ Việt Nam trẻ nhất lịch sử chạm tay danh hiệu cao quý này. Đình Bắc cũng có thể vượt mốc 7 bàn của Xuân Son tại ASEAN Cup 2024 để trở thành cầu thủ Việt ghi nhiều bàn nhất trong một kỳ ASEAN Cup.

Chưa dừng ở đó, Đình Bắc đang là Vua phá lưới giải U23 châu Á 2026. Nếu giành Vua phá lưới ASEAN Cup 2026, tiền đạo sinh 2004 sẽ đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á nói chung với tư cách Cầu thủ đầu tiên giành Vua phá lưới giải Đông Nam Á và giải cấp châu Á trong cùng một năm - cột mốc ở tuổi 22 mà chắc chắn phải rất lâu mới bị phá vỡ.

Đặc biệt, sau kỳ U23 châu Á xuất sắc với tấm huy chương đồng và danh hiệu Vua phá lưới, chức vô địch V-League 2025/26, nếu Đình Bắc tiếp tục toả sáng tại ASEAN Cup 2026 sẽ nắm cơ hội lớn giành Quả bóng vàng Việt Nam 2026. Trước đó ở giải thưởng năm 2025, Đình Bắc đã giành Quả bóng bạc.