Huyền thoại Federer mất ngôi tỷ phú thể thao vì cú sốc bất ngờ

Tài sản bốc hơi nhanh chóng vì cổ phiếu lao dốc

Theo ước tính từ Forbes, khối tài sản ròng của Roger Federer đã giảm xuống còn 952,4 triệu USD. Nguyên nhân trực tiếp đến từ việc cổ phiếu của On Holding, thương hiệu thời trang thể thao Thụy Sĩ mà anh nắm giữ khoảng 2,5% cổ phần, bị bán tháo gần 19%.

Dù hãng On báo cáo doanh thu quý II đạt 850,4 triệu franc Thụy Sĩ (tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận ròng đạt 105 triệu franc), con số này vẫn thấp hơn mức 878,4 triệu franc mà các chuyên gia phân tích dự báo.

Phản ứng tiêu cực từ thị trường đã ngay lập tức thổi bay 52 triệu USD khỏi tài sản của huyền thoại 20 lần vô địch Grand Slam chỉ trong vài giờ.

Federer từng lần đầu tiên gia nhập nhóm tỷ phú vào năm 2025 nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của On. Hiện tại, cựu tay vợt 45 tuổi chỉ còn thiếu khoảng 47,6 triệu USD để chạm lại cột mốc 1 tỷ USD, đồng nghĩa với việc vị thế tỷ phú của anh phụ thuộc rất lớn vào sự phục hồi cổ phiếu của thương hiệu này.

Lịch trình bận rộn sau giải nghệ của tay vợt Thụy Sĩ

Dù không còn thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2022, Federer vẫn sở hữu nguồn thu nhập thương mại khổng lồ nhờ các hợp đồng dài hạn với các thương hiệu lớn như Uniqlo, bên cạnh khoản tiền thưởng 131 triệu USD tích lũy trong sự nghiệp.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, cựu số 1 thế giới vẫn duy trì mật độ xuất hiện dày đặc trước công chúng.

Trong năm 2026, sau khi tham dự các sự kiện biểu diễn tại Australian Open và Wimbledon, Federer dự kiến sẽ tham gia tuần lễ người hâm mộ US Open cùng John McEnroe và Andre Agassi.

Đặc biệt vào tháng 10 tới, anh sẽ tới Trung Quốc tham dự trận đánh đôi biểu diễn mang tên Roger và Friends tại Shanghai Masters, nơi anh đứng chung sân với huyền thoại Li Na để đối đầu với hai anh em cựu số 1 thế giới Marat Safin và Dinara Safina.