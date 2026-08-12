3 siêu sao vượt mặt Messi về số kiến tạo trong 10 năm qua là ai?

Thomas Muller đứng trên hàng loạt siêu sao

Trong suốt hơn một thập kỷ, Thomas Muller luôn được xem là một trong những cầu thủ đặc biệt nhất của bóng đá châu Âu. Không sở hữu tốc độ vượt trội hay kỹ thuật hoa mỹ, huyền thoại của Bayern Munich vẫn tạo dựng tên tuổi nhờ tư duy chiến thuật xuất sắc, khả năng di chuyển thông minh và nhãn quan kiến tạo hiếm có.

Danh sách top kiến tạo trong 10 năm qua ở các giải Châu Âu

Mới đây, tiền vệ người Đức tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi dẫn đầu danh sách những cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất châu Âu trong thập kỷ qua. Đáng chú ý, Muller xếp trên Kevin De Bruyne, ngôi sao từng là "ông vua kiến tạo" của Man City và hiện khoác áo Napoli.

Điều đáng nói là Thomas Muller đã chia tay Bayern Munich để chuyển sang Vancouver Whitecaps từ năm ngoái. Trong khi đó, De Bruyne, Bruno Fernandes vẫn thi đấu ở môi trường đỉnh cao tại châu Âu và tiếp tục có cơ hội cải thiện thành tích kiến tạo.

Messi chỉ xếp thứ 4, gây bất ngờ lớn

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất của bảng xếp hạng là việc Lionel Messi không góp mặt trong Top 3 cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất châu Âu trong thập kỷ qua. El Pulga chỉ đứng ở vị trí thứ 4, xếp sau Thomas Muller, Kevin De Bruyne và Mohamed Salah.

Việc Messi bị ba ngôi sao vượt mặt là điều khiến không ít người hâm mộ bất ngờ, bởi thủ quân người Argentina từ lâu luôn được xem là một trong những chân chuyền xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. Tuy nhiên, xét trên thống kê của 10 năm gần nhất, Muller mới là người dẫn đầu, còn De Bruyne và Salah cũng sở hữu thành tích nhỉnh hơn siêu sao sinh năm 1987.

Dù vậy, vị trí thứ 4 của Messi vẫn phản ánh sự bền bỉ đáng nể của nhà vô địch World Cup, khi anh tiếp tục góp mặt trong nhóm những cầu thủ kiến tạo hàng đầu châu Âu trong suốt một thập kỷ, bất chấp sự cạnh tranh quyết liệt từ nhiều ngôi sao khác.