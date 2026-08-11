Liverpool sẽ trở thành đội giàu thứ 2 Ngoại hạng Anh nếu tỷ phú Bezos mua lại

Cú bứt phá ngoạn mục của Liverpool lên vị trí thứ hai toàn giải đấu

Sự xuất hiện của Jeff Bezos (ông chủ Amazon với tài sản ước tính khoảng 213 tỷ bảng) kết hợp cùng đồng sáng lập Facebook Eduardo Saverin (25 tỷ bảng) và doanh nhân Amit Bhatia đã giúp nguồn lực tài chính đứng sau Liverpool tăng vọt.

Tỷ phú Jeff Bezos đang tiến gần đến thỏa thuận trở lại thành cổ đông thiểu số của Liverpool.

Từ một câu lạc bộ có quỹ tài chính nằm ngoài top 10 dưới thời Fenway Sports Group (FSG), liên minh mới này nâng tổng tiềm lực tài chính đại diện cho chủ sở hữu Liverpool lên mốc hơn 265 tỷ bảng.

Con số này giúp đội chủ sân Anfield vượt qua hàng loạt "ông lớn" như Manchester City hay Chelsea để vươn lên vị trí thứ 2 trong danh sách những ông chủ giàu nhất giải đấu.

Bảng xếp hạng sức mạnh tài chính các chủ sở hữu Ngoại hạng Anh

Dù sự tham gia của Jeff Bezos mang lại dòng vốn khổng lồ cho Liverpool, ngôi vị số một tại Premier League vẫn thuộc về Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) của Newcastle United với tiềm lực tài chính lên tới 1,2 nghìn tỷ bảng.

Chủ sở hữu Manchester City, Sheikh Mansour, từng là ông chủ giàu thứ hai giải đấu trước khi thương vụ của Jeff Bezos hoàn tất.

Xếp sau liên minh mới của Liverpool ở mốc 265 tỷ bảng là Manchester City với Tập đoàn Silver Lake và Sheikh Mansour (24 tỷ bảng), tiếp đến là Manchester United thuộc sở hữu của gia đình Glazer cùng tập đoàn Ineos (20 tỷ bảng), và Chelsea đứng thứ năm với Clearlake Capital (19 tỷ bảng).

Tập đoàn Kroenke tiếp quản Arsenal vừa giúp đội bóng giành thêm một chức vô địch Ngoại hạng Anh trong năm nay.

Các vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt thuộc về Stan Kroenke của Arsenal (16 tỷ bảng), nhóm chủ sở hữu Crystal Palace (13 tỷ bảng), Shahid Khan của Fulham (11 tỷ bảng), Nassef Sawiris của Aston Villa (10 tỷ bảng) và Tập đoàn Friedkin sở hữu Everton (9 tỷ bảng). Sự can thiệp của các tỷ phú công nghệ hàng đầu thế giới hứa hẹn sẽ mở ra một cuộc đua vũ trang tài chính mới tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.