Nóng nhất thể thao sáng 13/8: Zverev hiến kế giải quyết vấn nạn các tay vợt bỏ giải

Zverev nghĩ có cách giải quyết dễ cho nạn các tay vợt bỏ giải

Canadian Open đã chứng kiến 16 tay vợt rút lui khỏi giải, trong khi Cincinnati Open chưa thi đấu nhưng cũng đã có 14 tay vợt rút tên khỏi danh sách. Trước thực trạng này, Alexander Zverev cho rằng cách giải quyết thực tế rất dễ: “Những giải Masters kiểu này chỉ nên diễn ra trong 1 tuần, như vậy các tay vợt chỉ ở lại Bắc Mỹ trong 2 tuần rồi sau đó sẽ thi đấu ở chỗ khác, chuẩn bị cho Grand Slam hoặc nghỉ ngơi”.

Alexander Zverev

Lùm xùm về địa điểm tổ chức trận Joshua - Fury

Nhiều nguồn tin cho biết công ty quảng bá võ thuật TKO Group đã đạt được thỏa thuận để tổ chức trận boxing giữa Anthony Joshua với Tyson Fury tại Madison Square Garden, nhà thi đấu nổi tiếng ở New York. Tuy nhiên đang có những tranh luận quanh vấn đề này do cả hai tay đấm là người Anh, và ông bầu Eddie Hearn của Fury đã nhấn mạnh trận đấu này phải diễn ra tại Anh Quốc, với Wembley là địa điểm số 1.

Carlos Sainz có thể thay Verstappen ở Red Bull

Tay đua Carlos Sainz đang nổi lên là ứng cử viên số 1 của đội đua Red Bull để thay thế Max Verstappen, trong trường hợp Verstappen ra đi. Sainz đã gia nhập đội Williams năm 2024 sau khi Verstappen ở lại Red Bull nhưng gần đây Sainz đã bày tỏ những bất đồng quan điểm với lãnh đạo đội Williams.

Công ty của Jake Paul ký với nhà vô địch nữ hạng nhẹ IBF

Sau khi công ty MVP của Jake Paul tổ chức sát nhập để tạo thành một tập đoàn quảng bá võ thuật lớn, mới đây MVP đã ký hợp đồng với Elif Nur Turban, nhà đương kim vô địch hạng nhẹ của IBF. Nữ tay đấm người Thổ Nhĩ Kỳ này có thành tích toàn thắng 14 trận trong sự nghiệp và đang là một trong những ngôi sao thể thao được chú ý nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nur Turban đã trở thành tay đấm boxing nữ thứ 4 được MVP tuyển mộ.