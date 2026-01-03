ĐT Indonesia chính thức đón "thuyền trưởng" mới: HLV độc nhất lịch sử World Cup

💪 Indonesia chính thức bổ nhiệm HLV độc nhất lịch sử World Cup

Chiều 3/1 (giờ Việt Nam), Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) chính thức công bố quyết định bổ nhiệm ông John Herdman làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Chiến lược gia 50 tuổi đặt bút ký hợp đồng 2 năm kèm tùy chọn gia hạn thêm 2 năm, đảm nhận trọng trách dẫn dắt ĐTQG lẫn U23 Indonesia và sẽ bắt đầu công việc ngay lập tức.

Herdman, quốc tịch Anh, sở hữu sự nghiệp cầm quân vô cùng đặc biệt khi gắn bó với cả ĐT bóng đá nam lẫn nữ Canada. Cụ thể, ông dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ quốc gia này giai đoạn 2011-2018, giành huy chương đồng 2 kỳ Olympic liên tiếp (2012, 2016) và lọt vào tứ kết World Cup nữ 2015.

John Herdman - HLV từng dự cả World Cup bóng đá nam và nữ - trở thành tân "thuyền trưởng" ĐT Indonesia

Sau đó, Herdman chuyển sang huấn luyện đội tuyển nam giai đoạn 2018-2023, giúp họ tham dự World Cup 2022 - kỳ World Cup đầu tiên sau 36 năm của bóng đá Canada. Nhờ vậy, ông đi vào lịch sử với tư cách HLV đầu tiên dẫn dắt cả đội tuyển nam và nữ của một quốc gia giành quyền tham dự World Cup.

Năm 2021, ĐT Canana thăng tiến từ vị trí thứ 72 lên vị trí thứ 40 FIFA, giành danh hiệu "Đội bóng tiến bộ nhất năm". Đến tháng 2/2022, đội tuyển bứt phá lên vị trí thứ 33. Trong giai đoạn 2021–2022, Herdman còn giúp Canada tạo nên chuỗi 17 trận bất bại.

Herdman được ghi nhận là người "đã định hình lại văn hóa của đội tuyển quốc gia Canada", nâng cao vị thế của bóng đá Canada và đặt nền móng vững chắc trước khi quốc gia này đồng đăng cai World Cup 2026.

🌍 Cú hích cho tham vọng World Cup

Sau khi thất bại trong việc giành vé dự World Cup 2026 và sa thải Patrick Kluivert, bóng đá Indonesia chưa từ bỏ tham vọng bơi ra "biển lớn" và đặt niềm tin vào John Herdman. PSSI mô tả, quyết định bổ nhiệm nhà cầm quân người Anh "đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới cho bóng đá quốc gia":

"PSSI nhiệt liệt chào đón sự gia nhập của huấn luyện viên 50 tuổi. Thành tích đa dạng của Herdman là lý do chính cho sự bổ nhiệm này. Ông ấy được ghi nhận là huấn luyện viên duy nhất trên thế giới đã dẫn dắt thành công cả đội tuyển quốc gia nam và nữ của cùng một quốc gia giành quyền tham dự World Cup.

Herdman không chỉ là một huấn luyện viên, mà còn là một kiến ​​trúc sư giàu kinh nghiệm, người đã dẫn dắt đội tuyển đến chức vô địch World Cup".

Năm 2026, Herdman và ĐT Indonesia sẽ trải qua lịch trình bận rộn. Cụ thể, đội tuyển "Xứ vạn đảo" lần lượt tham dự FIFA Series - giải đấu mới do FIFA tổ chức - diễn ra tại sân nhà Gelora Bung Karno từ 23-31/3, tiếp theo là các trận đấu thuộc FIFA Days vào tháng 6, tháng 9, tháng 10 và tháng 11 cũng như AFF 2026, dự kiến ​​khởi tranh vào ngày 25/7.