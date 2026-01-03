ĐT Indonesia chính thức đón "thuyền trưởng" mới: HLV độc nhất lịch sử World Cup

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

ĐT Indonesia chính thức đón "thuyền trưởng" mới: HLV độc nhất lịch sử World Cup

Sự kiện: Bóng đá Indonesia Việt Nam - Indonesia: Đại chiến đua đầu bảng

Sau thời gian dài đồn đoán, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã chính thức công bố danh tính tân HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này.

💪 Indonesia chính thức bổ nhiệm HLV độc nhất lịch sử World Cup

Chiều 3/1 (giờ Việt Nam), Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) chính thức công bố quyết định bổ nhiệm ông John Herdman làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Chiến lược gia 50 tuổi đặt bút ký hợp đồng 2 năm kèm tùy chọn gia hạn thêm 2 năm, đảm nhận trọng trách dẫn dắt ĐTQG lẫn U23 Indonesia và sẽ bắt đầu công việc ngay lập tức.

Herdman, quốc tịch Anh, sở hữu sự nghiệp cầm quân vô cùng đặc biệt khi gắn bó với cả ĐT bóng đá nam lẫn nữ Canada. Cụ thể, ông dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ quốc gia này giai đoạn 2011-2018, giành huy chương đồng 2 kỳ Olympic liên tiếp (2012, 2016) và lọt vào tứ kết World Cup nữ 2015.

John Herdman - HLV từng dự cả World Cup bóng đá nam và nữ - trở thành tân "thuyền trưởng" ĐT Indonesia

John Herdman - HLV từng dự cả World Cup bóng đá nam và nữ - trở thành tân "thuyền trưởng" ĐT Indonesia

Sau đó, Herdman chuyển sang huấn luyện đội tuyển nam giai đoạn 2018-2023, giúp họ tham dự World Cup 2022 - kỳ World Cup đầu tiên sau 36 năm của bóng đá Canada. Nhờ vậy, ông đi vào lịch sử với tư cách HLV đầu tiên dẫn dắt cả đội tuyển nam và nữ của một quốc gia giành quyền tham dự World Cup. 

Năm 2021, ĐT Canana thăng tiến từ vị trí thứ 72 lên vị trí thứ 40 FIFA, giành danh hiệu "Đội bóng tiến bộ nhất năm". Đến tháng 2/2022, đội tuyển bứt phá lên vị trí thứ 33. Trong giai đoạn 2021–2022, Herdman còn giúp Canada tạo nên chuỗi 17 trận bất bại. 

Herdman được ghi nhận là người "đã định hình lại văn hóa của đội tuyển quốc gia Canada", nâng cao vị thế của bóng đá Canada và đặt nền móng vững chắc trước khi quốc gia này đồng đăng cai World Cup 2026.

🌍 Cú hích cho tham vọng World Cup

Sau khi thất bại trong việc giành vé dự World Cup 2026 và sa thải Patrick Kluivert, bóng đá Indonesia chưa từ bỏ tham vọng bơi ra "biển lớn" và đặt niềm tin vào John Herdman. PSSI mô tả, quyết định bổ nhiệm nhà cầm quân người Anh "đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới cho bóng đá quốc gia":

"PSSI nhiệt liệt chào đón sự gia nhập của huấn luyện viên 50 tuổi. Thành tích đa dạng của Herdman là lý do chính cho sự bổ nhiệm này. Ông ấy được ghi nhận là huấn luyện viên duy nhất trên thế giới đã dẫn dắt thành công cả đội tuyển quốc gia nam và nữ của cùng một quốc gia giành quyền tham dự World Cup.

Herdman không chỉ là một huấn luyện viên, mà còn là một kiến ​​trúc sư giàu kinh nghiệm, người đã dẫn dắt đội tuyển đến chức vô địch World Cup".

Năm 2026, Herdman và ĐT Indonesia sẽ trải qua lịch trình bận rộn. Cụ thể, đội tuyển "Xứ vạn đảo" lần lượt tham dự FIFA Series - giải đấu mới do FIFA tổ chức - diễn ra tại sân nhà Gelora Bung Karno từ 23-31/3, tiếp theo là các trận đấu thuộc FIFA Days vào tháng 6, tháng 9, tháng 10 và tháng 11 cũng như AFF 2026, dự kiến ​​khởi tranh vào ngày 25/7.

ĐT Indonesia chốt HLV mới từng dự World Cup 2022, mơ kỳ tích năm 2030
ĐT Indonesia chốt HLV mới từng dự World Cup 2022, mơ kỳ tích năm 2030

Ghế nóng của ĐT Indonesia vẫn đang bỏ trống, sau khi HLV Patrick Kluivert rời đi. Theo tiết lộ từ báo chí địa phương, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã tìm...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/01/2026 16:32 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Indonesia Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN