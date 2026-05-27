Lampard bất ngờ vượt Arteta, thành HLV xuất sắc nhất bóng đá Anh

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-

Lampard bất ngờ vượt Arteta, thành HLV xuất sắc nhất bóng đá Anh

Sự kiện: Premier League 2025-26 HLV Mikel Arteta HLV Frank Lampard

Mikel Arteta đã gây bất ngờ khi thất bại trước Frank Lampard trong cuộc bầu chọn giải thưởng cao quý nhất tại lễ trao giải thường niên của Hiệp hội các HLV bóng đá Anh (LMA).

   

Gần đây, Arteta giành giải HLV xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua khi ông giúp Arsenal vô địch sân chơi số một xứ sương mù sau 22 năm chờ đợi. Tuy nhiên, ông lại bị chính các đồng nghiệp "ngó lơ" ở giải thưởng HLV xuất sắc nhất do Hiệp hội các HLV bóng đá Anh (LMA) bình chọn. 

Trong khi đó, Lampard được vinh danh sau khi giúp Coventry City vô địch giải hạng nhất Anh, qua đó trở lại Ngoại hạng Anh sau 25 năm chờ đợi. Cựu sao Chelsea nhận được số phiếu cao nhất từ các HLV. HLV tuyển Anh Thomas Tuchel trao chiếc cúp Sir Alex Ferguson Trophy cho Lampard.

Lampard được vinh danh

Lampard được vinh danh

Trong ngày nhận vinh dự, Lampard cho hay: "Tôi chuyển từ cầu thủ sang làm HLV quá nhanh và khi đó tôi thực sự chưa biết nhiều điều. Xin cảm ơn tất cả những người đã bầu chọn cho tôi. Các HLV ở Anh thực sự rất giỏi. Họ không phải những kẻ chỉ biết nói những điều lỗi thời. Tôi đã nhận được tin nhắn từ rất nhiều HLV, trong đó có cả Pep Guardiola. Điều đó có ý nghĩa rất lớn khi những HLV có kinh nghiệm nhắn tin cho bạn sau mỗi trận đấu".

Về phần Arteta, khi nhận về danh hiệu HLV hay nhất Ngoại hạng Anh, ông tỏ ra rất cảm kích: “Trước hết, xin cảm ơn rất nhiều vì đã trao cho tôi giải thưởng này. Nó thực sự có ý nghĩa lớn lao. Tôi vô cùng biết ơn. Tôi sẽ mãi biết ơn tất cả mọi người tại Arsenal vì đã trao cho tôi cơ hội này.

Tôi được tận hưởng sự nghiệp theo cách mà có lẽ trước đây tôi chưa từng nghĩ tới. Họ luôn ủng hộ tôi và qua từng năm, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều.

Để trở nên tốt hơn, bạn cần học hỏi và luôn cố gắng hoàn thiện bản thân. Bạn không thể làm nên điều gì nếu không có những con người tuyệt vời nhất bên cạnh. Tôi may mắn khi có được điều đó ở mọi bộ phận của Arsenal, đặc biệt là những người làm việc cùng tôi mỗi ngày".

Ngoại hạng Anh hậu Guardiola: Thời cơ vàng cho Arsenal bá chủ nhiều năm
Ngoại hạng Anh hậu Guardiola: Thời cơ vàng cho Arsenal bá chủ nhiều năm

Arsenal hoàn toàn có thể gặt hái nhiều danh hiệu hơn nữa sau chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26. Có rất nhiều lý do để tin rằng đây mới chỉ...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/05/2026 09:05 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN