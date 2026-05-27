Lampard bất ngờ vượt Arteta, thành HLV xuất sắc nhất bóng đá Anh

Gần đây, Arteta giành giải HLV xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua khi ông giúp Arsenal vô địch sân chơi số một xứ sương mù sau 22 năm chờ đợi. Tuy nhiên, ông lại bị chính các đồng nghiệp "ngó lơ" ở giải thưởng HLV xuất sắc nhất do Hiệp hội các HLV bóng đá Anh (LMA) bình chọn.

Trong khi đó, Lampard được vinh danh sau khi giúp Coventry City vô địch giải hạng nhất Anh, qua đó trở lại Ngoại hạng Anh sau 25 năm chờ đợi. Cựu sao Chelsea nhận được số phiếu cao nhất từ các HLV. HLV tuyển Anh Thomas Tuchel trao chiếc cúp Sir Alex Ferguson Trophy cho Lampard.

Trong ngày nhận vinh dự, Lampard cho hay: "Tôi chuyển từ cầu thủ sang làm HLV quá nhanh và khi đó tôi thực sự chưa biết nhiều điều. Xin cảm ơn tất cả những người đã bầu chọn cho tôi. Các HLV ở Anh thực sự rất giỏi. Họ không phải những kẻ chỉ biết nói những điều lỗi thời. Tôi đã nhận được tin nhắn từ rất nhiều HLV, trong đó có cả Pep Guardiola. Điều đó có ý nghĩa rất lớn khi những HLV có kinh nghiệm nhắn tin cho bạn sau mỗi trận đấu".

Về phần Arteta, khi nhận về danh hiệu HLV hay nhất Ngoại hạng Anh, ông tỏ ra rất cảm kích: “Trước hết, xin cảm ơn rất nhiều vì đã trao cho tôi giải thưởng này. Nó thực sự có ý nghĩa lớn lao. Tôi vô cùng biết ơn. Tôi sẽ mãi biết ơn tất cả mọi người tại Arsenal vì đã trao cho tôi cơ hội này.

Tôi được tận hưởng sự nghiệp theo cách mà có lẽ trước đây tôi chưa từng nghĩ tới. Họ luôn ủng hộ tôi và qua từng năm, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều.

Để trở nên tốt hơn, bạn cần học hỏi và luôn cố gắng hoàn thiện bản thân. Bạn không thể làm nên điều gì nếu không có những con người tuyệt vời nhất bên cạnh. Tôi may mắn khi có được điều đó ở mọi bộ phận của Arsenal, đặc biệt là những người làm việc cùng tôi mỗi ngày".