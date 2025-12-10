Salah chỉ là “con sói cô đơn”, Arne Slot tạm không lo bị lật ghế ở Liverpool sau trận thắng Inter

Thắng xấu nhưng cần thiết

Liverpool thắng tại San Siro không ấn tượng, thậm chí là buồn ngủ. Thắng bằng quả penalty cũng là khá may mắn, vì cho tới trước đó Liverpool có không nhiều cơ hội ghi bàn quá rõ rệt (nhưng vẫn có). Nhưng thắng là được, và đó là điều Arne Slot cần lúc này.

Szoboszlai ghi bàn từ quả penalty mang lại chiến thắng tối thiểu cho Liverpool

Chỉ trong vài ngày Slot đã phải đối mặt với "binh biến" từ vụ Mohamed Salah dở chứng và đi tìm đội quân báo chí để kêu ca sau khi dự bị 3 trận liên tiếp. Rất nhiều áp lực cho HLV người Hà Lan, ông đến Milano với đội hình Liverpool còn mất cả Gakpo và Chiesa, trong khi Inter đang trong top 8 của Champions League và đã lâu không thua trên sân nhà.

Nhưng Liverpool, ngoại trừ thời điểm cuối hiệp 1, đã có thế trận tốt trước Inter Milan. Jones, Gravenberch đã thử thách thủ môn Sommer, Konate đánh đầu ghi bàn không được tính, Bradley bỏ lỡ đối mặt ở góc hẹp. Cơ hội của Liverpool trước Inter là nhiều hơn so với của Inter, chỉ là họ chưa đủ sự dồn dập.

Có muốn dồn dập cũng khó, bởi khả năng pressing tuyến đầu của Liverpool khá yếu, một sự xuống cấp rõ rệt của thời hậu Jurgen Klopp. Nhưng ít nhất tại Milan, Slot đã biết người biết ta và chơi 4 tiền vệ, tập trung vào khâu phòng thủ và kiểm soát bóng trước. Hàng thủ Liverpool gần như không mắc lỗi trực tiếp nào, và Slot dùng chỉ 2 dự bị nhưng đều có hiệu quả lớn.

Nước cờ an toàn

Slot sẽ còn phải làm nhiều việc nữa, nhưng trước mắt ông đã đi đúng nước cờ: Bảo đảm mình không thua. Liverpool bây giờ có đá chán, đá nhạt cũng được, nhưng cần sự an toàn, và Slot sẽ từ từ tìm ra giải pháp. Ban lãnh đạo Liverpool đã cho Slot thời gian, ông không cần phải vội, và hiện Liverpool đang bất bại 4 trận liền.

Slot đang bất bại 4 trận gần nhất, một sự tiến bộ nhỏ nhưng cần thiết giữa lúc Liverpool rối ren

Và quan trọng nhất, các cầu thủ vẫn đá hết lòng cho Slot. Các cầu thủ đều quyết liệt tranh bóng và không ngán phạm lỗi rắn khi cần thiết. Mac Allister dạo này rất hay xuống sức nhanh và điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến khâu pressing của Liverpool, nhưng trận này tiền vệ người Argentina vẫn đá rất quyết tâm khi thấm mệt và Slot vẫn giữ anh trên sân trọn 90 phút.

Trong các cầu thủ có lẽ chỉ Isak là quá tệ và sẽ thực sự cần có những chấn chỉnh về thể lực và tâm lý của tiền đạo này, còn cho đến lúc đó Slot chẳng thà cứ dùng Wirtz đá tiền đạo cùng Ekitike (1 pha phối hợp giữa họ chính là tình huống dẫn tới quả penalty). Và Slot cũng đừng vội dùng Gakpo khi phong độ của tiền đạo người Hà Lan này cũng không khá hơn Salah là bao.

Sau trận thắng lớn, các fan Liverpool tại San Siro đã hát vang tên Arne Slot, và các cầu thủ đã tới ôm ông. Slot chưa thể bị lật ghế ở Anfield, còn Salah chỉ là một con sói đơn độc trong cuộc chiến mà anh tự khơi mào. Có lẽ chính Salah cũng không quan tâm Slot mất ghế hay không, anh chỉ muốn chuồn khỏi Liverpool cho nhanh, theo phong cách Cristiano Ronaldo.