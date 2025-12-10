Salah ghét bỏ Liverpool vẫn được đồng đội ủng hộ, HLV Slot tính đường "làm hòa"

Đồng đội ủng hộ Salah

Salah đã bị loại khỏi đội hình của Liverpool ở trận gặp Inter Milan vừa qua. Lý do bởi anh có hành động chỉ trích thậm tệ Liverpool và HLV Slot khi để anh ngồi dự bị ở 3 trận liên tiếp.

Không có Salah, Liverpool vẫn đánh bại Inter Milan. Sau trận, hậu vệ Robertson cho biết bản thân vẫn ủng hộ tiền đạo người Ai Cập: "Chúng ta đang nói về một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ. Tôi gia nhập cùng kỳ chuyển nhượng với anh ấy. Dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra. Bên trong nội bộ đội bóng, tất cả chúng tôi vẫn đoàn kết.

Tương lai của Salah do người khác quyết định, không phải tôi. Tôi yêu việc được chơi bóng cùng Salah và hy vọng sẽ tiếp tục được làm việc đó".

Robertson không muốn Salah rời Liverpool

HLV Slot tính đường làm hòa

Về phần HLV Slot, ắt hẳn ông không hài lòng với Salah. Nhưng nhà cầm quân người Hà Lan vẫn để cho tiền đạo sinh năm 1992 đường lui:

"Điều đầu tiên cần hỏi là liệu cầu thủ đó có nghĩ mình đã sai hay không? Tôi không nói rằng tôi sẽ không nói chuyện với cậu ấy. Câu hỏi tiếp theo là, lời tiếp theo phải đến từ tôi hay từ cậu ấy? Đó là vấn đề cần trả lời.

Nhưng ở trận đấu vừa qua, chúng ta nên tập trung vào Van Dijk chẳng hạn. Các cổ động viên hát tên cậu ấy. Không chỉ có Van Dijk, Konate gần đây gặp khó khăn nhưng hôm nay đã chơi xuất sắc trước hai tiền đạo rất mạnh của đối thủ".

Về phần Van Dijk, anh đưa ra phát ngôn khá thận trọng: "Rõ ràng tình hình rất khó khăn, đây là vấn đề chung của cả tập thể. Giữa Salah và đội bóng đang có những chuyện xảy ra. Hậu quả là anh ấy không có mặt trong trận thắng của Liverpool. Đó là thực tế.

Tôi không nghĩ sự tập trung và quyết tâm của chúng tôi thay đổi. Tôi không phải người quyết định xem ai cần xin lỗi. Salah chỉ bày tỏ cảm xúc của mình thôi. Đó là việc câu lạc bộ và chúng tôi phải xử lý. Nhìn vào phòng thay đồ, từ sau khi biết chuyện của Salah, không có gì thực sự thay đổi. Chúng tôi có trách nhiệm với chính mình, với câu lạc bộ và hàng triệu cổ động viên trên toàn thế giới".