Huyền thoại Lê Công Vinh: “ĐT Việt Nam không ngán đối thủ nào ở AFF Cup 2026”

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam AFF Cup 2026 Công Vinh

Cựu danh thủ Lê Công Vinh đã đưa ra dự đoán của mình về cơ hội của ĐT Việt Nam, sau lễ bốc thăm chia bảng của ASEAN CUP 2026 (AFF Cup) diễn ra tại Indonesia chiều ngày 15/1.


  

Công Vinh trả lời phỏng vấn sau lễ bốc thăm AFF Cup 2026

⚽ Lê Công Vinh: “Việt Nam – Indonesia vẫn là hai cái tên đi tiếp”

Lễ bốc thăm AFF Cup 2026 chiều 15/1 tại Indonesia đã đưa ĐT Việt Nam vào bảng A đầy duyên nợ với Indonesia, Singapore, Campuchia cùng đội thắng ở cặp play-off Brunei – Timor Leste. Được AFF mời tham dự lễ bốc thăm cùng chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Lê Công Vinh khẳng định với tư cách đương kim vô địch, ĐT Việt Nam hiện tại đủ bản lĩnh để không phải e ngại bất kỳ đối thủ nào.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Lê Công Vinh dự lễ bốc thăm AFF Cup 2026 chiều ngày 15/1.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Lê Công Vinh dự lễ bốc thăm AFF Cup 2026 chiều ngày 15/1.

Theo nhận định của Lê Công Vinh, bảng A có sự cạnh tranh cao nhưng trật tự chung không khó đoán. “Đây là bảng đấu rất thú vị. Về cơ bản, tôi nghĩ Việt Nam và Indonesia vẫn là hai đội nhiều khả năng vào bán kết. Singapore và Campuchia có tiến bộ, nhưng để nói là cùng đẳng cấp thì chưa”.

🔥 “Việt Nam bây giờ không như trước, không ngán đối thủ nào”

Điểm nhấn lớn nhất trong phát biểu của Lê Công Vinh là sự tự tin cựu danh thủ này dành cho ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2026. “ĐT Việt Nam bây giờ không còn như trước. Đội tuyển Việt Nam đã có sự ổn định và vừa giành chức vô địch gần nhất. Với vị thế đó, Việt Nam không ngán bất kỳ đối thủ nào”.

Cựu tiền đạo ĐT Việt Nam đặc biệt chờ đợi màn đối đầu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia, đội bóng đang đầu tư mạnh mẽ, có tham vọng vươn tầm và vừa bổ nhiệm HLV mới. “Nếu Indonesia gọi được đầy đủ lực lượng tốt nhất, đó sẽ là trận đấu rất đáng xem. Nhưng tôi vẫn tin Việt Nam có sự gắn kết, sự tự tin và sẽ không sợ Indonesia”.

Công Vinh dự đoán Việt Nam và Indonesia vào bán kết.

Công Vinh dự đoán Việt Nam và Indonesia vào bán kết.

HLV Singapore và Campuchia thận trọng khi nằm ở bảng A

HLV Gavin Lee của Singapore đánh giá bảng A là thử thách thực sự với tất cả các đội góp mặt. “Không có bảng đấu nào dễ dàng. Các đội tuyển đều đã tiến bộ và chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng”. Theo vị HLV này, AFF Cup 2026 là một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị hướng tới Asian Cup 2027, nơi Singapore đặt mục tiêu nâng tầm đội tuyển.

Ở phía Campuchia, HLV Koji Gyotoku không giấu tham vọng tạo ra bất ngờ dù thừa nhận những khó khăn phía trước. “Chúng tôi tìm kiếm thành tích tốt nhất có thể. Không phải là không có cơ hội”. Vấn đề sân bãi được HLV người Nhật Bản xem là yếu tố then chốt: “Chúng tôi phải tận dụng tối đa các trận đấu trên sân nhà, dù đối thủ là Việt Nam hay Indonesia”.

ĐT Việt Nam nằm ở bảng A của AFF Cup 2026.

ĐT Việt Nam nằm ở bảng A của AFF Cup 2026.

HLV Indonesia coi áp lực là động lực

Về phía đội tuyển Indonesia, tân HLV John Herdman dành sự tôn trọng lớn cho ĐT Việt Nam và các đối thủ trong bảng: “Việt Nam là đội bóng mạnh. Nhưng không có bảng nào dễ cả”. Nhà cầm quân từng dự World Cup cùng Canada nhấn mạnh việc AFF Cup không thuộc FIFA Days sẽ buộc các đội phải tận dụng chiều sâu đội hình và tinh thần khát khao cống hiến.

Đáng chú ý, ông Herdman xem áp lực từ kỳ vọng của người hâm mộ Indonesia là một lợi thế tâm lý: “Indonesia chưa từng vô địch ASEAN Cup. Áp lực đó là đặc ân. Trở thành người tiên phong đưa bóng đá Indonesia bước sang kỷ nguyên mới là động lực rất lớn với tôi”.

Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/01/2026 19:40 PM (GMT+7)
