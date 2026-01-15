Báo Indonesia coi Việt Nam là đối thủ lớn nhất khi hai đội cùng bảng tại AFF Cup

Báo Indonesia nói về Việt Nam

Ngay sau lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2026, tờ CNN Indonesia có bài viết với dòng tít: “Định mệnh đối đầu: Tuyển Indonesia lại chung bảng với Việt Nam tại AFF Cup 2026”. Indonesia dường như có “duyên nợ” đặc biệt với ĐT Việt Nam khi lá thăm may rủi đưa hai đội rơi vào cùng bảng A, cùng với Singapore, Campuchia và đội thắng trong trận play-off giữa Brunei và Timor Leste.

Indonesia lại chung bảng với Việt Nam tại AFF Cup 2026

Trong khi đó, tờ báo Indonesia khác là Bola dành sự tôn trọng rất lớn cho ĐT Việt Nam với nhận định: “Xét trên phương diện lý thuyết, Việt Nam được đánh giá là đối thủ lớn nhất của đội tuyển Indonesia tại bảng A. Đội tuyển Việt Nam hiện là đương kim vô địch, đồng thời đã ba lần đăng quang AFF Cup trong lịch sử”.

Tại buổi lễ, tân HLV John Herdman của Indonesia đã được Daniel Mananta, MC người Indonesia đảm nhiệm vai trò điều phối bốc thăm, đặt câu hỏi về bảng đấu của đội tuyển Indonesia tại AFF Cup 2026. Chiến lược gia người Anh mỉm cười và chia sẻ: “Vâng, chúng tôi đã vào tới bán kết tổng cộng sáu lần”.

Ông tiếp tục nhấn mạnh: “Đây là một giải đấu rất danh giá, có đẳng cấp cao. Các đội tham dự đều sở hữu sức mạnh khá cân bằng. Nhưng chắc chắn chúng tôi có cơ hội (vô địch)”.

Màn tái ngộ duyên nợ

Ở kỳ AFF Cup gần nhất năm 2024, Indonesia và Việt Nam cũng rơi vào cùng bảng B. Kết quả, Indonesia không thể vượt qua vòng bảng sau khi để thua “Những chiến binh sao vàng”. Trước đó, Việt Nam cũng đánh bại Indonesia với tổng tỷ số 2-0 ở bán kết AFF Cup 2022.

Xa hơn nữa, tại AFF Cup 2020 (tổ chức vào năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19), Indonesia và Việt Nam tiếp tục chung bảng. Khi ấy, Indonesia đứng đầu bảng, còn Việt Nam xếp vị trí á quân.

Trong một thập kỷ trở lại đây, những cuộc đối đầu giữa Indonesia và Việt Nam luôn nhận được sự chờ đợi lớn từ người hâm mộ, bởi hai đội liên tục so kè và thay nhau giành chiến thắng, qua đó hình thành một trong những cặp “kỳ phùng địch thủ” mới đáng chú ý của bóng đá Đông Nam Á.

Trước khi tái ngộ tại AFF Cup 2026, Indonesia và Việt Nam từng chung bảng ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, đồng thời đối đầu nhau tại vòng bảng Asian Cup 2023 (tổ chức năm 2024).

Ở cả hai đấu trường này, Indonesia đều là đội được hưởng niềm vui khi đánh bại Việt Nam 1-0 tại Asian Cup 2023, đồng thời toàn thắng 1-0 trên sân khách và 3-0 trên sân nhà ở vòng loại thứ hai World Cup 2026.

“Liệu Indonesia có thể tiếp tục duy trì thành tích tích cực đó trước Việt Nam tại AFF Cup 2026 hay không? Đây chắc chắn sẽ là bài kiểm tra quan trọng dành cho HLV Herdman trong vai trò tân thuyền trưởng của đội tuyển Indonesia”, tờ CNN Indonesia kết luận.