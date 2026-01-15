Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Kịch bản U23 Việt Nam chạm trán U23 Trung Quốc

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam HLV Kim Sang Sik

ANTD.VN - U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc nằm cùng nhánh đấu và sẽ đối đầu nhau nếu cùng vượt qua lượt trận tứ kết sắp tới.

Tại vòng loại, U23 Việt Nam xuất sắc giành quyền vào tứ kết sau chuỗi trận toàn thắng, giành 9 điểm tuyệt đối cùng ngôi đầu bảng A.

Theo phân nhánh, U23 Việt Nam (nhất bảng A) sẽ gặp U23 UAE (nhì bảng B) tại tứ kết lúc 22h30 ngày 16-1.

Một ngày sau đó, U23 Trung Quốc - đội nhì bảng D nhờ chuỗi trận bất bại (1 thắng, 2 hòa) sẽ gặp đội nhất bảng C là Uzbekistan.

Trước vòng đấu quan trọng này, mỗi đội đều có thử thách của riêng mình.

Kịch bản U23 Việt Nam chạm trán U23 Trung Quốc - 1

U23 Việt Nam (ảnh trên) và U23 Trung Quốc sẽ đối đầu nhau nếu cùng vượt qua lượt trận tứ kết sắp tới

U23 Việt Nam chưa từng thắng U23 UAE trong lịch sử, với 4 trận thua và 2 trận hòa qua 6 lần đối đầu.

Song, với màn trình diễn đã qua của cả hai đội, thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể thay đổi lịch sử, như vừa lần đầu tiên toàn thắng vòng bảng U23 châu Á, lần đầu tiên thắng Ả Rập Xê Út, lần đầu tiên thắng một đại diện Trung Á (Kyrgyzstan)

Trong khi đó, U23 Trung Quốc vừa có lần đầu tiên vào tứ kết sau 5 kỳ đều dừng chân vòng bảng trước đó.

Rrang 163 Sports của Trung Quốc nhấn mạnh việc đội U23 nước này giành 5 điểm sau 3 trận, bất bại và không để lọt lưới bàn nào là "thành tích chưa từng có trong lịch sử tham dự U23 châu Á" và sáng ngang U23 Nhật Bản - đội còn lại không để thủng lưới tại vòng bảng.

Ở vòng tứ kết, đối thủ của U23 Trung Quốc là U23 Uzbekistan – đội bóng mà họ từng hai lần hòa 0-0 trong năm 2025.

Báo Sina Sports của Trung Quốc đánh giá đây là thử thách lớn, nhưng không phải không có cơ hội, nhất là khi đội nhà đang sở hữu hàng phòng ngự vững chắc nhất giải.

"Thật may khi U23 Trung Quốc không nằm cùng nhánh đấu có Hàn Quốc và Nhật Bản. Nếu giữ vững phong độ, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua Uzbeskitan để vào bán kết, nơi nhiều khả năng sẽ gặp U23 Việt Nam - đội bóng gây ấn tượng mạnh khi toàn thắng vòng bảng", Sina Sports nhận định.

Kịch bản U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc gặp nhau tại bán kết giải châu Á 2026 hoàn toàn có thể thành hiện thực nếu mỗi đội hoàn thành mục tiêu của mình ở tứ kết.

Theo Băng Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/01/2026 14:05 PM (GMT+7)
