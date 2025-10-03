Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Amorim khiến MU mất cả tiền lẫn người, đau đớn nhìn dàn sao xịt bùng nổ ở châu Âu

Manchester United Ruben Amorim Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

MU từng chi tới 328 triệu bảng để mang về dàn sao trẻ đầy hứa hẹn. Thế nhưng, dưới thời Ruben Amorim, những cái tên ấy bị gắn mác “bom xịt”, bị đẩy khỏi Old Trafford với mức giá rẻ mạt. Và giờ đây, nghịch lý trớ trêu: chính họ đang tỏa sáng rực rỡ ở châu Âu, trong khi Amorim nguy cơ mất việc.

   

⚡ Rashford hồi sinh, Hojlund thăng hoa

Marcus Rashford từng được coi là biểu tượng của "Quỷ đỏ", nhưng anh đã trải qua những tháng ngày u ám ở mùa trước. Vậy mà chỉ cần rời Old Trafford, Rashford như “lột xác”.

Hojlund và Rashford tỏa sáng ở cúp châu Âu

Hojlund và Rashford tỏa sáng ở cúp châu Âu

Rashford ghi bàn, kiến tạo đều đặn cho Barcelona, in dấu giày trong 6 trận liên tiếp. Từ cú đúp vào lưới Newcastle đến pha kiến tạo tinh tế trước PSG, tiền đạo người Anh đang trở lại với hình ảnh ngôi sao tấn công hàng đầu châu Âu.

Trong buổi họp báo, khi được hỏi về Rashford, Amorim lảng tránh bằng cách nhắc tới Rasmus Hojlund – một cầu thủ khác cũng bị ông đẩy đi. Và sự thật là Hojlund cũng đang thăng hoa ở Serie A. Sau khởi đầu khó khăn tại MU, ngôi sao đã tìm lại bản năng sát thủ ở Napoli, lập cú đúp khi đối đầu đội bóng cũ của ông - Sporting Lisbon.

Không chỉ Rashford và Hojlund, bộ ba Antony, Garnacho, McTominay cũng đang chứng minh giá trị. Antony hồi sinh sự nghiệp tại Real Betis, ghi bàn quan trọng ở Europa League. Garnacho tỏa sáng trong màu áo Chelsea, là nhân tố then chốt mang về chiến thắng 1-0 của Chelsea trước Benfica. McTominay – người từng bị coi là “chỉ biết chạy” – nay trở thành mảnh ghép chắc chắn của Napoli.

📉 Sự thật phũ phàng: Amorim và MU tự bắn vào chân mình

Điều cay đắng ở chỗ, chính Ruben Amorim là người đã gạt bỏ những cầu thủ này khỏi kế hoạch. Từ Rashford, Antony, Garnacho cho tới Hojlund và Sancho, tất cả đều bị đẩy vào nhóm “bomb squad” (nhóm cầu thủ không có trong kế hoạch) – cấm tập cùng đội một, bị coi như gánh nặng.

Amorim mắc sai lầm, khiến MU phải trả giá

Amorim mắc sai lầm, khiến MU phải trả giá

Và rồi chỉ sau vài tháng, họ đang chơi thứ bóng đá mà CĐV MU từng mơ ước được chứng kiến tại Old Trafford. Trong khi đó, "Quỷ đỏ" của Amorim khởi đầu mùa giải mới bằng chuỗi trận chật vật, lối chơi rối rắm và tinh thần đi xuống.

Đáng nói hơn, chính Amorim được kỳ vọng là “người của thế hệ mới”, có khả năng làm việc với cầu thủ trẻ, truyền cảm hứng, thậm chí đưa Rashford và Hojlund trở lại đỉnh cao. Nhưng thực tế đi ngược lại mong muốn ấy.

💸 Lỗ nặng trên bàn đàm phán

Nếu chỉ là vấn đề chuyên môn, có lẽ MU vẫn có thể kiên nhẫn. Nhưng khía cạnh kinh tế mới thật sự khiến các cổ động viên "Quỷ đỏ" phẫn nộ.

- Hojlund: MU mua 72 triệu bảng, cho mượn ở Napoli (kèm điều khoản mua đứt 38 triệu bảng).

- Antony: kỷ lục 86 triệu bảng, giờ sang Betis chỉ 21,65 triệu bảng, thòng thêm điều khoản ăn chia 50% nếu Betis bán cầu thủ này trong tương lai.

- Rashford: từng được định giá 100 triệu bảng, Barca có thể mua với 26 triệu bảng vào mùa hè năm sau (không có điều khoản bắt buộc).

- Garnacho: từ 70 triệu bảng rớt xuống 40 triệu bảng khi sang Chelsea.

Tổng cộng, MU đã mất đi hơn 200 triệu bảng giá trị chỉ trong một năm. Với một CLB đang đau đầu vì Đạo luật lợi nhuận và tính bền vững tài chính của Premier League, đây chẳng khác nào cú đấm trời giáng.

🔍 Câu hỏi cho tương lai của Amorim

Sự thật đang trở nên khó chối cãi: Amorim chưa chứng minh được gì ngoài việc… làm MU mất cả tiền lẫn người.

Giới chủ MU phải làm gì với Amorim?

Giới chủ MU phải làm gì với Amorim?

Ông được thuê về thay Ten Hag với lời hứa sẽ trẻ hóa đội bóng, tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có. Nhưng đến lúc này, những gì ông để lại chỉ là một tập thể rệu rã, trong khi những “kẻ bị loại bỏ” lại bùng nổ ở khắp trời Âu.

Câu hỏi đặt ra:

1. Amorim có thực sự là nhà cầm quân phù hợp với MU?

2. Liệu ông có thể cứu vãn tình hình trước khi mất ghế, giống như Ten Hag trước đó?

3. Và quan trọng nhất: MU đã đánh mất những gì khi quyết định đặt cược vào vị HLV trẻ tuổi này?

🏟️ Old Trafford – ngôi nhà tan hoang

Old Trafford từng là nơi những tài năng trẻ tỏa sáng. Nhưng hiện tại, nó lại trở thành bệ phóng cho các CLB khác hưởng lợi.

Rashford rực sáng ở Barca, Hojlund tìm lại chính mình ở Napoli, Garnacho tung hoành cùng Chelsea, Antony hồi sinh tại Betis… Tất cả vẽ nên một bức tranh nghịch lý: MU mất người, mất tiền, mất cả niềm tin.

Áp lực giờ đây đè nặng lên đôi vai Ruben Amorim. Nếu không sớm xoay chuyển tình thế, rất có thể ông sẽ trở thành cái tên tiếp theo bị “Old Trafford nuốt chửng”. Và khi ấy, câu chuyện “bom xịt” sẽ không chỉ dành cho cầu thủ, mà còn cho chính chiếc ghế nóng của Amorim.

8

Theo Hạ My

Nguồn: [Link nguồn]

03/10/2025 09:42 AM (GMT+7)
