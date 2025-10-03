De Gea bất ngờ được “gọi tên”, có thể tái hợp MU gây sốc

⚽ Từ chia tay đầy tiếc nuối đến nước Ý hoa lệ

Mùa hè 2023, De Gea nói lời chia tay Man Utd sau khi không được đề nghị gia hạn hợp đồng, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Thủ môn 34 tuổi đã trải qua một năm thất nghiệp trước khi chọn Fiorentina làm bến đỗ mới vào tháng 8/2024.

De Gea xúc động trong lần trở lại Old Trafford cùng Fiorentina

“Có nhiều lời mời gọi, nhưng tôi muốn chơi bóng ở Italia. Fiorentina là lựa chọn tốt nhất, và tôi rất vui khi được trở lại sân cỏ”, De Gea chia sẻ.

Chỉ ít lâu sau, anh đánh dấu ngày trở lại sau 446 ngày vắng bóng khi cùng Fiorentina chạm trán Puskas Akademia tại Europa Conference League.

🧤 Old Trafford vẫn khuyết một “người gác đền”

Kể từ khi De Gea ra đi, Man Utd mang về Andre Onana với giá 43,8 triệu bảng từ Inter Milan. Tuy nhiên, thủ môn người Cameroon liên tiếp mắc sai lầm, đánh mất vị trí số một và sau đó bị đẩy sang Trabzonspor theo dạng cho mượn.

Dù mới chiêu mộ Senne Lammens từ Royal Antwerp, "Quỷ đỏ" vẫn chưa thực sự yên tâm. Chính vì vậy, theo The Sun, CLB đã có những “kiểm tra âm thầm” về khả năng đưa De Gea trở lại.

Đáng chú ý, điều khoản trong hợp đồng tại Fiorentina có thể giúp MU chiêu mộ thủ môn kỳ cựu này với mức phí không quá cao.

🗣️ De Gea vẫn thuộc hàng top, Man Utd nên cân nhắc

Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha Gaizka Mendieta tỏ ra ủng hộ kịch bản tái hợp: “Tôi muốn De Gea trở lại MU 100%. Rõ ràng cậu ấy cũng muốn vậy. Dù sao thì cậu ấy đã chứng minh được đẳng cấp ở Serie A, trở thành một trong những thủ môn xuất sắc nhất giải đấu. Việc trở lại Old Trafford ư? Tôi tin cậu ấy sẽ cân nhắc, bởi De Gea từng rất hạnh phúc ở đó”.

Thủ môn 34 tuổi vẫn để ngỏ khả năng tái hợp Quỷ đỏ

Mendieta cũng cho rằng quyết định để De Gea ra đi là “vội vàng”, bởi CLB không tìm được sự thay thế xứng đáng.

Trong trận giao hữu giữa Man Utd và Fiorentina hồi mùa hè, De Gea không giấu nổi xúc động khi trở lại mái nhà xưa:

“Một khoảnh khắc diệu kỳ với tôi và gia đình khi được trở lại Old Trafford - ngôi nhà của tôi. Từ tận đáy lòng, tôi muốn gửi lời cảm ơn vì sự chào đón, vì tất cả tình yêu mà các bạn dành cho tôi. Những người hâm mộ chưa bao giờ rời bỏ tôi - có thể một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau”.

🔥 Tương lai nào cho De Gea và Man Utd?

De Gea hiện xếp thứ 7 trong danh sách cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử CLB với 545 trận. Dù rời đi vì khúc mắc hợp đồng, anh chưa bao giờ che giấu tình cảm đặc biệt dành cho đội bóng cũ:

“MU đã gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn là một trong những CLB lớn nhất thế giới. Tôi mong rằng với những bản hợp đồng mới và kỷ nguyên mới cùng HLV, họ sẽ sớm trở lại đỉnh cao”.

Ở tuổi 34, De Gea vẫn chứng minh được bản lĩnh và đẳng cấp tại Serie A. Cánh cửa trở lại Old Trafford vẫn rộng mở - và nếu điều đó xảy ra, đây chắc chắn sẽ là một trong những thương vụ “gây sốc” nhất của kỳ chuyển nhượng.