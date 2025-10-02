Khả năng Southgate dẫn dắt MU tăng đột biến, thành ứng viên số 1 thay Amorim

🔥 Áp lực đè nặng lên Ruben Amorim

Lúc này HLV Ruben Amorim chịu áp lực dữ dội khi MU chỉ thắng 2/7 trận từ đầu mùa và bị loại ê chề khỏi Cúp Liên đoàn bởi đội bóng hạng tư Grimsby Town. Tuy nhiên, lãnh đạo MU vẫn khẳng định Amorim được tin tưởng và chưa có kế hoạch sa thải.

Nguy cơ mất việc với HLV Amorim ngày càng cao

Nếu quyết định chấm dứt hợp đồng, MU sẽ phải chi khoảng 15 triệu bảng tiền bồi thường cho Amorim và ban huấn luyện. Đây là lý do khiến CLB thận trọng, dù sắp đối diện lịch thi đấu khắc nghiệt: gặp Sunderland cuối tuần này rồi hành quân đến Anfield để đấu Liverpool.

⚽ Southgate nhiều lần có mối liên hệ với MU

HLV Gareth Southgate từng nằm trong danh sách ứng cử viên hàng đầu cho ghế HLV Manchester United hồi tháng 3/2024, khi Erik Ten Hag đối diện nguy cơ bị sa thải. Tuy nhiên, chiến lược gia người Anh vẫn trung thành với tuyển quốc gia và dẫn dắt "Tam Sư" vào đến chung kết EURO 2024.

Bất chấp sự quan tâm từ đội chủ sân Old Trafford, Southgate đã khước từ mọi đề nghị. Sau khi chia tay đội tuyển và tạm nghỉ bóng đá, ông chuyển hướng sang diễn thuyết, công việc truyền cảm hứng và dẫn chương trình cho BBC.

🔍 Sir Ratcliffe đã nhận ra sai lầm?

HLV Southgate có mối quan hệ thân thiết với Dan Ashworth – cựu Giám đốc thể thao MU. Ashworth từng lên kế hoạch dài hạn đưa Southgate về Old Trafford, nhưng nhiệm kỳ của vị quan chức này tại CLB chỉ kéo dài 5 tháng.

HLV Southgate có khả năng cao sẽ thay thế Amorim tại MU

Theo báo chí Anh, đã hình thành mâu thuẫn nghiêm trọng giữa Dan Ashworth với Sir Jim Ratcliffe cũng như lãnh đạo tập đoàn INEOS. Lý do là ông chỉ ra ứng viên duy nhất Gareth Southgate ở thời điểm CLB sa thải Ten Hag, trong khi giới chủ MU lại yêu thích một HLV trẻ tuổi và có cá tính như Amorim.

Và giờ họ nhận ra Ashworth vẫn là người có kinh nghiệm tại giải Ngoại hạng Anh. Vì thế, giới chủ “Quỷ đỏ” nhắm đến Southgate trong trường hợp phải đưa trát sa thải cho Amorim.