Khả năng Southgate dẫn dắt MU tăng đột biến, thành ứng viên số 1 thay Amorim

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Khả năng Southgate dẫn dắt MU tăng đột biến, thành ứng viên số 1 thay Amorim

Sự kiện: Manchester United Premier League 2025-26 Ruben Amorim
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

HLV Gareth Southgate chưa nhận lời dẫn dắt đội bóng nào kể từ khi chia tay ĐT Anh sau vòng chung kết EURO 2024. Theo báo chí Anh, lúc này cựu thuyền trưởng “Tam sư” đang trở thành ứng viên số 1 trong trường hợp MU thay HLV.

   

🔥 Áp lực đè nặng lên Ruben Amorim

Lúc này HLV Ruben Amorim chịu áp lực dữ dội khi MU chỉ thắng 2/7 trận từ đầu mùa và bị loại ê chề khỏi Cúp Liên đoàn bởi đội bóng hạng tư Grimsby Town. Tuy nhiên, lãnh đạo MU vẫn khẳng định Amorim được tin tưởng và chưa có kế hoạch sa thải.

Nguy cơ mất việc với HLV Amorim ngày càng cao

Nguy cơ mất việc với HLV Amorim ngày càng cao

Nếu quyết định chấm dứt hợp đồng, MU sẽ phải chi khoảng 15 triệu bảng tiền bồi thường cho Amorim và ban huấn luyện. Đây là lý do khiến CLB thận trọng, dù sắp đối diện lịch thi đấu khắc nghiệt: gặp Sunderland cuối tuần này rồi hành quân đến Anfield để đấu Liverpool.

⚽ Southgate nhiều lần có mối liên hệ với MU

HLV Gareth Southgate từng nằm trong danh sách ứng cử viên hàng đầu cho ghế HLV Manchester United hồi tháng 3/2024, khi Erik Ten Hag đối diện nguy cơ bị sa thải. Tuy nhiên, chiến lược gia người Anh vẫn trung thành với tuyển quốc gia và dẫn dắt "Tam Sư" vào đến chung kết EURO 2024.

Bất chấp sự quan tâm từ đội chủ sân Old Trafford, Southgate đã khước từ mọi đề nghị. Sau khi chia tay đội tuyển và tạm nghỉ bóng đá, ông chuyển hướng sang diễn thuyết, công việc truyền cảm hứng và dẫn chương trình cho BBC.

🔍 Sir Ratcliffe đã nhận ra sai lầm?

HLV Southgate có mối quan hệ thân thiết với Dan Ashworth – cựu Giám đốc thể thao MU. Ashworth từng lên kế hoạch dài hạn đưa Southgate về Old Trafford, nhưng nhiệm kỳ của vị quan chức này tại CLB chỉ kéo dài 5 tháng.

HLV Southgate có khả năng cao sẽ thay thế Amorim tại MU

HLV Southgate có khả năng cao sẽ thay thế Amorim tại MU

Theo báo chí Anh, đã hình thành mâu thuẫn nghiêm trọng giữa Dan Ashworth với Sir Jim Ratcliffe cũng như lãnh đạo tập đoàn INEOS. Lý do là ông chỉ ra ứng viên duy nhất Gareth Southgate ở thời điểm CLB sa thải Ten Hag, trong khi giới chủ MU lại yêu thích một HLV trẻ tuổi và có cá tính như Amorim.

Và giờ họ nhận ra Ashworth vẫn là người có kinh nghiệm tại giải Ngoại hạng Anh. Vì thế, giới chủ “Quỷ đỏ” nhắm đến Southgate trong trường hợp phải đưa trát sa thải cho Amorim.

8

Việt Nam - Nepal 09.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Nepal
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 09/10
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/10/2025 11:50 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Manchester United
Xem thêm
Tin liên quan
Manchester United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN