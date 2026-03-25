Họp báo ĐT Việt Nam - Bangladesh: Thầy Kim mơ Xuân Son & Hoàng Hên nâng cấp hàng công
HLV Kim Sang Sik kỳ vọng nhiều vào Xuân Son và Hoàng Hên ở trận gặp Bangladesh sắp tới.
"Chúng tôi đánh giá cao đối thủ, cố gắng tập trung tối đa, cố gắng hết sức ở trận tới. Hoàng Hên nói tiếng Việt tốt. Anh ấy có mặt ở đây là sự ghi nhận của thầy Kim và ban huấn luyện.
Tôi cũng rất hạnh phúc khi Đình Trọng và Văn Hậu trở lại. Cầu thủ nào khi trở lại sau chấn thương đều đáng được ghi nhận. Hy vọng họ thể hiện thật tốt ở đợt tập trung này".
"Tôi biết Chounhary hiện chơi ở giải hạng nhất Anh. Chúng tôi cùng các cầu thủ phân tích video, phong cách và lối chơi của Bangladesh để tìm cách đối phó tốt nhất. Chúng tôi có những lựa chọn để đối phó Bangladesh, qua đó tạo ra chiến thắng ở trận đấu vào ngày mai".
"Hai cầu thủ đã có khoảng thời gian thi đấu tốt ở V-league, đủ tư cách thi đấu cho ĐTQG. Đình trọng, Văn Hậu có khoảng thời gian dài đối mặt chấn thương, điều đó thực sự vất vả và khó khăn. Sau thời gian như vậy, Văn Hậu trở lại với sức khỏe thể trạng tốt.
Rất đáng chờ đợi hai cầu thủ này trở lại. Với sự góp mặt của họ ở hàng thủ, đội tuyển Việt Nam càng mạnh, tạo ra sự cạnh tranh công bằng và giúp chúng tôi có đội hình tốt nhất".
"Sau 5 năm cống hiến cho các đội bóng ở V-League, Hoàng Hên có cơ hội đầu tiên thi đấu cho ĐT Việt Nam, do vậy tôi rất vui mừng. Đây là lần đầu tiên cậu ấy có cơ hội thi đấu ở ĐT Việt Nam. Những ngày qua, sau khi xem Hên thi đấu, tôi đánh giá có thêm cậu ấy tạo cho ban huấn luyện nhiều phương án để tạo thêm các cơ hội dứt điểm ghi bàn.
Xuân Son và Hoàng hên có thể sử dụng trong nhiều phương án tấn công, 2 tiền đạo hoặc 1 tiền đạo cắm. Xuân Son bị đau nhẹ cơ đùi. Nhưng khi kiểm tra, cậu ấy vẫn đạt thể trạng tốt nhất để ra sân vào ngày mai".
"Như HLV trưởng chia sẻ, chúng tôi có cơ hội thi đấu với đối thủ mạnh. ĐT Việt Nam là đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Chúng tôi có sự chuẩn bị, tập trung, tự tin có thể cạnh tranh với đội bóng mạnh như vậy. Đây là trận đấu khó nhưng là sự chuẩn bị tốt của chúng tôi cho trận đấu với Singapore".
Hamza Choudhury là cầu thủ đáng chú ý của Bangladesh thi đấu trận gặp ĐT Việt Nam. Ngôi sao này từng có thời gian thi đấu ở Ngoại hạng Anh. HLV Javier Canbera đưa ra đánh giá về anh:
"Hôm qua cậu ấy mới tới tập trung cùng đội. Nhìn chung thể trạng của cầu thủ này khá tốt, nhưng chúng tôi cần phải xem xét sự hòa nhập của cậu với toàn đội trước khi đưa ra quyết định".
"Trước đây ĐT Việt Nam có Xuân Son, cầu thủ này vừa trở lại đội tuyển quốc gia. Bây giờ họ còn có thêm một cầu thủ nữa nhập tịch nữa (Hoàng Hên". Đội hình tuyển Việt Nam rất mạnh, vì thế chúng tôi sẽ thi đấu hết sức có thể".
"Trận đấu ngày mai rất quan trọng. Chúng tôi gặp tuyển Việt Nam, đối thủ Đông Nam Á đã có phần thể hiện tốt trong thời gian qua. Khi thi đấu với đội mạnh như vậy, Bangladesh chắn chắn sẽ có thêm sự tự tin để hướng đến trận đấu chính thức gặp Singapore.
Chúng tôi đã có đầy đủ thông tin về tuyển Việt Nam cũng như nhìn thấy hành trình của các một số cầu thủ ở giải U23 châu Á vừa qua. Bóng đá Việt Nam đang phát triển tích cực".
Chờ thầy Kim nhắc tên Son và Hên
ĐT Việt Nam không đặt nặng kết quả ở trận giao hữu gặp Bangladesh (19h, 26/3). Thay vào đó, HLV Kim Sang Sik ưu tiên dùng các cầu thủ có lần đầu được triệu tập lên ĐTQG. Đó là Hoàng Hên, đối tác ăn ý một thời của Xuân Son tại Nam Định. Hiện 2 cầu thủ này đều ở trạng thái tốt nhất, sẵn sàng ra sân.
Hoàng Hên tập luyện tích cực hướng tới trận gặp Bangladesh
Người hâm mộ trông đợi HLV Kim Sang Sik công khai sử dụng họ ở trận gặp Bangladesh. Gần đây chính Hoàng Hên tiết lộ nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn anh thi đấu hết mình và thoải mái trong đợt tập trung lần này.
Tin vui đến liên tiếp với HLV Kim Sang Sik
ĐT Việt Nam thời gian qua nhận những tin vui ở vòng loại Asian Cup 2027. Đó là việc Malaysia bị xử thua 2 trận, qua đó đoàn quân HLV Kim Sang Sik được đẩy lên ngôi đầu bảng F và sớm giành vé đi tiếp. Điều đó mang tới tâm lý rất thoải mái cho toàn đội trong đợt tập trung lần này.
Xuân Son trở thành cầu thủ đắt giá nhất đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 3/2026, trong khi Hoàng Hên xếp vị trí thứ 7.
-25/03/2026 07:44 AM (GMT+7)