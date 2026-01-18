Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

'Lối đá của U23 Trung Quốc gây ức chế, nhưng U23 Việt Nam sẽ có cách đối phó'

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

Theo HLV Phạm Minh Đức, ở bán kết, U23 Trung Quốc chắn chắn sẽ gây ra nhiều thách thức bởi lối đá phòng ngự. Tuy nhiên, đừng quên U23 Việt Nam có nhiều giải pháp để đối phó ổn thỏa và giành chiến thắng.

&#39;Lối đá của U23 Trung Quốc gây ức chế, nhưng U23 Việt Nam sẽ có cách đối phó&#39; - 1

Theo dõi trận đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc, HLV Phạm Minh Đức đánh giá lối đá phòng ngự "đổ bê tông" của thầy trò HLV Antonio Puche "rất khó chịu" và "gây ra rất nhiều khó khăn cho đối thủ".

"U23 Trung Quốc phòng ngự dày đặc trong hiệp một và kiên định hơn với chiến thuật đó trong hiệp hai. Như tôi nhận thấy, các cầu thủ U23 Uzbekistan gần như nản lòng và rơi vào bế tắc. Phong cách phòng ngự dày đặc kiểu này dễ làm đối phương ức chế", HLV Phạm Minh Đức nói về lối chơi phòng ngự tiêu cực của U23 Trung Quốc.

Ông giải thích về chiến thắng của Long cho đội (biệt danh của tuyển Trung Quốc): "Trong bóng đá, đặc biệt là những trận đấu loại trực tiếp, thường đội bóng yếu thế sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự và chờ cơ hội, sẵn sàng kéo trận đấu đến loạt luân lưu. Khi đá penalty, đội cửa dưới lại có tâm lý thoải mái hơn và các cầu thủ sút chuẩn xác hơn bởi luyện tập kỹ. Còn đội bóng cửa trên hay lo lắng".

Tuy vậy, HLV Phạm Minh Đức cho rằng U23 Việt Nam sẽ làm tốt hơn U23 Uzbekistan trong việc giải mã U23 Trung Quốc. "Cách chơi của chúng ta khác U23 Uzbekistan. Hàng tấn công mà HLV Kim Sang-sik đang sở hữu như Đình Bắc, Lê Phát, Khuất Văn Khang, Lê Phát, Minh Phúc... mang đến nhiều phương án và ý tưởng chơi bóng, cũng như cách tiếp cận khác nhau tùy vào đối thủ", ông nói, "Với kinh nghiệm, sự lì lợm và tính đồng đều của đội hình, tôi nghĩ chúng ta muốn gặp U23 Trung Quốc hơn gặp U23 Uzbekistan.

U23 Trung Quốc chắc chắn không đánh giá thấp chúng ta. Họ có thể triển khai thế trận phòng thủ yêu thích, nhưng nếu các học trò của HLV Kim Sang-sik ghi bàn trước, U23 Trung Quốc buộc phải chơi tấn công và chơi với hàng thủ dâng cao sẽ ra sao. Khi ấy chúng ta sẽ có nhiều không gian hơn để phát huy kỹ năng chuyển đổi trạng thái nhanh và những đường chuyền nhắm đến sau lưng các hậu vệ đối phương.

"Trận bán kết rất khó đoán, nhưng tôi tin các cầu thủ U23 Việt Nam có đủ bản lĩnh, trình độ và thể lực để giành chiến thắng bằng nhiều cách khác nhau. Tôi hy vọng chúng ta có một trận đấu tốt và vào chung kết để tạo nên chiến thắng lịch sử" HLV Phạm Minh Đức cho biết.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin vui từ AFC tiếp sức U23 Việt Nam trên đường vào chung kết châu Á

Sau đêm rực lửa đánh bại U23 UAE 3-2 để ghi danh vào top 4 U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam còn đón thêm một tin vui không thể trọn vẹn hơn. Theo xác...

Theo Thanh Hải ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/01/2026 06:00 AM (GMT+7)
