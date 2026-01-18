Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Tin vui từ AFC tiếp sức U23 Việt Nam trên đường vào chung kết châu Á

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

Sau đêm rực lửa đánh bại U23 UAE 3-2 để ghi danh vào top 4 U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam còn đón thêm một tin vui không thể trọn vẹn hơn. Theo xác nhận từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), đội bóng áo đỏ sẽ không có bất kỳ cầu thủ nào bị treo giò ở bán kết khi toàn bộ thẻ vàng đơn lẻ đã được xóa theo điều lệ giải.

Trước trận tứ kết, nỗi lo kỷ luật từng phủ lên đội hình U23 Việt Nam khi có tới 7 trụ cột đã nhận thẻ vàng từ vòng bảng. Những cái tên quan trọng như Đình Bắc, Công Phương, Thái Sơn hay Phi Hoàng đều đứng trước nguy cơ lỡ hẹn bán kết nếu tiếp tục bị cảnh cáo. Theo quy định, thẻ vàng từ vòng bảng không được xóa khi bước vào tứ kết, và chỉ một pha phạm lỗi thiếu kiềm chế cũng đủ để trả giá đắt ở vòng kế tiếp. Áp lực vì thế đè nặng lên vai Kim Sang-sik trong việc cân bằng giữa sự quyết liệt cần thiết và cái đầu lạnh của các học trò.

U23 Việt Nam bước vào bán kết với đội hình "sạch thẻ"

U23 Việt Nam bước vào bán kết với đội hình "sạch thẻ"

Thực tế trên sân cho thấy U23 Việt Nam đã vượt qua bài kiểm tra ấy một cách thuyết phục. Trận đấu với UAE diễn ra với nhịp độ cao, va chạm dày đặc và nhiều thời điểm căng như dây đàn, nhưng toàn bộ những cầu thủ nằm trong diện “báo động” đều giữ được sự tỉnh táo đáng nể. Họ tranh chấp mạnh mẽ nhưng khôn ngoan, không để trọng tài phải rút thêm thẻ phạt. Sự kỷ luật ấy trở thành bệ đỡ giúp Việt Nam vừa bảo toàn tỉ số, vừa giữ trọn lực lượng cho chặng đường phía trước.

Phần thưởng đến ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Theo điều lệ của AFC, khi vòng tứ kết khép lại, tất cả thẻ vàng đơn lẻ sẽ được xóa nếu cầu thủ không nhận thêm án phạt trong trận đấu đó. Điều này đồng nghĩa U23 Việt Nam bước vào bán kết với “hồ sơ kỷ luật” sạch sẽ, một lợi thế lớn cả về tâm lý lẫn chuyên môn trong bối cảnh giải đấu đã bước vào giai đoạn quyết định.

Với thông tin này, HLV Kim Sang-sik có thể toàn tâm tính toán phương án nhân sự cho trận đấu quan trọng bậc nhất. Việc sở hữu đầy đủ bộ khung mạnh nhất, từ tuyến giữa điều tiết đến hàng công giàu đột biến, giúp U23 Việt Nam duy trì sự ổn định trong lối chơi và linh hoạt hơn về chiến thuật. Sự liền mạch ấy chính là nền tảng để đội bóng áo đỏ tiếp tục vận hành hiệu quả sơ đồ đã mang lại thành công suốt từ vòng bảng.

Đối thủ của U23 Việt Nam ở bán kết sẽ được xác định sau cuộc so tài giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc lúc 18h30 chiều nay 17-1. Dù là đại diện Trung Á giàu thể lực hay ẩn số đến từ Đông Á, việc bước vào bán kết với lực lượng sung sức và tinh thần đang lên cao sau khi phá dớp UAE sẽ là bàn đạp quan trọng để Việt Nam tự tin hướng tới mục tiêu cao nhất, viết tiếp câu chuyện cổ tích tại đấu trường châu lục.

U23 Việt Nam thành ứng viên vô địch, thầy Kim thắng cả Amorim lẫn HLV giành World Cup (Clip 1 phút)
U23 Việt Nam thành ứng viên vô địch, thầy Kim thắng cả Amorim lẫn HLV giành World Cup (Clip 1 phút)

Từ vị thế "ngựa ô", U23 Việt Nam đang trở thành ứng viên vô địch thực sự sau khi đánh bại U23 UAE để tiến vào tứ kết.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê Vinh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/01/2026 13:37 PM (GMT+7)
