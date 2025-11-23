Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
HLV Pep Guardiola giận dữ sau khi Man City thua đau, trút giận vào... quay phim

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City Pep Guardiola
HLV Pep Guardiola đã không giữ nổi bình tĩnh khi lao vào tranh cãi căng thẳng với Bruno Guimaraes, tổ trọng tài và thậm chí cả… một quay phim sau thất bại của Manchester City trên sân của Newcastle tối thứ Bảy.

   

🔥 Man City gục ngã vì cú đúp của Harvey Barnes

HLV 54 tuổi tỏ rõ sự giận dữ khi chứng kiến đội bóng của mình thua 1-2 tại St. James Park, với cả hai bàn đều đến trong hiệp hai từ Harvey Barnes.

Harvey Barnes giúp Newcastle đánh bại Man City

Harvey Barnes giúp Newcastle đánh bại Man City

Trận đấu nóng lên vì hàng loạt quyết định gây tranh cãi. Phía Man City nổi giận khi không được cho hưởng phạt đền ở hiệp một sau pha Phil Foden bị Fabian Schar vào bóng thô bạo.

Ngoài ra, còn xuất hiện nghi vấn Donnarumma bị phạm lỗi trước khi Barnes ghi bàn thứ hai, và cả việc Guimaraes có thể đã việt vị trong tình huống dẫn đến bàn thắng quyết định ở phút 70.

✨ HLV Guardiola bùng nổ sau trận: đối thoại căng với Guimaraes và tổ trọng tài

Dù Man City tin rằng họ bị xử ép, bàn thắng vẫn được công nhận và trở thành cú đánh quyết định của trận cầu kịch tính ở vùng Đông Bắc.

Sau trận, Guardiola tỏ ra vô cùng bức xúc, tranh luận qua lại với Guimaraes rồi bước tới nói chuyện với trọng tài Sam Barott cùng các trợ lý. Ông thậm chí còn bị bắt gặp đang "nạt" một quay phim.

HLV Guardiola tranh cãi với tiền vệ Bruno Guimaraes của Man City

HLV Guardiola tranh cãi với tiền vệ Bruno Guimaraes của Man City

🎯 Phản ứng của Pep Guardiola: né tránh mọi câu hỏi

Khi được BBC hỏi về cuộc trao đổi với trọng tài, Guardiola chỉ trả lời ngắn gọn: “Không có câu hỏi nào cả, mọi thứ đều ổn”. Nói với Sky Sports về cuộc nói chuyện với Guimaraes, ông đáp: “Tôi chỉ nói cậu ấy giỏi thế nào… nhưng đó là chuyện riêng. Mọi thứ đều ổn”.

🌟 Cú đúp của Barnes khiến Man City hụt hơi trong cuộc đua vô địch

Hai bàn của Barnes là đòn đánh đau với Man City, đội bóng hy vọng tạo áp lực lên Arsenal trước trận derby bắc London vào Chủ nhật.

Họ đã có nhiều thời điểm chơi tốt và lẽ ra phải ghi bàn trước khi có bàn rút ngắn ở phút 68.

Thất bại này khiến Man City tụt xuống thứ ba trên bảng xếp hạng, sau Chelsea – đội đã thắng Burnley 2-0 ở trận đấu sớm.

HLV Guardiola giận dữ vì kết quả

HLV Guardiola giận dữ vì kết quả

23/11/2025 06:33 AM (GMT+7)
Premier League 2025-26
