Dự đoán tỷ số Arsenal - Tottenham: Derby rực lửa, chạy đà cho loạt đại chiến (Ngoại hạng Anh)

(23h30, 23/11, vòng 12) Trận derby Bắc London chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày giông bão của cả Arsenal lẫn Tottenham.

   

🏟️ "Vua sân nhà" đấu "Vua sân khách" ở derby Bắc London

Arsenal tiếp đón Tottenham trong trận derby Bắc London lần thứ 198 với vị thế đội đầu bảng Ngoại hạng Anh. Trước kỳ nghỉ quốc tế, đà thăng hoa của "Pháo thủ" đã bị chặn lại vì trận hòa Sunderland 2-2 ở vòng 11. Kết quả này khiến họ đứt chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp, đồng thời thành tích giữ sạch lưới cũng dừng lại ở con số 8 trận (812 phút). Không chỉ vậy, khoảng cách giữa Arsenal với nhóm bám đuổi cũng vô cùng mong manh.

Arsenal có thể nối dài chuỗi thành tích ấn tượng ở derby Bắc London?

Arsenal có thể nối dài chuỗi thành tích ấn tượng ở derby Bắc London?

Tất nhiên, không vì thế mà người hâm mộ Arsenal lo lắng. Cần biết, họ mới thủng lưới 1 bàn trên sân Emirates tại Ngoại hạng Anh từ đầu mùa. Thậm chí, "Pháo thủ" còn hướng tới việc thắng 6 trận sân nhà liên tiếp tại giải đấu mà không thủng lưới lần đầu tiên kể từ 2008. 

Phía đối diện, Tottenham hành quân tới Emirates với thành tích sân khách tốt nhất giải, giành 13/15 điểm tuyệt đối. Trận hòa duy nhất của thầy trò HLV Thomas Frank đến từ vòng trước gặp MU. Thậm chí, họ chỉ chấp nhận kết quả 2-2 vì bàn thua vào phút bù giờ. 

Đội bóng Thứ hạng ở NHA 2025/26 Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua
Arsenal Hạng 1 11 8 2 1 20 5
Tottenham Hạng 6 11 5 3 3 19 10

🐔 "Gà trống" quyết ngăn đối thủ lập kỷ lục

Đó là cơ sở để Tottenham kỳ vọng cải thiện thành tích đối đầu trước Arsenal (thắng 61, hòa 52, thua 84). Trên thực tế, "Gà trống" luôn lép vế đại kình địch trong những trận derby Bắc London gần nhất.

Kể từ chiến thắng 3-0 vào tháng 5/2022, "Pháo thủ" đã thắng 5/6 lần gặp đại kình địch (tất cả đều diễn ra tại Ngoại hạng Anh), bao gồm 3 trận thắng liên tiếp. Giờ đây, họ sẽ hướng tới chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp ở derby Bắc London lần đầu trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

1 tuần tới, Arsenal sẽ bước vào 3 trận đại chiến gặp Tottenham (23/11, Ngoại hạng Anh), Bayern Munich (27/11, Champions League) và Chelsea (30/11, Ngoại hạng Anh). Những trận đấu này sẽ kiểm chứng sức mạnh, tham vọng thực sự của "Pháo thủ".

Trong khi đó, Tottenham cũng cần chiến thắng để tạo cú hích tinh thần trước thềm đại chiến đương kim vô địch Champions League PSG, đối thủ từng đánh bại họ ở siêu cúp châu Âu.

Giải đấu Trận Arsenal thắng Hòa Tottenham thắng Bàn thắng Arsenal Bàn thắng Tottenham
Giải VĐQG 176 73 48 55 279 237
FA Cup 6 4 0 2 9 5
League Cup 14 7 3 4 21 19
Siêu cúp Anh 1 0 1 0 0 0
Tổng 197 84 52 61 303 261

Thành tích đối đầu giữa Arsenal và Tottenham

5 trận đối đầu gần nhất 
Ngày thi đấu Giải đấu Kết quả trận đấu
15/1/2025 Ngoại hạng Anh Arsenal 2-1 Tottenham
15/9/2024 Ngoại hạng Anh Tottenham 0-1 Arsenal
28/4/2024 Ngoại hạng Anh Tottenham 2-3 Arsenal
24/9/2023 Ngoại hạng Anh Arsenal 2-2 Tottenham
15/1/2023 Ngoại hạng Anh Tottenham 0-2 Arsenal

🔴 "Pháo thủ" giải bài toán lực lượng

Một trong những lý do khiến Arsenal lo lắng trước loạt trận giông bão sắp tới là tổn thất nặng nề về nhân sự. Mới đây, HLV Arteta phải "méo mặt" vì thông tin trung vệ số 1 Gabriel có thể nghỉ hết năm 2025 vì chấn thương gân khoeo. Ngoài ra, Riccardo Calafiori chưa trở lại tập luyện sau chấn thương hông (dù từng có thông tin anh sẽ kịp đá derby).

Bên cạnh đó, Gabriel Jesus vẫn vắng mặt dù đã trở lại tập luyện, Martin Odegaard và Kai Havertz chưa hẹn ngày tái xuất. Trường hợp của Gabriel Martinelli (chấn thương cơ), Viktor Gyokeres (gân khoeo) hay Noni Madueke (đầu gối) có thể góp mặt trước Tottenham hay không còn bỏ ngỏ.

Theo chiều ngược lại, Tottenham lại đón tin vui về lực lượng. HLV Thomas Frank xác nhận hàng loạt cái tên như Pape Sarr, Lucas Bergvall, Randal Kolo Muani đã khỏe mạnh, trong khi Mohammed Kudus, Archie Gray, Kota Takai, Ben Davies và Radu Dragusin đều tập luyện trở lại.

Dàn sao này hoàn toàn có thể khỏa lấp sự thiếu vắng Dominic Solanke (mắt cá), Yves Bissouma (mắt cá), Dejan Kulusevski (đầu gối) hay James Maddison (dây chằng).

Phong độ 5 trận gần nhất
Arsenal Tottenham

Arsenal 2-2 Sunderland (Ngoại hạng Anh)

Slavia Praha 0-3 Arsenal (Cúp C1)

Burnley 0-2 Arsenal (Ngoại hạng Anh)

Arsenal 2-0 Brighton (League Cup)

Arsenal 1-0 Crystal Palace (Ngoại hạng Anh)

MU 2-2 Tottenham (Ngoại hạng Anh)

Tottenham 4-0 Copenhagen (Cúp C1)

Tottenham 0-1 Chelsea (Ngoại hạng Anh)

Newcastle 2-0 Tottenham (League Cup)

Everton 0-3 Tottenham (Ngoại hạng Anh)

Dự đoán tỷ số: Arsenal 1-0 Tottenham

Đội hình dự kiến:

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Mosquera, Hincapie; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Merino, Trossard

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Sarr; Kudus, Simons, Odobert; Richarlison

Thông tin lực lượng:

Arsenal: Vắng Gabriel, Calafiori, Odegaard, Havertz (chấn thương), Martinelli, Gyokeres, Madueke, Jesus bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Tottenham: Vắng Solanke, Bissouma, Kulusevski, Maddison (chấn thương), Archie Gray, Kota Takai, Ben Davies, Dragusin bỏ ngỏ khả năng ra sân.

