Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Liverpool - Man City ngã ngựa, Chelsea chiếm top 2

2 cú sốc của Liverpool và Man City

Ở vòng 12 Ngoại hạng Anh, Liverpool tiếp Nottingham Forest trên sân nhà Anfield. Đội bóng của HLV Arne Slot vốn đã gặp nhiều khó khăn trong khoảng thời gian trước đó. Vì thế, một kết quả không tốt sẽ khiến Liverpool lún sâu vào khủng hoảng.

Liverpool thua sốc trên sân nhà

Nhưng trong suốt trận đấu, Liverpool đã trình diễn thứ bóng đá nhợt nhạt và thiếu điểm nhấn. Hệ quả là khung thành của thủ môn Alisson bị xuyên phá tới 3 lần, trong khi đội chủ nhà không có nổi bàn danh dự.

Liverpool thua sốc 0-3 trên sân nhà trước Nottingham Forest. Nhưng cũng chỉ ít giờ sau đó, đến lượt Man City phải đón nhận thất bại. Đội bóng làm được điều đó là Newcastle và điểm tựa St. James Park.

Màn trình diễn chói sáng của tiền vệ Harvey Barnes với cú đúp đã giúp Newcastle đánh bại Man City, khiến bàn thắng của Ruben Dias trở thành vô nghĩa. Đáng chú ý, 3 bàn thắng của trận đấu này được ghi trong vỏn vẹn 8 phút, từ phút 63 đến 70.

Man City bại trận trên sân khách

Cơ hội vàng cho Arsenal - MU

Thất bại của Liverpool và Man City giúp Chelsea hưởng lợi. Nhờ chiến thắng khó nhọc 2-0 trong trận cầu sớm nhất vòng đấu, thầy trò HLV Enzo Maresca hiện đã tạm leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, với 23 điểm sau 11 trận. Lúc này, Chelsea chỉ còn kém Arsenal 3 điểm, nhưng "Pháo thủ" chưa thi đấu vòng này.

Đây là thời cơ bằng vàng để Arsenal gia tăng cách biệt với nhóm bám đuổi. Điều kiện là đội bóng dưới quyền HLV Arteta phải đánh bại được Tottenham trong trận derby Bắc London (diễn ra lúc 22h30 ngày hôm nay, 23/11 - giờ Hà Nội).

MU cũng đứng trước cơ hội để chen chân vào top 4. Muốn vậy, "Quỷ đỏ" cần giành trọn 3 điểm ở trận đấu muộn nhất vòng với Everton ở Old Trafford (3h ngày 25/11).

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại