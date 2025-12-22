Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Báo Indonesia: Bóng đá Việt Nam càn quét danh hiệu, là vua Đông Nam Á 2025

Sự kiện: U22 Việt Nam Bóng đá SEA Games 33

Báo Indonesia đánh giá U22–U23 Việt Nam đã hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu khu vực, thống trị ASEAN và sẵn sàng hướng tới những thử thách lớn hơn ở đấu trường châu Á.

Truyền thông Indonesia tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho bóng đá Việt Nam sau chuỗi thành công vang dội ở các giải đấu khu vực trong năm 2025. Theo đánh giá của tờ Bola, việc U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 2025 hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu của “Những chiến binh sao vàng”, đồng thời khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối của bóng đá trẻ Việt Nam tại Đông Nam Á.

"Việt Nam đang thống trị bóng đá Đông Nam Á, dần dần chiếm lấy danh hiệu vua Đông Nam Á từ Thái Lan", tờ Bola nhận định. Truyền thông Indonesia cho rằng chiến thắng này không chỉ giúp U22 Việt Nam lấy lại ngôi vương SEA Games sau kỳ Đại hội 2023 không như mong đợi, mà còn đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của một thế lực từng thống trị bóng đá nam SEA Games với hai chức vô địch liên tiếp vào các năm 2019 và 2021.

U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 2025. (Nguồn: VFF)

U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 2025. (Nguồn: VFF)

Không dừng lại ở SEA Games, báo chí Indonesia nhấn mạnh việc Việt Nam đã “càn quét” các giải đấu lớn trong khu vực suốt năm 2025. Trước đó, U23 Việt Nam giành chức vô địch AFF U23 Cup 2025 sau khi đánh bại U23 Indonesia ngay trên sân Jakarta. Năm 2024, Việt Nam đã giành chức vô địch lần thứ ba tại AFF Cup 2024 sau khi đánh bại Thái Lan, đương kim vô địch hai lần liên tiếp với tổng tỷ số 5-3 trong trận chung kết.

Tờ Bola chỉ ra điểm chung trong các chiến tích này là việc các đội tuyển Việt Nam thường xuyên đánh bại đối thủ ngay trên sân nhà của họ.

"Việc đội tuyển Việt Nam thành công giành nhiều chức vô địch khu vực Đông Nam Á trong suốt năm 2025 đã tạo nền tảng vững chắc để họ tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng tại khu vực châu Á", tờ báo nhận xét.

Truyền thông Indonesia cũng dành nhiều lời khen cho HLV Kim Sang-sik, cho rằng Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có lựa chọn đúng đắn sau giai đoạn không thành công dưới thời HLV Philippe Troussier.

HLV Kim Sang-sik giành 3 danh hiệu trong 1 năm. (Nguồn: VFF)

HLV Kim Sang-sik giành 3 danh hiệu trong 1 năm. (Nguồn: VFF)

"Chỉ trong khoảng một năm rưỡi, chiến lược gia người Hàn Quốc đã cùng bóng đá Việt Nam giành ba danh hiệu lớn gồm AFF Cup 2024, AFF U23 Cup 2025 và huy chương vàng SEA Games 2025. Ba thành tích này thực sự có thể sánh ngang với những thành tích trước đây của Park Hang-seo", báo Indonesia nhận định.

Tuy nhiên, tờ báo cũng chỉ ra thử thách lớn tiếp theo của bóng đá Việt Nam sẽ không còn nằm ở Đông Nam Á mà là đấu trường châu lục. Sau khi vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng, U23 Việt Nam sẽ bước vào vòng chung kết với bảng đấu được đánh giá rất khó khăn, nơi họ phải đối đầu với chủ nhà Ả Rập Xê-út , cùng Jordan và Kyrgyzstan.

Báo Indonesia cho rằng đây sẽ là phép thử quan trọng để đánh giá liệu HLV Kim Sang-sik có thể tái lập kỳ tích châu Á từng được HLV Park Hang-seo tạo nên năm 2018, khi U23 Việt Nam gây chấn động châu lục và giành ngôi Á quân U23 châu Á.

Chia sẻ với truyền thông, ông Bae Ji-won - cựu trợ lý của HLV Park Hang-seo - cũng thừa nhận rằng chuỗi thành công hiện tại cho thấy bóng đá Việt Nam đã vươn lên đỉnh cao khu vực.

"Với thành công này, tôi hy vọng Việt Nam có thể lặp lại vinh quang năm 2018, khi giành vị trí á quân tại Hàng Châu (Trung Quốc), trong trận chung kết U23 châu Á tại Ả Rập Xê Út thời gian tới", ông chia sẻ.

HLV Kim Sang-sik hé lộ 'ma thuật' giúp U22 Việt Nam vô địch

Huấn luyện viên Kim Sang-sik tin rằng "ma thuật" hay "phép màu" được tạo ra không phải do ông mà từ chính các cầu thủ U22 Việt Nam.

Theo Khánh Ly

Nguồn: [Link nguồn]

22/12/2025 08:23 AM (GMT+7)
