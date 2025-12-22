Hết SEA Games được nghỉ 3 ngày, 3 cầu thủ U22 Việt Nam về gấp CLB đá giao hữu

Tối 21/12, câu lạc bộ PVF CAND đấu với Thể Công Viettel trong trận giao hữu ở sân vận động Thái Nguyên. Đáng chú ý, đội hình PVF CAND đá chính có sự góp mặt của Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Thanh Nhàn, Võ Anh Quân - 3 cầu thủ U22 Việt Nam vừa giành huy chương vàng SEA Games 33 tại Thái Lan. Chỉ có Nguyễn Xuân Bắc được cho nghỉ.

Thể Công Viettel cũng điền tên Nguyễn Công Phương và Đặng Tuấn Phong trong danh sách dự bị. Khuất Văn Khang không góp mặt. Ở trận này, PVF CAND và Thể Công Viettel hòa nhau 1-1. Hoàng Vũ Samson (PVF CAND) và Bùi Văn Đức (Thể Công Viettel) ghi bàn.

Võ Anh Quân (bên trái) ra sân ngay cho câu lạc bộ sau khi trở về từ SEA Games 33.

Các tuyển thủ U22 Việt Nam vừa trở về từ Thái Lan chiều 19/12. U22 Việt Nam thi đấu trận chung kết SEA Games 33 (thắng Thái Lan với tỷ số 3-2 sau 120 phút) tối 18/12. Hiểu Minh đá chính toàn bộ các trận đấu. Nguyễn Thanh Nhàn ghi 2 bàn quan trọng trong các trận bán kết và chung kết.

Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ có 3 ngày nghỉ để trở về báo cáo với câu lạc bộ hoặc thăm gia đình. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết U22 Việt Nam hội quân trở lại ngay từ ngày 23/12. Khi đó, đội tuyển mang tên gọi U23 Việt Nam, không còn là U22. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026. Giải đấu này diễn ra vào tháng 1 năm sau tại Ả Rập Xê Út.

Trước khi tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam có chuyến tập huấn tại Qatar. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik dự kiến lên đường vào ngày 26/12. Tại Qatar, U23 Việt Nam thi đấu giao hữu với U23 Syria trước khi di chuyển sang Ả Rập Xê Út vào ngày 1/1/2026.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đội Ả Rập Xê Út, Jordan và Kyrgyzstan. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik thi đấu trận đầu tiên vào ngày 6/1.