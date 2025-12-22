Trực tiếp phỏng vấn HLV Kim Sang-sik: Hé lộ 'ma thuật' giúp U22 Việt Nam vô địch

Việt Nam hoàn toàn có thể gặp các đối thủ mạnh hơn

Nói về các giải đấu trong tương lai, khi đội tuyển Việt Nam có thể gặp các đối thủ mạnh hơn, ông Kim Sang-sik cho biết các cầu thủ sẽ tiếp tục cố gắng cải thiện những điều còn thiết sót thông qua các buổi tập.

"Với sự cố gắng chăm chỉ của các cầu thủ, chúng tôi đã có những thành tích như hiện tại, nhưng không được "giậm chân tại chỗ" mà phải cố gắng hướng đến những giải đấu đỉnh cao hơn. Sắp tới các cầu thủ có thể sẽ gặp những đối thủ mạnh hơn rất nhiều, và thông qua những buổi tập chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện hơn những gì mình thiếu sót cho các giải đấu sắp tới.

Trước Seagames họ cũng đã có giải đấu giao hữu tại Trung Quốc và gặp những đối thủ mạnh... tôi nghĩ qua những gì họ đã thể hiện thì họ hoàn toàn có thể đạt được thành tích tốt trong thời gian tới".

"Vợ tôi tắt TV khi đội bị dẫn trước 0-2"

Chia sẻ về gia đình, ông Kim Sang-sik cho biết vợ con và bố mẹ luôn động viên và cổ vũ công việc của ông, nhưng một phần cũng lo lắng. "Sau khi hiệp 1 thua 0-2 vợ tôi đã tắt TV, cũng không biết nó còn nguyên vẹn không", ông cười.

Gia đình ở xa luôn động viên, khích lệ tinh thần HLV. Trong khi đó ở Việt Nam, nhờ phiên dịch và phía liên đoàn cũng luôn có sự hỗ trợ để ông có thể kết nối với cầu thủ, đạt được những thành tích như vừa qua.

"Trước kia những thành tích vĩ đại của HLV Park Hang-seo cũng là động lực để tôi tiếp nối những gì ông đã làm", ông nói.

"Nỗ lực và chuẩn bị chính là ma thuật"

Hé lộ về "ma thuật" khiến các trận đấu có thể "lội ngược dòng" giành kết quả tích cực bất ngờ, ông Kim Sang-sik cho rằng với thể thao thì ma thuật hay kì tích không phải là thứ thường xuyên xảy ra. "Tôi nghĩ kì tích thực sự là mồ hôi công sức, sự cống hiến của các cầu thủ. Đó mới thực sự là ma thuật".

Khoảnh khắc khi bị dẫn 2-0: "Tôi động viên các cầu thủ rằng họ đủ tư cách có HCV"

Trả lời VTC News, ông Kim chia sẻ cảm xúc khi đội tuyển bị dẫn 0-2.

Ông Kim cho biết trong hiệp 1 các cầu thủ khá căng thẳng nên chưa làm được những gì đặt ra. Trong hoàn cảnh bị dẫn trước, họ đã gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, ông đã tận dụng mọi khoảnh khắc để động viên tinh thần và hướng dẫn các cầu thủ. "Tôi đã nhắc nhở các cầu thủ khi vào phòng thay đồ, động viên tinh thần mọi người. Tôi nói với các cầu thủ rằng mọi người có đủ tư cách để giành huy chương vàng và hãy chứng minh điều đó. Đối với một số bạn thì đây là kì Seagames cuối cùng của họ, tôi mong họ cố gắng để không phải hối hận"

Ông Kim cũng động viên các cầu thủ rằng dù đang thua 0-2 nhưng nếu thi đấu với những gì đã chuẩn bị và đặt ra thì chúng ta có thể giành chiến thắng.

Ông Kim Sang-sik: Một năm không thể quên trong sự nghiệp

Mở đầu cuộc họp báo, ông Kim Sang-sik chia sẻ cảm xúc về thành tích đạt được vừa qua. "Tôi và các cầu thủ đã hứa với nhau sẽ chiến đấu với tinh thần trách nhiệm, chiến đấu vì bản thân và Tổ quốc. Tôi rất tự hào khi các cầu thủ đã đạt được thành tích này. Tôi xin chân thành cảm ơn người hâm mộ đã luôn ủng hộ đội tuyển".

"Chúng tôi và các cầu thủ rất khó khăn để đạt được 3 danh hiệu vừa qua. Đây là một năm tôi không thể nào quên trong sự nghiệp của mình. Tôi xin cảm ơn một lần nữa" .

HLV Kim Sang-sik lập kỷ lục với bóng đá Việt Nam

Sáng 22/12, huấn luyện viên Kim Sang-sik trả lời phỏng vấn Báo Điện tử VTC News về hành trình giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33 của U22 Việt Nam. Trong đó, điểm nhấn đặc biệt mang đậm dấu ấn của nhà cầm quân người Hàn Quốc là màn ngược dòng ngoạn mục ở chung kết gặp U22 Thái Lan.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik giành 3 danh hiệu Đông Nam Á trong năm 2025.

Huy chương vàng SEA Games 33 giúp huấn luyện viên Kim Sang-sik thiết lập kỷ lục, xứng đáng đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam. Chưa từng có huấn luyện viên nào, kể cả người thành công nhất là ông Park Hang-seo, đạt được thành tích như vậy.

Cụ thể, tính cả danh hiệu SEA Games 33 vừa giành được tối qua (18/12), huấn luyện viên Kim Sang-sik có tổng cộng 3 chức vô địch cùng các đội tuyển Việt Nam. Đáng chú ý, nhà cầm quân người Hàn Quốc đạt được cả 3 danh hiệu này chỉ trong vòng một năm.

Như vậy, trong vòng 347 ngày, huấn luyện viên Kim Sang-sik giành 3 danh hiệu, đều là những chiến thắng ngay trên sân của đối thủ. Hiệu suất vô địch các giải đấu cúp của nhà cầm quân người Hàn Quốc là 100%.

Thậm chí, nếu tính cả việc đứng đầu vòng loại các giải châu Á là thành tích, tỷ lệ của hoàn thành tối đa KPI của ông Kim Sang-sik vẫn không thay đổi. U23 Việt Nam đứng đầu bảng vòng loại U23 châu Á và giành quyền tham dự vòng chung kết (diễn ra vào tháng 1/2026).

Chi tiết thú vị sau chức vô địch của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 là ông Kim Sang-sik không được nhận huy chương vàng. Ban tổ chức chỉ thông báo điều này sau khi trận chung kết kết thúc.

Đây là điều rất mới ở môn bóng đá nam của SEA Games. Ở các kỳ đại hội trước đây, bóng đá và một số môn tập thể thường có quy định riêng, cho phép các thành viên khác ngoài lực lượng vận động viên thi đấu được nhận huy chương.

HLV Kim Sang-sik và học trò về nước hôm 19/12. U22 Việt Nam chỉ có 3 ngày nghỉ trước khi tập trung trở lại để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út. Đây là cột mốc quan trọng của nhà cầm quân người Hàn Quốc - giải đấu châu lục đầu tiên sau khi chinh phục đủ các danh hiệu Đông Nam Á.