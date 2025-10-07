LĐBĐ Malaysia quyết tâm "phản công" FIFA, nữ Bộ trưởng bày tỏ sự "tổn thương"

Bộ trưởng thể thao Malaysia lên tiếng

LĐBĐ Malaysia vừa nhận án phạt từ FIFA về việc sử dụng 7 cầu thủ sai nguồn gốc. Theo điều tra từ LĐBĐ thế giới, hồ sơ của 7 cầu thủ bao gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgi và Hector Alejandro Hevel Serrano có sự sai lệch lớn giữa hồ sơ gốc và hồ sơ do Malaysia nộp lên FIFA.

Hannah Yeoh

LĐBĐ Malay bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng hơn 10 tỷ đồng), trong khi mỗi cầu thủ liên quan bị phạt thêm 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 70 triệu đồng) và cấm thi đấu 1 năm do hành vi này. Ngay sau khi biết được sự việc, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh đã lên tiếng.

Theo đó, bà Yeoh yêu cầu LĐBĐ Malaysia cần hoàn tất sớm quy trình kháng nghị quyết định của FIFA. Bên cạnh đó, LĐBĐ Malaysia phải trả lời rõ những vấn đề FIFA đã nêu trong bản thông báo mới đây. Bà Yeoh cũng cho biết đứng trên phương diện người hâm mộ, bà cảm thấy “bị tổn thương, tức giận và thất vọng với những gì đang xảy ra”.

LĐBĐ Malaysia sẵn sàng "phản pháo" FIFA

Trong diễn biến mới nhất, LĐBĐ Malaysia đã chính thức lên tiếng về vấn đề này trên trang mạng xã hội. Theo đó, họ phủ nhận thông báo mới nhất của FIFA và cho rằng cáo buộc là “vô căn cứ” và vẫn vin vào cớ lỗi của một nhân viên đánh máy.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khẳng định rằng mô tả được đưa ra trong quyết định của FIFA là không chính xác. Cáo buộc cho rằng các cầu thủ "đã có được hoặc biết về tài liệu giả mạo" là vô căn cứ vì cho đến nay không có bằng chứng rõ ràng nào được đưa ra".

FAM cho rằng FIFA đã sai lầm trong vụ việc này

"FAM muốn nhấn mạnh rằng các cầu thủ nhập tịch có liên quan đều là công dân Malaysia hợp pháp. Như đã được giải thích trước đó, sai sót xảy ra là do việc nộp sai tài liệu – tức là lỗi hành chính – khi một nhân viên đã vô tình tải lên tài liệu từ đại lý thay vì tài liệu chính thức do Cục Đăng ký Quốc gia (JPN) cấp".

"Hiện tại, đơn kháng cáo chính thức đang được chuẩn bị với các tài liệu gốc hợp pháp và được Chính phủ Malaysia xác nhận. FAM sẽ đệ trình đơn kháng cáo chính thức liên quan đến kết luận này và vẫn cam kết bảo vệ sự trong sạch của bóng đá quốc gia dựa trên các sự kiện và tài liệu xác thực”.

Tuy nhiên, chính những người hâm mộ Malaysia cũng không tin vào những gì LĐBĐ Malaysia chia sẻ. Theo họ, những chứng cứ FIFA đưa ra là quá rõ ràng và đây là nỗi xấu hổ lớn nhất của bóng đá Malaysia từ trước đến nay.