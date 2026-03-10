Nhận định Nữ Việt Nam vs nữ Nhật Bản, 16h00 ngày 10/3: Còn nước còn tát

Nhận định trước trận đấu nữ Việt Nam vs nữ Nhật Bản

Những kết quả cuối cùng ở 2 bảng đấu còn lại không mang đến nhiều triển vọng cho đội tuyển nữ Việt Nam. Philippines đánh bại Iran 2-0 và Uzbekistan vùi dập Bangladesh với chiến thắng 4-0. Như vậy trước khi Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng với Nhật Bản, đội đang gặp bất lợi so với 2 đội xếp thứ 3, những cái tên có thể cạnh tranh trực tiếp vé vào tứ kết là Philippines và Uzbekistan.

Theo đó, hiệu số bàn thắng bại của 2 đội này cùng là -2. Trong khi đó Việt Nam sau 1 chiến thắng và 1 thất bại sát nút đang có hiệu số bàn thắng bại là 0. Đội chỉ có thể đi tiếp nếu như có điểm trước Nhật Bản hoặc thua với cách biệt tối đa 2 bàn.

Xét về tương quan trận đấu hôm nay, rõ ràng là tuyển nữ Việt Nam bị đánh giá thấp hơn Nhật Bản rất nhiều. Các cô gái xứ mặt trời mọc đã vươn tới đẳng cấp thế giới, sát cánh cùng những đội tuyển mạnh như Đức, Anh, Tây Ban Nha hay Brazil. Họ từng là nhà vô địch thế giới, vô địch châu Á.

Phong độ, lịch sử đối đầu nữ Việt Nam vs nữ Nhật Bản

Kết quả của Nhật Bản trong thời gian qua cũng là rất tốt. 4 trận vừa qua họ toàn thắng, không nhận bàn thua nào. Đến Canada từng là một trong những đội tuyển mạnh nhất cũng thua tâm phục khẩu phục Nhật Bản 2 trận với tổng tỷ số 0-4.

Trong khi đó, ngay cả gặp những đối thủ không mạnh bằng nhưng tuyển Việt Nam cũng đã chịu 6 thất bại ở 10 lần ra sân vừa qua (tính cả giao hữu).

Có một điểm chung là Việt Nam thường bế tắc trước các đối thủ có thể hình, khả năng va chạm tốt. 2 trận thua Philippines tại SEA Games 33 là ví dụ. Trong trận giao hữu với Uzbekistan trước thềm Asian Cup 2026, các cô gái áo đỏ cũng phơi áo 2-6. Mới nhất, trước hàng thủ to cao của Đài Bắc Trung Hoa, Việt Nam đã thua 0-1. Cả trận đội còn không sút trúng đích lần nào.

Trong lịch sử đối đầu với Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam thường bị Nhật Bản đánh bại với cách biệt lớn. Đó là những chiến thắng 3-0, 7-0...

Nhưng ở trận thua nhẹ nhàng nhất cách đây hơn 2 năm, Việt Nam đã tạo nên một thế trận chắc chắn, khiến các cô gái Nhật Bản dù tấn công vũ bão cả 90 phút cũng chỉ có thể ghi được 2 bàn. NHM hy vọng rằng trong một ngày đẹp trời, trong một ngày các cô gái thi đấu với hơn 100% quyết tâm, họ có thể kiềm chế phần nào sức mạnh tấn công bùng nổ từ phía Nhật Bản.