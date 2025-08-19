Quang Hải đối đầu Chanathip lúc 19 giờ ngày 20-8

Á quân giải CA. Hà Nội sang Pathum Thani làm khách trước Pathum Utd. Quang Hải đối đầu Chanathip mà lâu lắm rồi chưa thấy họ “so kèo” nhau.

CA. Hà Nội mùa rồi có ngôi á quân Cúp C1 Đông Nam Á - Shopee Cup, nay lượt trận đầu của mùa giải thứ hai, thầy trò HLV Mano Polking sang Pathum Thani làm khách trong khuôn khổ lượt trận đầu bảng A. Hai tiền vệ tài năng, Quang Hải đối đầu Chanathip rất đáng xem.

Mùa Cúp C1 Đông Nam Á 2024-2025, Pathum Utd bị chính đồng hương Buriram loại ở bán kết.

Quang Hải đối đầu Chanathip vào tối 20-8 trên sân BG ở Thái Lan. Ảnh:CTP

CLB Pathum Utd cũng giống như CA. Hà Nội sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia.

Không khó kể ra những tuyển thủ Thái Lan đang khoác áo Pathum Utd như Chanathip, tiền vệ tổ chức tài năng của bóng đá Thái Lan, tiền vệ tấn công Ekanit Panya (mới từ Nhật Bản về), Sarach Yooyen,tiền đạo Patrik Gustavson, Jaroensak Winggorn, trung vệ Kritsada Kaman...

CA. Hà Nội đã khởi đi mùa giải nội địa với trận hòa TC.Viettel 1-1, trận đấu sớm nhất của vòng khai mạc V-0 League 2025- 2026.

Hai bảng đấu Cúp C1 Đông Nam Á- Shopee Cup 2025- 2026.

HLV Mano Polking lại sẽ gặp các học trò đội tuyển Thái Lan trong màu áo Pathum vốn rất quen. Đây là một trận đấu đáng xem và thậm chí hứa hẹn căng và giàu kịch tính. CA. Hà Nội cũng sở hữu hàng loạt tuyển thủ, Quang Hải, Nguyễn Filip, Phạm Lý Đức, Cao Pandent Quang Vinh, Nguyễn Đình Bắc, Thành Long, Văn Thanh, Phan Văn Đức, Bùi Hoàng Việt Anh...

Lâu lắm rồi, Quang Hải và Chanathip chưa gặp lại nhau trên sân nhất là AFF Cup 2024 vừa qua, Chanathip không thi đấu.

Mùa này các CLB của Indonesia không tham dự giải đấu hàng đầu khu vực cấp CLB nên AFF đã bố trí đến ba CLB của Thái Lan tham dự giải. Bảng A, ngoài Pathum Utd còn có nhà đương kim vô địch Buriram Utd.

Bảng này hứa hẹn sẽ nảy lửa bởi 5 trong 6 đội của bảng đấu có thực lực rất mạnh.Ngoài Cebu của Philippines không được đánh giá cao thì những Buriram, CA. Hà Nội, Pathum, Selangor và Tampines Rovers đều rất mạnh, chính vì lẽ đó nên khả năng cao là các đội tranh thủ kiếm điểm ngay vòng đấu đầu và ưu thế sân nhà.

Cũng giống V-League, Thai-League mùa hiện nay cũng khởi đi được 1 vòng đấu và Pathum Utd cũng giống CA. Hà Nội ra quân trận đầu có được 1 điểm. Nếu CA. Hà Nội hòa TC. Viettel 1-1 thì Pathum Utd hòa Prachuap 2-2.

HLV Anthony Hudson quyết liệt với giải này khi mùa rồi bị loại ở bán kết. Tiếp CA. Hà Nội trên sân BG, Pathum nuôi mục tiêu có 3 điểm,nhưng HLV Mano Polking của Việt Nam cũng muốn điều đó.Hai đội lại sở hữu những cầu thủ nội, những ngoại binh chất lượng nên lại càng hứa hẹn trận đấu đầy chất cống hiến và chất lượng cực cao.

Những tuyển thủ của hai đội Việt Nam và Thái Lan chạm trán nhau dù trong màu áo CLB nhưng tinh thần màu cờ sắc áo sẽ trào dâng để tìm chiến thắng.

Dự đoán: Hòa 1-1.

Trong số 12 CLB của các nền bóng đá Đông Nam Á tham dự giải lần này thì có hai CLB có suất tham dự AFC Champions League Elite,đó là Buriram Utd và Johor Darul Tazim của Malaysia.

Hai đại diện của Việt Nam là CA. Hà Nội và TX. Nam Định thì dự giải hạng 2 châu Á, đó là AFC Champions League 2.