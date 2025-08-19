Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
Logo Osasuna - OSA Osasuna
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
Logo Napoli - NAP Napoli
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
Logo Bologna - BOL Bologna
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
Logo Lazio - LAZ Lazio
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
Logo Parma - PAR Parma
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
Logo Pisa - PIS Pisa
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
Logo Torino - TOR Torino
Trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam - Thái Lan: Quyết chiến cho trận đấu cuối (ASEAN Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Đội tuyển nữ Việt Nam

(16h30, 19/8, tranh giải ba) Cả hai đội sẽ rất quyết tâm trong lần ra sân cuối cùng tại ASEAN Cup 2025.

16h30, 19/8 | Lạch Tray

ĐT nữ Việt Nam
Trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam - Thái Lan: Quyết chiến cho trận đấu cuối (ASEAN Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam - Thái Lan: Quyết chiến cho trận đấu cuối (ASEAN Cup) - 1
ĐT nữ Thái Lan
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam - Thái Lan: Quyết chiến cho trận đấu cuối (ASEAN Cup) - 1
Kim Thanh, Diễm My, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Trần Thị Duyên, Hải Linh, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Vạn, Xuân Thu, Bích Thuỳ, Huỳnh Như
Trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam - Thái Lan: Quyết chiến cho trận đấu cuối (ASEAN Cup) - 1
Pawarisa, Chatchawan, Sypapron, Natcha, Pluemjai, Rinyaphat, Pichayatida, Kamjanathat, Madison, Klinklai, Janista

Tái hiện trận cuối ở vòng bảng

ĐT nữ Việt Nam tái ngộ với Thái Lan trong trận tranh giải ba tại ASEAN Cup 2025. Hai đội đã từng gặp nhau ở lượt cuối vòng bảng để tranh ngôi nhất nhì. Kết quả là thầy trò HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng với tỉ số 1-0 với bàn thắng của Thu Thảo ở phút 36. Ở bán kết, ĐT nữ Việt Nam để thua đáng tiếc với tỉ số 1-2 trước Australia trong khi đó, Thái Lan thua ngược trước Myanmar dù có bàn thắng từ sớm.

Chờ bàn thắng đầu tiên của Huỳnh Như

Trong 4 trận đấu đã qua tại giải đấu, Huỳnh Như đã thi đấu cực kỳ nỗ lực. Tiền đạo 34 tuổi vẫn di chuyển không ngừng để tìm kiếm cơ hội. Đã có lúc bàn thắng đã rất gần với số 9 của ĐT Việt Nam nhưng xà ngang hay cột dọc lại sắm vai "người hùng" cho đối thủ. Hy vọng Huỳnh Như có thể tìm được bàn thắng trong cuộc tái ngộ với Thái Lan. 

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

Theo Nhật Anh

Trực tiếp bóng đá hôm nay
