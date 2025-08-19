Trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam - Thái Lan: Quyết chiến cho trận đấu cuối (ASEAN Cup)

16h30, 19/8 | Lạch Tray ĐT nữ Việt Nam 0 - 0 ĐT nữ Thái Lan (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Thái Lan ĐT nữ Thái Lan Điểm Kim Thanh Diễm My Chương Thị Kiều Trần Thị Thu Trần Thị Duyên Hải Linh Thái Thị Thảo Nguyễn Thị Vạn Xuân Thu Bích Thuỳ Huỳnh Như Điểm Pawarisa Chatchawan Sypapron Natcha Pluemjai Rinyaphat Pichayatida Kamjanathat Madison Klinklai Janista Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận ĐT nữ Việt Nam ĐT nữ Việt Nam ĐT nữ Thái Lan Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Kim Thanh, Diễm My, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Trần Thị Duyên, Hải Linh, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Vạn, Xuân Thu, Bích Thuỳ, Huỳnh Như Pawarisa, Chatchawan, Sypapron, Natcha, Pluemjai, Rinyaphat, Pichayatida, Kamjanathat, Madison, Klinklai, Janista

Tái hiện trận cuối ở vòng bảng

ĐT nữ Việt Nam tái ngộ với Thái Lan trong trận tranh giải ba tại ASEAN Cup 2025. Hai đội đã từng gặp nhau ở lượt cuối vòng bảng để tranh ngôi nhất nhì. Kết quả là thầy trò HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng với tỉ số 1-0 với bàn thắng của Thu Thảo ở phút 36. Ở bán kết, ĐT nữ Việt Nam để thua đáng tiếc với tỉ số 1-2 trước Australia trong khi đó, Thái Lan thua ngược trước Myanmar dù có bàn thắng từ sớm.

Chờ bàn thắng đầu tiên của Huỳnh Như

Trong 4 trận đấu đã qua tại giải đấu, Huỳnh Như đã thi đấu cực kỳ nỗ lực. Tiền đạo 34 tuổi vẫn di chuyển không ngừng để tìm kiếm cơ hội. Đã có lúc bàn thắng đã rất gần với số 9 của ĐT Việt Nam nhưng xà ngang hay cột dọc lại sắm vai "người hùng" cho đối thủ. Hy vọng Huỳnh Như có thể tìm được bàn thắng trong cuộc tái ngộ với Thái Lan.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn