Trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam - Thái Lan: Quyết chiến cho trận đấu cuối (ASEAN Cup)
(16h30, 19/8, tranh giải ba) Cả hai đội sẽ rất quyết tâm trong lần ra sân cuối cùng tại ASEAN Cup 2025.
16h30, 19/8 | Lạch Tray
Điểm
Kim Thanh
Diễm My
Chương Thị Kiều
Trần Thị Thu
Trần Thị Duyên
Hải Linh
Thái Thị Thảo
Nguyễn Thị Vạn
Xuân Thu
Bích Thuỳ
Huỳnh Như
Điểm
Pawarisa
Chatchawan
Sypapron
Natcha
Pluemjai
Rinyaphat
Pichayatida
Kamjanathat
Madison
Klinklai
Janista
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Tái hiện trận cuối ở vòng bảng
ĐT nữ Việt Nam tái ngộ với Thái Lan trong trận tranh giải ba tại ASEAN Cup 2025. Hai đội đã từng gặp nhau ở lượt cuối vòng bảng để tranh ngôi nhất nhì. Kết quả là thầy trò HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng với tỉ số 1-0 với bàn thắng của Thu Thảo ở phút 36. Ở bán kết, ĐT nữ Việt Nam để thua đáng tiếc với tỉ số 1-2 trước Australia trong khi đó, Thái Lan thua ngược trước Myanmar dù có bàn thắng từ sớm.
Chờ bàn thắng đầu tiên của Huỳnh Như
Trong 4 trận đấu đã qua tại giải đấu, Huỳnh Như đã thi đấu cực kỳ nỗ lực. Tiền đạo 34 tuổi vẫn di chuyển không ngừng để tìm kiếm cơ hội. Đã có lúc bàn thắng đã rất gần với số 9 của ĐT Việt Nam nhưng xà ngang hay cột dọc lại sắm vai "người hùng" cho đối thủ. Hy vọng Huỳnh Như có thể tìm được bàn thắng trong cuộc tái ngộ với Thái Lan.
