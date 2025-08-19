Trực tiếp bóng đá nữ Myanmar - Australia: Chờ "ngôi hậu" xứng đáng (ASEAN Cup)
(19h30, 19/8, chung kết) Trận đấu giữa ĐT nữ Myanmar và nữ Australia sẽ tìm ra chủ nhân xứng đáng cho ngôi vô địch.
19/8, 19h30, chung kết ASEAN Cup |
Điểm
Nyein Myo
Ya Oo
Mon Myint
Phyu Phwe
Phyu Win
Htet Wai
Theingi Tun
Thaw Thaw
Mo Tun
Per Khine
Lae Oo
Điểm
Lincoin
Gomez
Tumeth
Cerne
Johnton
Chessari
Cicco
Jancevski
Furphy
Keane
McKenna
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Nữ Myanmar đang đi trên một hành trình đầy ấn tượng. Đội bóng này tưởng như sẽ trải qua một chiến dịch thất vọng khác sau vòng loại châu Á 2026 thì họ đang lột xác mạnh mẽ và đang thẳng tiến tới chức vô địch Đông Nam Á. Từ đầu giải đấu, họ là đội duy nhất chưa thua trận nào, thắng cả 2 ứng viên nặng ký cho chức vô địch là Australia và Thái Lan.
Trong khi đó nữ Australia (chủ yếu là lứa U23) đã chứng tỏ đẳng cấp và bản lĩnh của một đại diện đến từ một nền bóng đá nữ đã vươn lên tầm thế giới. Thất bại trước Myanmar trong ngày ra quân, HLV Joe Palatsides đã nhận ra những khiếm khuyết trong lối chơi và ngay lập tức điều chỉnh cả về chiến thuật lẫn nhân sự khi xáo tung đội hình.
Sự ứng biến kịp thời này đã đưa U23 nữ Australia trở lại với vị thế mạnh mẽ bằng 3 chiến thắng liên tiếp trước Philippines, Timor Leste và đặc biệt là ĐT nữ Việt Nam để tiến vào chung kết một cách thuyết phục.
