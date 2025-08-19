Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Trực tiếp bóng đá nữ Myanmar - Australia: Chờ "ngôi hậu" xứng đáng (ASEAN Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay

(19h30, 19/8, chung kết) Trận đấu giữa ĐT nữ Myanmar và nữ Australia sẽ tìm ra chủ nhân xứng đáng cho ngôi vô địch.

19/8, 19h30, chung kết ASEAN Cup |

Nữ Myanmar
Trực tiếp bóng đá nữ Myanmar - Australia: Chờ "ngôi hậu" xứng đáng (ASEAN Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá nữ Myanmar - Australia: Chờ "ngôi hậu" xứng đáng (ASEAN Cup) - 1
Nữ Australia
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá nữ Myanmar - Australia: Chờ "ngôi hậu" xứng đáng (ASEAN Cup) - 1
Nyein Myo, Ya Oo, Mon Myint, Phyu Phwe, Phyu Win, Htet Wai, Theingi Tun, Thaw Thaw, Mo Tun, Per Khine, Lae Oo
Trực tiếp bóng đá nữ Myanmar - Australia: Chờ "ngôi hậu" xứng đáng (ASEAN Cup) - 1
Lincoin, Gomez, Tumeth, Cerne, Johnton, Chessari, Cicco, Jancevski, Furphy, Keane, McKenna

Nữ Myanmar đang đi trên một hành trình đầy ấn tượng. Đội bóng này tưởng như sẽ trải qua một chiến dịch thất vọng khác sau vòng loại châu Á 2026 thì họ đang lột xác mạnh mẽ và đang thẳng tiến tới chức vô địch Đông Nam Á. Từ đầu giải đấu, họ là đội duy nhất chưa thua trận nào, thắng cả 2 ứng viên nặng ký cho chức vô địch là Australia và Thái Lan. 

Trong khi đó nữ Australia (chủ yếu là lứa U23) đã chứng tỏ đẳng cấp và bản lĩnh của một đại diện đến từ một nền bóng đá nữ đã vươn lên tầm thế giới. Thất bại trước Myanmar trong ngày ra quân, HLV Joe Palatsides đã nhận ra những khiếm khuyết trong lối chơi và ngay lập tức điều chỉnh cả về chiến thuật lẫn nhân sự khi xáo tung đội hình.

Sự ứng biến kịp thời này đã đưa U23 nữ Australia trở lại với vị thế mạnh mẽ bằng 3 chiến thắng liên tiếp trước Philippines, Timor Leste và đặc biệt là ĐT nữ Việt Nam để tiến vào chung kết một cách thuyết phục. 

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

Theo DA (tổng hợp)

19/08/2025 12:22 PM (GMT+7)
