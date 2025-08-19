Trực tiếp bóng đá nữ Myanmar - Australia: Chờ "ngôi hậu" xứng đáng (ASEAN Cup)

19/8, 19h30, chung kết ASEAN Cup | Nữ Myanmar 0 - 0 Nữ Australia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nữ Myanmar vs Nữ Australia Nữ Australia Điểm Nyein Myo Ya Oo Mon Myint Phyu Phwe Phyu Win Htet Wai Theingi Tun Thaw Thaw Mo Tun Per Khine Lae Oo Điểm Lincoin Gomez Tumeth Cerne Johnton Chessari Cicco Jancevski Furphy Keane McKenna Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nữ Myanmar Nữ Myanmar Nữ Australia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nyein Myo, Ya Oo, Mon Myint, Phyu Phwe, Phyu Win, Htet Wai, Theingi Tun, Thaw Thaw, Mo Tun, Per Khine, Lae Oo Lincoin, Gomez, Tumeth, Cerne, Johnton, Chessari, Cicco, Jancevski, Furphy, Keane, McKenna

Nữ Myanmar đang đi trên một hành trình đầy ấn tượng. Đội bóng này tưởng như sẽ trải qua một chiến dịch thất vọng khác sau vòng loại châu Á 2026 thì họ đang lột xác mạnh mẽ và đang thẳng tiến tới chức vô địch Đông Nam Á. Từ đầu giải đấu, họ là đội duy nhất chưa thua trận nào, thắng cả 2 ứng viên nặng ký cho chức vô địch là Australia và Thái Lan.

Trong khi đó nữ Australia (chủ yếu là lứa U23) đã chứng tỏ đẳng cấp và bản lĩnh của một đại diện đến từ một nền bóng đá nữ đã vươn lên tầm thế giới. Thất bại trước Myanmar trong ngày ra quân, HLV Joe Palatsides đã nhận ra những khiếm khuyết trong lối chơi và ngay lập tức điều chỉnh cả về chiến thuật lẫn nhân sự khi xáo tung đội hình.

Sự ứng biến kịp thời này đã đưa U23 nữ Australia trở lại với vị thế mạnh mẽ bằng 3 chiến thắng liên tiếp trước Philippines, Timor Leste và đặc biệt là ĐT nữ Việt Nam để tiến vào chung kết một cách thuyết phục.

