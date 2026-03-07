Sớm gặp Indonesia, U17 Việt Nam rơi vào bảng khó tại giải Đông Nam Á 2026

Chiều 6-3, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã tiến hành bốc thăm chia bảng Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Kết quả đưa U17 Việt Nam vào bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Malaysia và Timor-Leste.

Đây được đánh giá là bảng đấu nhiều thử thách khi U17 Việt Nam phải đối đầu hai đối thủ quen thuộc và giàu duyên nợ trong khu vực là Indonesia và Malaysia. Đội chủ nhà Indonesia được xem là ứng viên đáng gờm nhờ lợi thế sân bãi và người hâm mộ. Trong khi đó, Malaysia cũng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé vào bán kết.

Hai bảng còn lại cũng hứa hẹn nhiều cạnh tranh với bảng B gồm Thái Lan, Lào, Myanmar và Philippines. Trong khi đó, bảng C có sự góp mặt của Úc, Cambodia, Singapore và Brunei.

Theo điều lệ, các đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng. Ba đội nhất bảng cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết, khiến mỗi trận đấu ở vòng bảng đều mang ý nghĩa quyết định.

Giải U17 Đông Nam Á 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 23-4 tại Indonesia, trên hai sân Gelora Joko Samudro Stadium (Gresik) và Gelora Delta Stadium (Sidoarjo).

Ngoài ý nghĩa của sân chơi khu vực, giải U17 Đông Nam Á 2026 còn được xem là bước chạy đà quan trọng hướng tới VCK AFC U-17 Asian Cup 2026 vào tháng 5 tại Ả Rập Saudi.

Để chuẩn bị cho giải đấu này và VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam dự kiến hội quân trở lại vào đầu tháng 4.