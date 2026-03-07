Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Đài Loan (TQ) - Việt Nam: Nghẹt thở cuối trận (Asian Cup) (Hết giờ)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Đội tuyển nữ Việt Nam

(Lượt trận thứ 2 bảng C giải bóng đá nữ vô địch châu Á) ĐT nữ Việt Nam bị VAR từ chối một quả phạt đền ở những giây bù giờ cuối trận.

AFC Asian Cup | 12h, 7./3 | SVĐ HBF Park

Đài Loan (Trung Quốc)
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Đài Loan (TQ) - Việt Nam: Nghẹt thở cuối trận (Asian Cup) (Hết giờ) - 1
1 - 0
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Đài Loan (TQ) - Việt Nam: Nghẹt thở cuối trận (Asian Cup) (Hết giờ) - 1
Việt Nam
(H1: 1-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Su Yu Hsuan 26' Xem video

Tình huống nổi bật

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Đài Loan (TQ) - Việt Nam: Nghẹt thở cuối trận (Asian Cup) (Hết giờ) - 1

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!

Đài Loan (Trung Quốc) giao bóng.

4’

KHÔNG ĐƯỢC

Hsu Yi Yun thực hiện đường chọc khe, nhưng Matsunaga đã không hiểu ý đồng đội.

10’

VIỆT NAM GẶP KHÓ

Các học trò của HLV Mai Đức Chung đang gặp khó khăn trong việc lên bóng trước sức ép từ Đài Loan (Trung Quốc).

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Đài Loan (TQ) - Việt Nam: Nghẹt thở cuối trận (Asian Cup) (Hết giờ) - 1

14’

NGUY HIỂM!

Chen Yu Chin băng xuống đón đường chuyền dài, nhưng thủ môn Kim Thanh đã chủ động lao ra đánh đầu phá bóng giải nguy cho Việt Nam.

20’

VIỆT NAM VÙNG LÊN

Sau những phút đầu chơi phòng ngự, Thanh Nhã và các đồng đội đang đẩy cao đội hình chơi sòng phẳng với đối thủ.

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Đài Loan (TQ) - Việt Nam: Nghẹt thở cuối trận (Asian Cup) (Hết giờ) - 2

26’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Đài Loan (TQ) - Việt Nam: Nghẹt thở cuối trận (Asian Cup) (Hết giờ) - 3

VÀO!!! 1-0 CHO ĐÀI LOAN (TRUNG QUỐC)

Nhận bóng trong vòng cấm, Hsu Yi Yun xoay người trả ngược cho Matsunaga lốp bóng kỹ thuật trúng xà ngang. Bóng bật ra đúng vị trí của Su Yu Hsuan và nhiệm vụ của cô đơn giản chỉ là đánh đầu cận thành vào gôn trống.

29’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Đài Loan (TQ) - Việt Nam: Nghẹt thở cuối trận (Asian Cup) (Hết giờ) - 3

CƠ HỘI!!!

Hải Yến tung đường chuyền mở ra cơ hội ngon ăn cho Trần Thị Duyên, tiếc rằng số 15 của Việt Nam lại dứt điểm đi chệch cột dọc.

39’

KHÔNG ĐƯỢC

Thanh Nhã thực hiện quả tạt tầm thấp nhưng bóng đi quá sâu và dễ dàng bị thủ môn Wang Yu Ting ôm gọn.

45’

Bù giờ

Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.

45+3’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Đài Loan (TQ) - Việt Nam: Nghẹt thở cuối trận (Asian Cup) (Hết giờ) - 3

NỖ LỰC

Thu Thảo bị đau sau nỗ lực lao vào dứt điểm ở cột xa từ quả tạt của Thanh Nhã.

45+5’

CỨU THUA!!!

Thủ môn Kim Thanh xuất sắc cản phá cú sút của Wu Kai Ching trong vòng cấm, trước khi kịp thời ôm gọn ngay sát vạch vôi.

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Đài Loan (TQ) - Việt Nam: Nghẹt thở cuối trận (Asian Cup) (Hết giờ) - 3

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Đài Loan (TQ) - Việt Nam: Nghẹt thở cuối trận (Asian Cup) (Hết giờ) - 1

HẾT HIỆP 1!

ĐT nữ Việt Nam bước vào giờ nghỉ với cách biệt 1 bàn bị Đài Loan (Trung Quốc) dẫn trước.

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Đài Loan (TQ) - Việt Nam: Nghẹt thở cuối trận (Asian Cup) (Hết giờ) - 1

HIỆP 2 BẮT ĐẦU!

Việt Nam giao bóng. Ngay đầu hiệp hai, HLV Mai Đức Chung đã tung Huỳnh Như và Hải Linh vào sân nhằm tăng cường hàng công.

58’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Đài Loan (TQ) - Việt Nam: Nghẹt thở cuối trận (Asian Cup) (Hết giờ) - 3

KHÔNG ĐƯỢC

Thanh Nhã đi bóng bên cánh trái trước khi thực hiện quả tạt quá sâu và đi hết đường biên ngang.

67’

KHÔNG CÓ PENALTY!

Bích Thùy dứt điểm trúng tay Su Sin Yun trong vòng cấm. Cô lập tức đòi quả phạt đền nhưng trọng tài xua tay nói không.

77’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Đài Loan (TQ) - Việt Nam: Nghẹt thở cuối trận (Asian Cup) (Hết giờ) - 3

VỘI VÀNG!

Thái Thị Thảo băng lên đoạt bóng, nhưng cô lại xử lý hơi vội vàng khi tung cú sút xa đi rất thiếu chính xác.

79’

NGUY HIỂM!

Cú sút phạt của Thái Thị Thảo ở cánh trái đã tạo ra tình huống lộn xộn trước khung thành Đài Loan (Trung Quốc), nhưng cả Vạn Sự lẫn Huỳnh Như đều không kịp vung chân dứt điểm.

85’

CO CỤM PHÒNG NGỰ

Đài Loan (Trung Quốc) đang phòng ngự số đông với toàn bộ đội hình bên phần sân nhà để bảo vệ lợi thế.

90’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Đài Loan (TQ) - Việt Nam: Nghẹt thở cuối trận (Asian Cup) (Hết giờ) - 3

KHÔNG VÀO!

Hải Linh đoạt bóng ngay rìa vòng cấm, trước khi dứt điểm chệch khung thành.

90+2’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Đài Loan (TQ) - Việt Nam: Nghẹt thở cuối trận (Asian Cup) (Hết giờ) - 3

CƠ HỘI!!!

Minh Chuyên bình tĩnh loại bỏ Pan Yen Hsin trong vòng cấm, tiếc rằng cô lại mất trụ khiến cú dứt điểm đi chệch cột dọc.

90+7’

VAR!!! KHÔNG CÓ PENALTY

Minh Chuyên ngã trong vòng cấm nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài vẫn nói không với một quả phạt đền.

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Đài Loan (TQ) - Việt Nam: Nghẹt thở cuối trận (Asian Cup) (Hết giờ) - 1

HẾT GIỜ!

Thất bại này đẩy Việt Nam xuống vị trí thứ ba với 3 điểm sau 2 trận.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Đài Loan (TQ) - Việt Nam: Nghẹt thở cuối trận (Asian Cup) (Hết giờ) - 1
Wang Yu Ting, Chang Chi Lan, Su Sin Yun, Wu Kai Ching, Chen Ying Hui, Huang Ke Sin, Hsu Yi Yun, Saki Matsunaga, Chen Jin Wen, Su Yu Hsuan, Chen Yu Chin
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Đài Loan (TQ) - Việt Nam: Nghẹt thở cuối trận (Asian Cup) (Hết giờ) - 1
Kim Thanh, Diễm My, Trần Thị Duyên, Thu Thảo, Dương Thị Vân, Thanh Nhã, Thái Thị Thảo, Cù Thị Huỳnh Như, Bích Thùy, Vạn Sự, Hải Yến

Đội hình xuất phát của ĐT nữ Việt Nam

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Đài Loan (TQ) - Việt Nam: Nghẹt thở cuối trận (Asian Cup) (Hết giờ) - 4

“Tướng” Chung cảnh báo học trò

Mục tiêu của ĐT nữ Việt Nam là tiếp tục duy trì đà hưng phấn sau chiến thắng quan trọng trước Ấn Độ. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung dự báo đội bóng của ông sẽ phải đối mặt với thử thách không hề dễ dàng từ Đài Loan (Trung Quốc).

“May mắn là chúng tôi đã giành chiến thắng ở trận trước. Ngày mai chúng tôi thi đấu lúc 13h (giờ đại phương), đó cũng là một thử thách, và đối thủ thì hiểu chúng tôi khá rõ. Thi đấu vào buổi trưa không hề dễ, nhưng tinh thần của đội đang rất tốt. Chúng tôi hy vọng có thể thể hiện giống như trận trước và đạt được kết quả mong muốn.

Mỗi đội đều có chiến thuật riêng tùy thuộc vào đối thủ. Đài Loan (Trung Quốc) đã thua trận mở màn nên tôi nghĩ lần này họ có thể sẽ chơi quyết liệt hơn so với trước”.

Đại chiến quan trọng ảnh hưởng cục diện bảng đấu

ĐT nữ Việt Nam đang hưng phấn sau trận mở màn bảng C thắng 2-1 trước Ấn Độ, dù chiến thắng đến không hề dễ dàng (nhờ bàn thắng vào phút 90+4). Nhờ vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang xếp nhì bảng C, sau Nhật Bản.

Trong khi đó, ĐT nữ Đài Loan (Trung Quốc) thua 0-2 trước Nhật Bản ở trận mở màn và rơi xuống đáy bảng. Vì thế ở cuộc đối đầu với một đối thủ ngang tầm như ĐT nữ Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc) rất quyết tâm giành chiến thắng.

Nỗi lo về giờ giấc thi đấu

Khó khăn lớn nhất dành cho ĐT nữ Việt Nam là phải đá vào buổi trưa (12h) do đội chưa quen thi đấu ở khung giờ này. Theo chiều ngược lại, ĐT nữ Đài Loan (Trung Quốc) đã quen với khung giờ này (cũng gặp Nhật Bản ở trận ra quân vào 12h).

8

Real Madrid - Man City 12.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Real Madrid
Man City
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 12/03
Thể lệ
Tuyển nữ Việt Nam rộng cửa vào tứ kết
Tuyển nữ Việt Nam rộng cửa vào tứ kết

(NLĐO) - Sau chiến thắng mở màn trước Ấn Độ, tuyển nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để sớm giành vé vào tứ kết Asian Cup nữ 2026.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Đỗ Anh

Nguồn: [Link nguồn]

-07/03/2026 05:50 AM (GMT+7)
