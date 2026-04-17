Thái Lan tăng bậc, Việt Nam vẫn dẫn đầu Đông Nam Á

Trong lần cập nhật sáng 16-4 của BXH bóng đá nữ FIFA - live ranking, Thái Lan vừa tăng 1 bậc lên hạng 52 thế giới sau chức vô địch FIFA Series 2026, tối 15-4 khi thắng DR Congo 2-0. Dù vậy, tuyển nữ Việt Nam vẫn đứng đầu Đông Nam Á dù không có thay đổi điểm số với hạng 37 như BXH chính thức, hồi tháng 12-2025.

Trước đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã khép lại giải đấu Asian Cup 2026 tại vòng bảng bằng trận thua 0-3 trước Nhật Bản, nên điểm số bị trừ gần nhất là 3.16 điểm hôm 10-3.Dù vậy, thứ hạng 37 vẫn là phần nào sự ổn định khi đây là vị trí mà thầy trò HLV Mai Đức Chung từng duy trì trong suốt giai đoạn 2023-2025, cụ thể từ ngày 25-12-2023 đến 7-9-2025.

Trong khi đó, các đội bóng khu vực Đông Nam Á đón nhận nhiều tín hiệu tích cực khi Philippines tăng 2 bậc, lên hạng 39, chỉ kém Việt Nam 2 bậc. Lào tăng 2 bậc, lên hạng 112; Thái Lan tăng 1 bậc, lên hạng 52. Trong khi đó, Malaysia và Indonesia cùng giảm 1 bậc, lần lượt xuống hạng 92 và 106. Các đội còn lại như Singapore, Campuchia, Timor Leste và Myanmar không có thay đổi về thứ hạng.

Đặc biệt, theo khu vực châu Á, Nhật Bản có bước tiến ấn tượng nhất khi tăng 3 bậc để vào top 5 thế giới theo bảng xếp hạng - live ranking.

Xếp sau trong khu vực lần lượt là Triều Tiên (hạng 11), Úc (hạng 15), Trung Quốc (hạng 16) và Hàn Quốc (hạng 19).

Trong khi đó, top 3 thế giới lần lượt là Tây Ban Nha, Mỹ và Đức.Ngoài ra, đội tuyển có bước bứt phá mạnh nhất thế giới ở lần cập nhật này là American Samoa, khi tăng 17 bậc lên hạng 120. Ngược lại, Solomon Islands là đội tụt hạng sâu nhất, rơi xuống hạng 90 thế giới sau khi tụt 13 bậc.