HLV Hoàng Văn Phúc chính thức dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam

Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
Sassuolo vs Como
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
Logo Como - COM Como
St. Pauli vs Köln
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
Logo Köln - KOE Köln
Inter Milan vs Cagliari
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
Lens vs Toulouse
Logo Lens - RCL Lens
Logo Toulouse - TFC Toulouse
Ninh Bình vs PVF-CAND
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
Brentford vs Fulham
Logo Brentford - BRE Brentford
Logo Fulham - FUL Fulham
Bayer Leverkusen vs Augsburg
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
Logo Augsburg - FCA Augsburg
Hoffenheim vs Borussia Dortmund
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
Leeds United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Leeds United - LEE Leeds United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
Newcastle United vs AFC Bournemouth
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
Lorient vs Olympique Marseille
Logo Lorient - FCL Lorient
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
Napoli vs Lazio
Logo Napoli - NAP Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
Roma vs Atalanta
Logo Roma - ROM Roma
Logo Atalanta - ATA Atalanta
Chelsea vs Manchester United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
Logo Manchester United - MUN Manchester United
Lille vs Nice
Logo Lille - LIL Lille
Logo Nice - NIC Nice
SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
Aston Villa vs Sunderland
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
Logo Sunderland - SUN Sunderland
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
Logo Liverpool - LIV Liverpool
Nottingham Forest vs Burnley
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
Logo Burnley - BUR Burnley
Hellas Verona vs Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
Logo Milan - MIL Milan
Monaco vs Auxerre
Logo Monaco - ASM Monaco
Logo Auxerre - AJA Auxerre
Manchester City vs Arsenal
Logo Manchester City - MCI Manchester City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
Bayern Munich vs Stuttgart
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
Juventus vs Bologna
Logo Juventus - JUV Juventus
Logo Bologna - BOL Bologna
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
Lecce vs Fiorentina
Logo Lecce - LEC Lecce
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
Crystal Palace vs West Ham United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
Logo West Ham United - WHU West Ham United
Athletic Club vs Osasuna
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
Logo Osasuna - OSA Osasuna
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
Real Madrid vs Alavés
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
Girona vs Real Betis
Logo Girona - GIR Girona
Logo Real Betis - BET Real Betis
Elche vs Atlético de Madrid
Logo Elche - ELC Elche
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
AFC Bournemouth vs Leeds United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
Logo Leeds United - LEE Leeds United
Burnley vs Manchester City
Logo Burnley - BUR Burnley
Logo Manchester City - MCI Manchester City
Barcelona vs Celta de Vigo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
Real Oviedo vs Villarreal
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
Logo Villarreal - VIL Villarreal
Sunderland vs Nottingham Forest
Logo Sunderland - SUN Sunderland
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
Fulham vs Aston Villa
Logo Fulham - FUL Fulham
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
Liverpool vs Crystal Palace
Logo Liverpool - LIV Liverpool
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Logo West Ham United - WHU West Ham United
Logo Everton - EVE Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
Arsenal vs Newcastle United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
Logo Brentford - BRE Brentford
HLV Hoàng Văn Phúc chính thức dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam

HLV Hoàng Văn Phúc chính thức ký hợp đồng với VFF và sẽ dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam từ ngày 1/5/2026 đến hết SEA Games 34.

HLV Hoàng Văn Phúc ký hợp đồng với VFF và trở thành tân HLV ĐT nữ Việt Nam

HLV Hoàng Văn Phúc ký hợp đồng với VFF và trở thành tân HLV ĐT nữ Việt Nam

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ ký kết hợp đồng và công bố HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam. Theo đó, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam từ ngày 1/5/2026 đến kết thúc SEA Games 34 (tổ chức tại Malaysia).

Nhiệm vụ trọng tâm của tân HLV Hoàng Văn Phúc là tập trung xây dựng lực lượng, chuẩn bị tốt nhất cho ĐT nữ Việt Nam tham dự ASIAD 20 dự kiến diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19/9 đến 4/10/2026, tiếp đó là SEA Games 34 tổ chức tại Malaysia.

HLV Hoàng Văn Phúc kế nhiệm HLV Mai Đức Chung dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam

HLV Hoàng Văn Phúc kế nhiệm HLV Mai Đức Chung dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam

VFF bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm chuyên môn cùng sự am hiểu bóng đá Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ cùng Ban huấn luyện và các cầu thủ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời hướng tới hoàn thành các mục tiêu trong thời gian tới, góp phần nâng tầm vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường khu vực và châu lục.

Chia sẻ về vai trò mới, HLV Hoàng Văn Phúc bày tỏ vinh dự khi được VFF giao trọng trách và gửi lời tri ân người tiền nhiệm là HLV Mai Đức Chung. Ông kỳ vọng, với kinh nghiệm tích lũy cùng sự đồng lòng của Ban huấn luyện và các cầu thủ, ĐT nữ Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu đã có, đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ.

HLV Hoàng Văn Phúc phát biểu tại buổi lễ

HLV Hoàng Văn Phúc phát biểu tại buổi lễ

“Trong giai đoạn tới, tôi xác định sẽ cùng Ban huấn luyện xây dựng ĐT nữ Việt Nam theo hướng ổn định nhưng không ngừng đổi mới. Chúng ta sẽ chú trọng phát huy kinh nghiệm của các trụ cột, đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ có cơ hội phát triển, từng bước kế thừa lực lượng. Mục tiêu là xây dựng một tập thể đoàn kết, có lối chơi kỷ luật, hiện đại và luôn duy trì khát khao cống hiến, khát vọng chiến thắng trong mỗi trận đấu” – HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Trong sự nghiệp, HLV Hoàng Văn Phúc từng dẫn dắt nhiều đội tuyển trẻ của bóng đá nam và từng dẫn dắt ĐT Việt Nam ở giai đoạn 2012 – 2014. Tại cấp độ CLB, ông từng làm việc tại nhiều đội bóng ở V-League và từng giúp CLB Quảng Nam giành chức vô địch V-League 2017.

HLV Hoàng Văn Phúc chính thức dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam - 4

-17/04/2026 12:10 PM (GMT+7)
