Sassuolo vs Como 17/04/26 - Trực tiếp
Áp lực lớn cho tân HLV tuyển nữ Việt Nam

(NLĐO) - HLV Hoàng Văn Phúc đối diện áp lực cực lớn trên hành trình tái thiết bóng đá nữ Việt Nam.

Sáng 17-4, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Văn Phúc làm HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam.

Xây dựng lối chơi tập thể

Khi bóng đá nữ đang đứng trước yêu cầu chuyển mình mạnh mẽ, lựa chọn này cho thấy niềm tin của VFF vào một nhà cầm quân giàu kinh nghiệm, am hiểu hệ thống bóng đá nội địa và đặc biệt có nền tảng đào tạo trẻ.

HLV Hoàng Văn Phúc (phải) sẽ dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam từ ngày 1-5-2026

Thời còn thi đấu, Hoàng Văn Phúc không phải cái tên gắn liền với sự hào nhoáng. Cựu trung vệ này được biết đến bởi sự bền bỉ và tính kỷ luật, cũng chính là các phẩm chất ông mang sang nghiệp huấn luyện. Những thành tích ở cấp độ U16, U19 bóng đá nam hay chức vô địch V-League 2017 cùng CLB Quảng Nam cho thấy một chiến lược gia có khả năng xây dựng lối chơi tập thể hơn là phụ thuộc vào cá nhân.

Tuy nhiên, ông Hoàng Văn Phúc chưa từng để lại dấu ấn ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Năm 2013, nhà cầm quân gốc Hà Nội được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội U23 và tuyển Việt Nam. Đến cuối năm, sau khi U23 Việt Nam dừng bước ở vòng bảng SEA Games 27, vị tân HLV đã xin từ chức.

Cột mốc buồn này cũng đặt ra dấu hỏi về khả năng chịu áp lực của Hoàng Văn Phúc ở các sân chơi lớn. Dù bối cảnh khi đó có nhiều yếu tố khách quan, đây vẫn là lời nhắc rằng hành trình phía trước với đội tuyển nữ sẽ không hề bằng phẳng, nhất là khi ông phải kế thừa "di sản" đồ sộ từ HLV Mai Đức Chung.

Vấn đề lớn nhất của bóng đá nữ Việt Nam lúc này không đơn thuần là thành tích mà nằm ở bài toán chuyển giao lực lượng. Tại Asian Cup nữ 2026, những nữ "chiến binh sao vàng" bộc lộ rõ dấu hiệu hụt hơi trong khi các đối thủ tiến bộ nhanh chóng. Sự chênh lệch về tốc độ, thể lực và kỹ thuật khiến những phẩm chất truyền thống như tinh thần kiên cường không còn đủ để bù đắp.

Ở cấp độ trẻ, bức tranh cũng không thực sự sáng sủa. Hành trình của U20 nữ Việt Nam tại U20 Asian Cup nữ 2026 phản ánh khoảng cách ngày càng lớn, đặc biệt với đội bóng cùng khu vực là Thái Lan.

Bài toán mang tính hệ thống

Chưa đầy 1 năm sau thất bại 1-3 tại chung kết Giải U19 nữ Đông Nam Á 2025, thầy trò HLV Okiyama Masahiko tiếp tục thua đậm đại diện xứ chùa vàng 1-4 ở vòng bảng đấu trường châu lục. Đến tứ kết, U20 nữ Việt Nam hoàn toàn lép vế trong trận thua Nhật Bản 0-4, còn U20 nữ Thái Lan thi đấu sòng phẳng với đội bóng mạnh Hàn Quốc và chỉ để thua sát nút 1-2.

Hoàng Văn Phúc (thứ 4 từ trái qua) từng đồng hành cùng HLV Mai Đức Chung ở nhiều đợt hội quân gần đây

Cầu thủ duy nhất lập công cho Việt Nam tại U20 Asian Cup nữ vừa qua là hậu vệ Nguyễn Thị Thùy Linh. Các chân sút được kỳ vọng như Ngân Thị Thanh Hiếu hay Lưu Hoàng Vân vẫn chưa thể tỏa sáng. Rõ ràng, nguồn kế cận cho đội tuyển quốc gia chưa tạo được niềm tin, nhất là ở hàng công sau thời của Huỳnh Như và Phạm Hải Yến.

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ của HLV Hoàng Văn Phúc không chỉ dừng ở mục tiêu thành tích ngắn hạn. Ông cần tái cấu trúc đội tuyển theo hướng trẻ hóa, đồng thời tạo ra một hệ thống vận hành phù hợp với xu thế bóng đá hiện đại. Việc chiến lược gia sinh năm 1964 từng thành công trong công tác đào tạo trẻ có thể là cơ sở để kỳ vọng, nhưng chuyển hóa tiềm năng thành năng lực thi đấu đỉnh cao luôn là một quá trình lâu dài và phức tạp.

Áp lực càng lớn khi các đại diện trong khu vực như Philippines và Thái Lan đang vươn lên mạnh mẽ. Để cạnh tranh với nền tảng thể hình vượt trội của tuyển nữ Philippines hay thế hệ trẻ đầy tiềm năng của xứ chùa vàng, bóng đá nữ Việt Nam còn phải nâng cấp toàn diện từ thể lực, kỹ thuật đến môi trường thi đấu trong nước. Đây là bài toán mang tính hệ thống, vượt ra ngoài phạm vi chuyên môn thuần túy.

HLV Hoàng Văn Phúc không phải là lời giải ngay lập tức mà là khởi đầu cho một quá trình tái thiết. Tuyển nữ Việt Nam cũng không còn quá nhiều thời gian nếu không muốn bị bỏ xa trên bản đồ châu lục. Và ASIAD 20 sắp tới sẽ là thử thách đầu tiên cho HLV Hoàng Văn Phúc.

Theo Hoàng Hiệp - Ảnh: VFF

-17/04/2026 13:59 PM (GMT+7)
