HLV Kim Sang Sik và U23 Việt Nam sắp đối đầu cựu danh thủ bóng đá Italia

Ở giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam cùng bảng A với Jordan, chủ nhà Saudi Arabia và Kyrgyzstan. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ mở đầu giải đấu bằng trận gặp Jordan ngày 6/1/2026.

HLV Luigi Di Biagio của U23 Saudi Arabia. (Ảnh: AGCFF).

Tại bảng A, U23 Saudi Arabia là đội tuyển được đánh giá cao nhất với lực lượng được đầu tư kỹ, đi tập huấn quanh năm và tham dự nhiều giải chất lượng. Mới đây nhất, U23 Saudi Arabia đã lên ngôi vô địch giải U23 khu vực vùng Vịnh với chiến thắng 2-0 trước Iraq trong trận chung kết.

Đáng chú ý, U23 Saudi Arabia hiện tại đang được dẫn dắt bởi cựu danh thủ bóng đá Italia - Luigi Di Biagio. Ông Di Biagio sinh năm 1972, từng nằm trong thành phần ĐT Italia tham dự World Cup 1998, 2002 và EURO 2000. Ở những giải đấu kể trên, Di Biagio đã sát cánh cùng những đồng đội danh tiếng mà nhiều CĐV bóng đá trên thế giới biết tên như Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Paolo Maldini, Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta...

Đội hình U23 Saudi Arabia vô địch giải U23 khu vực vùng Vịnh. (Ảnh: AGCFF).

Ông Di Biagio cũng từng đảm nhiệm vị trí HLV tạm quyền của ĐTQG Italia vào năm 2018, thời điểm đội bóng này vừa thất bại ở vòng loại World Cup 2018.

Theo lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1/2026 ở lượt trận cuối vòng bảng.

