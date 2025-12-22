Danh sách U23 Việt Nam đá giải châu Á: Giữ nguyên “khung vàng” SEA Games, thêm 2 gương mặt mới

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fulham vs Nottingham Forest
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Athletic Club vs Espanyol
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Manchester United vs Newcastle United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Parma vs Fiorentina
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
West Ham United vs Fulham
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Wolverhampton Wanderers
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Burnley vs Everton
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Brentford vs AFC Bournemouth
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Arsenal vs Brighton & Hove Albion
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Aston Villa
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Pisa vs Juventus
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Milan vs Hellas Verona
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Cremonese vs Napoli
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Sunderland vs Leeds United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Tottenham Hotspur
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Inter Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Brighton & Hove Albion
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Everton
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs AFC Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Newcastle United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Arsenal vs Aston Villa
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Danh sách U23 Việt Nam đá giải châu Á: Giữ nguyên “khung vàng” SEA Games, thêm 2 gương mặt mới

Sự kiện: U23 Việt Nam U22 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026

HLV Kim Sang Sik vừa chính thức công bố danh sách 25 tuyển thủ U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Chiều ngày 22/12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp cùng HLV Kim Sang Sik chính thức công bố danh sách 25 cầu thủ U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia. Đáng chú ý, nhà cầm quân người Hàn Quốc quyết định giữ nguyên bộ khung U22 Việt Nam vừa giành HCV bóng đá nam SEA Games 33, cho thấy sự tin tưởng lớn vào lực lượng đã tạo nên “kỳ tích” tại Thái Lan.

HLV Kim Sang Sik&nbsp;giữ nguyên bộ khung U22 Việt Nam vừa giành HCV bóng đá nam SEA Games 33

HLV Kim Sang Sik giữ nguyên bộ khung U22 Việt Nam vừa giành HCV bóng đá nam SEA Games 33

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, HLV Kim Sang Sik cũng bổ sung thêm 2 nhân tố mới là hậu vệ Lê Văn Hà (CLB Hà Nội) và tiền đạo Bùi Vĩ Hào (CLB Becamex TP.HCM), nhằm tăng chiều sâu đội hình trước sân chơi châu lục đầy thử thách.

Trước đó, chiều 19/12, đội tuyển U22 Việt Nam đã trở về Hà Nội, khép lại hành trình thi đấu giàu cảm xúc tại SEA Games 33 với tấm huy chương vàng danh giá, sau màn lội ngược dòng ngoạn mục trước chủ nhà U22 Thái Lan ở trận chung kết.

Tại SEA Games 33, U22 Việt Nam thể hiện phong độ ổn định và bản lĩnh đáng khen. Đỉnh cao của giải đấu là trận chung kết trên sân Rajamangala. Dù bị dẫn trước 0-2 trong hiệp một, các cầu thủ Việt Nam vẫn thi đấu kiên cường, ghi liền 3 bàn trong hiệp hai để thắng ngược 3-2, mang về tấm HCV quý giá cho bóng đá nam Việt Nam, đồng thời góp phần quan trọng vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội.

Chia sẻ sau giải đấu, HLV Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc của các học trò. Theo ông, chức vô địch SEA Games 33 là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần đoàn kết trong tập thể và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ cả nước.

Theo kế hoạch, ngày 23/12, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại tại Hà Nội. Đến ngày 26/12, toàn đội sẽ lên đường sang Qatar tập huấn và dự kiến có một trận giao hữu với U23 Syria, trước khi di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 1/1/2026. Trước khi bước vào giải đấu chính thức, danh sách sẽ được rút gọn còn 23 cầu thủ.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U23 Jordan (6/1), U23 Kyrgyzstan (9/1) và U23 Saudi Arabia (12/1), hứa hẹn những thử thách lớn cho thầy trò HLV Kim Sang Sik trên hành trình khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục.

Danh sách tập trung U23 Việt Nam:

Thủ môn: Trần Trung Kiên, Cao Văn Bình, Nguyễn Tân.

Hậu vệ: Võ Anh Quân, Nguyễn Hiểu Minh, Lê Văn Hà, Đặng Tuấn Phong, Phạm Lý Đức, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Nhật Minh.

Tiền vệ: Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Công Phương, Khuất Văn Khang, Phạm Minh Phúc, Viktor Lê, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Thái Quốc Cường.

Tiền đạo: Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Lê Phát, Bùi Vĩ Hào.
U23 Việt Nam bao giờ hội quân trở lại để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026?
U23 Việt Nam bao giờ hội quân trở lại để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026?

U23 Việt Nam chính là đội U22 Việt Nam vừa giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33 và sẽ chỉ có vài ngày nghỉ ngơi trước khi tập trung cho mục tiêu...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/12/2025 18:12 PM (GMT+7)
Tin liên quan
U23 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN