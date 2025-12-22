Danh sách U23 Việt Nam đá giải châu Á: Giữ nguyên “khung vàng” SEA Games, thêm 2 gương mặt mới

Chiều ngày 22/12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp cùng HLV Kim Sang Sik chính thức công bố danh sách 25 cầu thủ U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia. Đáng chú ý, nhà cầm quân người Hàn Quốc quyết định giữ nguyên bộ khung U22 Việt Nam vừa giành HCV bóng đá nam SEA Games 33, cho thấy sự tin tưởng lớn vào lực lượng đã tạo nên “kỳ tích” tại Thái Lan.

HLV Kim Sang Sik giữ nguyên bộ khung U22 Việt Nam vừa giành HCV bóng đá nam SEA Games 33

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, HLV Kim Sang Sik cũng bổ sung thêm 2 nhân tố mới là hậu vệ Lê Văn Hà (CLB Hà Nội) và tiền đạo Bùi Vĩ Hào (CLB Becamex TP.HCM), nhằm tăng chiều sâu đội hình trước sân chơi châu lục đầy thử thách.

Trước đó, chiều 19/12, đội tuyển U22 Việt Nam đã trở về Hà Nội, khép lại hành trình thi đấu giàu cảm xúc tại SEA Games 33 với tấm huy chương vàng danh giá, sau màn lội ngược dòng ngoạn mục trước chủ nhà U22 Thái Lan ở trận chung kết.

Tại SEA Games 33, U22 Việt Nam thể hiện phong độ ổn định và bản lĩnh đáng khen. Đỉnh cao của giải đấu là trận chung kết trên sân Rajamangala. Dù bị dẫn trước 0-2 trong hiệp một, các cầu thủ Việt Nam vẫn thi đấu kiên cường, ghi liền 3 bàn trong hiệp hai để thắng ngược 3-2, mang về tấm HCV quý giá cho bóng đá nam Việt Nam, đồng thời góp phần quan trọng vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội.

Chia sẻ sau giải đấu, HLV Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc của các học trò. Theo ông, chức vô địch SEA Games 33 là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần đoàn kết trong tập thể và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ cả nước.

Theo kế hoạch, ngày 23/12, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại tại Hà Nội. Đến ngày 26/12, toàn đội sẽ lên đường sang Qatar tập huấn và dự kiến có một trận giao hữu với U23 Syria, trước khi di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 1/1/2026. Trước khi bước vào giải đấu chính thức, danh sách sẽ được rút gọn còn 23 cầu thủ.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U23 Jordan (6/1), U23 Kyrgyzstan (9/1) và U23 Saudi Arabia (12/1), hứa hẹn những thử thách lớn cho thầy trò HLV Kim Sang Sik trên hành trình khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục.