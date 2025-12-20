U23 Việt Nam bao giờ hội quân trở lại để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026?

Trong năm 2025, U22 Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc 3 nhiệm vụ được giao. Đầu tiên, U22 Việt Nam đoạt chức vô địch giải bóng đá U23 Đông Nam Á 2025. Sau đó, U22 Việt Nam vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026. Cuối cùng, U22 Việt Nam vừa giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33 sau 4 trận toàn thắng với dấu ấn giàu cảm xúc nhất là màn ngược dòng để đánh bại chủ nhà U22 Thái Lan trong trận chung kết.

Sau khi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong năm 2025, U23 Việt Nam đang tự tin hướng tới VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF

Hôm qua (19/12), U22 Việt Nam đã về nước. Từ thành công rực rỡ tại SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik khẳng định: “Chúng tôi sẽ mang theo sự tự tin này để tiếp tục chuẩn bị cho VCK U23 châu Á vào tháng 1/2026 tới. Thông qua hai chức vô địch gần đây, các cầu thủ đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá. Toàn đội sẽ nỗ lực chuẩn bị thật tốt, hướng tới việc đạt được thành tích tốt nhất tại đấu trường châu lục”.

Hiện tại, các cầu thủ có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngày để về thăm gia đình, bè bạn, đồng thời xả hơi một cách tích cực sau khi đã nỗ lực hết sức ở SEA Games 33. Đến ngày 23/12, U22 Việt Nam sẽ trở thành U23 Việt Nam và tập trung trở lại tại Hà Nội để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026 tổ chức ở Ả Rập Xê-út trong tháng 1/2026.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Qatar tập huấn vào ngày 26/12. Tại đây, U23 Việt Nam dự kiến sẽ có một trận giao hữu với U23 Syria trước khi di chuyển sang Ả Rập Xê-út vào ngày 1/1/2026.

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam chơi tại bảng A. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và U23 Ả Rập Xê-út ngày 12/1.