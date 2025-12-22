Kế hoạch chi tiết của U23 Việt Nam sau khi giành HCV SEA Games 33

Sau chiến dịch SEA Games 33 thành công rực rỡ với tấm Huy chương Vàng bóng đá nam, ngày 19/12, các thành viên đội tuyển U22 Việt Nam đã trở về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ.

Niềm vui chiến thắng chưa kịp lắng xuống, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã nhanh chóng bước vào guồng quay mới. Theo kế hoạch, các cầu thủ U22 Việt Nam chỉ được nghỉ ngơi ít ngày trước khi hội quân trở lại, bắt đầu quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Cụ thể, ngày 23/12, đội tuyển sẽ tập trung tại Hà Nội. Đến ngày 26/12, toàn đội lên đường sang Qatar tập huấn. Tại đây, U23 Việt Nam dự kiến sẽ thi đấu ít nhất một trận giao hữu chất lượng với U23 Syria, nhằm hoàn thiện các yếu tố chuyên môn, thể lực và tâm lý thi đấu.

Sau giai đoạn tập huấn tại Qatar, đội tuyển sẽ di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 1/1/2026, quốc gia đăng cai vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Sau thành công rực rỡ tại SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik khẳng định: “Chúng tôi sẽ mang theo sự tự tin này để tiếp tục chuẩn bị cho VCK U23 châu Á vào tháng 1/2026 tới. Thông qua hai chức vô địch gần đây, các cầu thủ đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá. Toàn đội sẽ nỗ lực chuẩn bị thật tốt, hướng tới việc đạt được thành tích tốt nhất tại đấu trường châu lục”.

Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và chủ nhà U23 Saudi Arabia. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lần lượt chạm trán Jordan (6/1), Kyrgyzstan (9/1) và Saudi Arabia (12/1).

Bảng đấu được đánh giá không dễ dàng, song với sự tự tin cao độ sau hai chức vô địch khu vực Đông Nam Á trong năm 2025, U23 Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hướng tới mục tiêu tiến sâu, tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Từ niềm vui chiến thắng SEA Games đến chuyến tập huấn nghiêm túc trên đất Qatar, U22 Việt Nam đang cho thấy hình ảnh của một tập thể trẻ trung, khát khao và giàu tham vọng. Tấm HCV đã ở lại phía sau, nhưng hành trình chinh phục những đỉnh cao mới của bóng đá Việt Nam thì chỉ vừa mới bắt đầu.