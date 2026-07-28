HLV Kim Sang Sik & bóng đá Việt Nam đón tin mừng trước đại chiến Singapore ở AFF Cup

Sáng ngày 28/7, không khí trước thềm lượt trận thứ hai bảng A tại ASEAN Cup 2026 đã nóng lên bằng một sự kiện đặc biệt. Ngay trước trận tiếp đón đối thủ đầy duyên nợ Singapore vào ngày 31/7 tới trên sân Mỹ Đình, chiến lược gia Kim Sang Sik và các học trò đã nhận được cú hích cực lớn cả về tinh thần lẫn nguồn lực từ hậu phương.

HLV và các cầu thủ đội tuyển nam Việt Nam nhận tin vui trước thềm so tài Singapore vào 31/7. Ảnh BTC

"Bệ phóng" vững chắc cho ban huấn luyện

Tâm điểm của truyền thông đổ dồn về buổi Lễ ký kết và công bố đối tác chính thức của các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam giai đoạn 2026-2029. Tại đây, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức bắt tay cùng Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), đưa thương hiệu này trở thành nhà tài trợ độc quyền của tất cả các đội tuyển quốc gia (bao gồm các đội tuyển nam, nữ và đội tuyển trẻ).

Phát biểu trang trọng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh: “Sự đồng hành của nhà tài trợ trong suốt thời gian qua đã mang lại những hỗ trợ thiết thực, đóng góp to lớn vào sự phát triển chung. Mối quan hệ hợp tác chiến lược được nâng tầm này không chỉ thể hiện niềm tin của doanh nghiệp, mà còn góp phần tạo thêm nguồn lực mạnh mẽ để các đội tuyển hướng tới những mục tiêu cao hơn”.

Có mặt trực tiếp tại khán phòng, HLV trưởng Kim Sang Sik cùng các thành viên ban huấn luyện và các học trò không giấu được sự phấn khởi. Việc đội tuyển được cam kết bảo trợ nguồn lực dài hạn ngay trước một trận cầu then chốt là minh chứng cho sự quan tâm sát sao của toàn xã hội, giúp chiến lược gia người Hàn Quốc cởi bỏ áp lực để hoàn toàn tập trung vào công tác chuyên môn.

HLV Kim Sang Sik "thiết quân luật", sẵn sàng cho trận đánh lớn

Ngay sau khi kết thúc các hoạt động truyền thông tại buổi lễ, HLV Kim Sang Sik sẽ quay trở lại với guồng quay sân cỏ. Để chuẩn bị tiếp đón Singapore, nhà cầm quyền người Hàn Quốc đã lần đầu tiên đưa ra quyết định "đóng kín" các buổi tập. Sự nghiêm túc và tính bảo mật được đẩy lên cao tối đa nhằm giúp các cầu thủ đạt sự tập trung tuyệt đối, rèn giũa các mảng miếng chiến thuật đặc biệt để giành trọn 3 điểm trên sân Mỹ Đình.

Hoàng Hên và Patrik Lê Giang (từ trái qua) rạng rỡ ở buổi lễ

Sau chiến thắng hủy diệt 7-0 trước Timor Leste, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Singapore vào lúc 20h ngày 31/7 tại Mỹ Đình để đòi lại ngôi đầu bảng A. Hiện tại, Việt Nam tạm xếp thứ hai sau Singapore (đã chơi 2 trận, có 6 điểm), biến trận đấu tới thành "chung kết sớm" mang tính quyết định tấm vé vào bán kết.

Bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật, HLV Kim Sang Sik cũng đón nhận thêm một tin vui nhỏ về mặt nhân sự khi thủ thành Đặng Văn Lâm đã hoàn toàn bình phục chấn thương và trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội. Như vậy, tuyển Việt Nam bước vào trận đấu tới với một lực lượng sung mãn, toàn vẹn và một tinh thần sẵn sàng chiến thắng.