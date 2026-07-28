Mitchell Baker: ‘Sát thủ’ vòng cấm 2 năm rưỡi ghi 141 bàn của Indonesia

Tung hoành ở môi trường học đường Mỹ

Con đường thăng tiến của Baker thực sự ấn tượng ngay từ những chặng đường đầu tiên. Anh sinh ra ở Australia. Kỹ năng chơi bóng được tài năng sinh năm 2006 này thể hiện ngay từ những CLB đầu tiên khi còn là một cậu nhóc.

Và nước Mỹ đã trở thành nơi tài năng săn bàn của anh thực sự bùng nổ. Sau khi chuyển đến Mỹ vào năm 2022 để theo học tại trường Northwood (New York), Baker đã biến các sân cỏ trung học thành sân khấu của riêng mình.

Trong vai trò đội trưởng của đội bóng trường Black Rock, tiền đạo này thi đấu như một cỗ máy ghi bàn không thể ngăn cản. Baker phá vỡ mọi kỷ lục ghi bàn của trường Northwood với con số không tưởng: 141 bàn thắng chỉ sau 2 năm rưỡi gắn bó.

Thành tích vô tiền khoáng hậu này giúp anh giành danh hiệu Chiếc giày vàng trong 2 mùa giải liên tiếp. Cho đến nay, thành tích ghi bàn của Baker vẫn là độc nhất vô nhị trong lịch sử trường Northwood, chưa một ai có thể vượt qua anh.

Không có gì ngạc nhiên khi vào năm 2023, anh được Hiệp hội HLV bóng đá Mỹ (United Soccer Coaches) vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất ở cấp độ trung học. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho thấy sự vượt trội về kỹ năng dứt điểm, thể hình và tư duy chiến thuật của Baker so với các bạn đồng trang lứa.

Baker mang hành trang ấy để vững vàng chinh phục sân chơi đại học. Đây là môi trường cạnh tranh hơn nhiều vì các giải đấu đại học ở xứ cờ hoa (NCAA) cung cấp không ít tài năng trẻ cho các CLB chuyên nghiệp.

Trong màu áo trường Georgetown College, tài năng mang dòng máu Indonesia không hề bị ngợp mà nhanh chóng trở thành mũi tấn công chủ lực của đội bóng. Qua 2 mùa giải, anh đã ra sân 42 trận (40 trận đá chính), để lại dấu giày trong 25 bàn thắng, bao gồm 18 pha lập công cùng 7 đường kiến tạo. Sự toàn diện trong lối chơi, không chỉ biết ghi bàn mà còn làm tường và kiến tạo xuất sắc, đã giúp Baker lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Baker khiến hàng thủ Campuchia lao đao

Tại kỳ tuyển quân MLS vừa qua, anh đã được CLB Colorado Rapids lựa chọn ở lượt thứ 10. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng nằm trong Tốp 10 kỳ tuyển quân cấp độ đại học ở Mỹ là thành quả cực kỳ khó đạt. Với các môn như bóng rổ hay bóng bầu dục, những cầu thủ trong nhóm này hoàn toàn có thể được các CLB chuyên nghiệp ký hợp đồng triệu đô mỗi năm.

Bóng đá dĩ nhiên không hào nhoáng như thế, nhưng chi tiết trên vẫn cho thấy được tầm vóc của Baker so với sân cỏ Mỹ. Trước mắt Baker là một hành trình đầy triển vọng ở xứ cờ hoa.

Mảnh ghép hoàn hảo cho hàng công Indonesia

Với nguồn gốc từ người mẹ, Mitchell Baker đã quyết định cống hiến cho bóng đá Indonesia. Sự có mặt của chân sút có thể hình cao lớn này lập tức nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ khi anh nhận quốc tịch. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), Erick Thohir dành nhiều lời khen ngợi: "Với thể hình lý tưởng và bản năng săn bàn nhạy bén, Mitchell là một sự bổ sung vô cùng giá trị cho hàng công của chúng ta".

Đúng như kỳ vọng, Baker vừa mang đến lời giải trọn vẹn cho hàng công Indonesia với cú hat-trick ngay ngày ra mắt vào lưới Campuchia. Chân sút cao 1m96 ghi 2 bàn ngay sau 15 phút đầu trận và hoàn tất cú hat-trick ở đầu hiệp 2.

3 bàn thắng vừa qua miêu tả đầy đủ kỹ năng xử lý bóng của Baker. Bàn thắng đầu tiên đến từ một pha đá phạt. Thom Haye thực hiện quả rót bóng chính xác từ giữa sân, và Baker đón bóng bằng một cú đánh đầu đầy cảm giác. Anh gần như đánh đầu ngược, găm trái bóng vào góc lưới Campuchia khiến thủ môn không thể cản phá.

Ole Romeny và Baker đang nổi lên là những chân sút hiệu quả nhất của Indonesia

Bàn thắng thứ hai của anh đến từ pha phản công nhanh. Tiền đạo này chiếm khoảng không, đè mặt hậu vệ Campuchia rồi đón đường căng ngang từ Eliano Reijnders để đưa bóng vào lưới trống. Bàn thứ 3 tôn vinh khả năng chọn vị trí của anh. Cầu thủ này đón đường tạt như đặt từ Thom Haye rồi đánh đầu gọn gàng. Cả trận anh tung ra 3 cú dứt điểm trúng đích thì vào cả 3, một thông số hoàn hảo.

Sự xuất hiện của chân sút 19 tuổi này chắc chắn sẽ gây tiếng vang ở ASEAN Cup 2026. Xa hơn, anh đem đến một phương án chất lượng cao cho vị trí tiền đạo cắm ở tuyển Indonesia nhằm phục vụ cho những mục tiêu xa hơn.

Từ Rafael Struik, Ramadhan Sananta, Hocky Caraka, Jens Raven thì đến nay, tuyển Indonesia mới tìm ra phương án toàn diện nhất cho vị trí trung phong cắm (bên cạnh đó là Ole Romeny). Chắc chắn Baker sẽ là mối đe dọa lớn cho các hàng thủ, không chỉ ở cấp độ Đông Nam Á gói gọn trong sự kiện ASEAN Cup năm nay.