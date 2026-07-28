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Singapore đẩy ĐT Việt Nam xuống thứ mấy trên bảng xếp hạng AFF Cup 2026?

Sự kiện: AFF Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam

Vị trí bảng A của AFF Cup 2026 đã có thay đổi sau diễn biến thi đấu ngày 27/7.

   

Ngày thi đấu 27/7 của AFF Cup 2026 đã kết thúc với không một bất ngờ nào. ĐT Indonesia thắng đậm Campuchia 5-1 trong khi Singapore ở trận đấu còn lại đã vượt qua Timor Leste 2-0.

Bảng B sau ngày thi đấu 27/7

Bảng B sau ngày thi đấu 27/7

Singapore, Việt Nam và Indonesia nổi lên là ba ứng viên sáng giá cho hai tấm vé đi tiếp. Dù đang xếp đầu bảng, vị trí của Singapore chưa phản ánh đầy đủ tương quan sức mạnh giữa ba đội. Đội bóng đảo quốc đã thi đấu hai trận, còn Việt Nam và Indonesia mới ra sân một lần, đồng nghĩa vẫn còn nhiều lợi thế về số trận và cơ hội bứt phá.

Singapore tạm thời dẫn đầu bảng A với 6 điểm sau hai lượt trận và đẩy ĐT Việt Nam xuống thứ 2. Tuy nhiên, lợi thế vẫn nghiêng về Việt Nam khi thầy trò HLV Kim Sang Sik mới thi đấu một trận nhưng đã sở hữu hiệu số +7 nhờ màn "vùi dập" Timor Leste ở ngày ra quân.

Lượt trận ngày 31/7 hứa hẹn sẽ khiến cuộc đua trở nên hấp dẫn hơn. Indonesia được đánh giá cao hơn Timor-Leste và có cơ hội lớn để nâng điểm số lên 6. Trong khi đó, tâm điểm sẽ là cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Singapore trên sân Mỹ Đình. Nếu Việt Nam và Indonesia cùng giành chiến thắng, bảng A sẽ bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt khi cả ba ứng viên đều còn nguyên cơ hội giành ngôi đầu.

Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch AFF Cup 2026?

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8

Indonesia - Việt Nam 03.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Indonesia
Việt Nam
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Trước 20:30 ngày 03/08
Thể lệ
Video bóng đá Singapore - Timor Leste: Ác mộng bóng bổng, gây sức ép cho ĐT Việt Nam (AFF Cup)
Video bóng đá Singapore - Timor Leste: Ác mộng bóng bổng, gây sức ép cho ĐT Việt Nam (AFF Cup)

(Lượt trận thứ 2 bảng A, AFF Cup) Điểm nhấn của trận đấu là pha lập công không được công nhận và 2 bàn thắng đến từ những tình huống "không chiến".

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/07/2026 00:04 AM (GMT+7)
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